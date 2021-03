Clara Luz no va hoy a la reu convocada por el Bronco

No es mi opinión, ES UN HECHO.

Clara Luz y la reunión con el Bronco

Les platico: lo verifiqué hace unos minutos con Waldo Fernández, estratega de la campaña de Clara Luz y me lo confirmó. También me dijo que no es cierto que él haya movido las aguas para que no fuera a la reunión convocada por el Bronco Rodríguez a las 8:30am.

Y como también hablé con quienes forman el círculo más cercano a Clara Luz, les digo que la primera que tomó la decisión fue la misma candidata de Morena, PVEM, PT y Nueva Alianza, porque ella solita sabe nadar y no necesita salvavidas, o ¿cómo va el dicho al respecto?

Es mentira lo que divulgaron los jilgueros pagados por el Gobierno de NL de que anoche estaba confirmados los siete candidatos a la gubernatura. Perdón que no use la mamona expresión que puso de moda Fox de "las y los", porque el artículo "los" se refiere por igual a mujeres y hombres.

Clara Luz nunca confirmó, lo sé de la mejor fuente de su campaña, de ella misma.

La tirada del "gobernador" de NL era lucirse ante la opinión pública, poniendo ante los 7 candidatos a la gubernatura, todo el papeleo -porque es eso y no datos- de las secretarías a su cargo para guardar distancia del desmadre que armó Rodrigo Medina cuando le tocó entregar el changarro al mismo Bronco.

Se le ocurrió "invitar" a los siete candidatos a una maratónica reunión en el palacio de gobierno, de las 8:30am a las 2:00pm que será conducida por Enrique Torres, su secretario de gobierno, quien sucedió a Manuel Florentino González, empanizado para buscar ilusamente una diputación federal.

El Bronco avisó que no estaría para el inicio porque se levanta tarde y no le da la vida para cosas mañaneras.

JAIME, ADRIÁN, ¿SABEN CONTAR?

Entonces, Jaime Rodríguez y Adrián de la Garza, si saben contar, no cuenten con Clara.

Ahí se ven y que con su pan priyista se coman lo que les van a dar tipo ambigú mañanero por ahí de las 9, porque ni crean que la reu va a empezar a tiempo.

Es que los del Papalote no alcanzan a llegar al Palacio a las 8:30, porque primero tienen qué llevarles el desayuno a los 12 guaruras que siguen cuidando la casota y el búnker de Manuel Florentino en la Colonia Cumbres, donde vive.

CAJÓN DE SASTRE

"Enterada", dice la irreverente de mi Gaby