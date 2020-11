Patinazos y vacuna

Flaco favor hace AMLO a mexicanos al desairar a Biden y convalidar el fraude que acusa Trump.

*Del "error diplomático" de AMLO a la "exoneración" de Pío

Pareciera que el presidente de México echa mano de criterios diferentes para medir y determinar las posturas que debe asumir en cuanto a política exterior se refiere; pues en tanto se ha negado a felicitar al candidato demócrata Joe Biden por su victoria en los comicios electorales de los Estados Unidos de América, -como más de 100 mandatarios del mundo ya lo ha han hecho-, él ha declarado que aún no es definitivo el triunfo -validando con ello la acusación de fraude del presidente Donald Trump-; pero por otro lado, un par de días después y con toda anticipación, se da tiempo para grabar un video y felicitar al presidente electo de Bolivia, Luis Arce. Incongruencias de un presidente que intenta quedar bien con un país que políticamente le representa muy poco o nada, y al mismo tiempo desaíra y desconoce el contundente triunfo del presidente de la primera potencia del mundo, que es su vecino y su principal socio comercial. Un error muy grave de Andrés Manuel López Obrador que si bien tal vez no escale a conflicto diplomático, sí nos puede salir muy caro a los mexicanos.

Conocemos la obediencia y sumisión que López le profesa a Trump, pero equiparar lo ocurrido en la elección que él perdió en México en 2006 con lo sucedido en los comicios estadounidenses y suponer con ello que hubo mano negra en el triunfo de Biden es contaminar en exceso una relación que ni siquiera ha comenzado.

Esa postura de AMLO en nada abona cuando se está por comenzar a relacionar con quien será el nuevo inquilino de la Casa Blanca, y más cuando de ese vecino depende en gran parte la economía y seguridad de tu país y el trato a tus connacionales que por algún motivo radican del otro lado de la frontera.

“No queremos ser imprudentes”, declaró el presidente López Obrador, “queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos”, añadió quien hace unos meses envió un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para rescatar al entonces prófugo, el expresidente boliviano Evo Morales.

Ojalá Joe Biden no sea un tipo rencoroso y vengativo, y que más allá de intentar cobrarse el agravio, reconozca en el presidente mexicano a un personaje ignorante y carente de tacto diplomático; que reciba el desaire de quien viene, y no se ensañe con un pueblo que sí le ha reconocido y celebrado su triunfo.

Y NIETO, NI PÍO DIJO

Pío López Obrador, el hermano del presidente, ha sido uno de los mayores operadores políticos en las campañas de Andrés Manuel. Es el protagonista estelar de aquel video que presuntamente filtraron personajes priistas relacionados con el ex presidente Enrique Peña Nieto para acallar a Emilio Lozoya, el ex titular de Pemex acusado de varios delitos que fue extraditado de España y perdonado por el actual régimen bajo la figura de testigo colaborador.

En el video, Pío aparece recibiendo bolsas de dinero de David León, el principal operador del ex gobernador de Chiapas y Senador, Manuel Velasco, y claramente se escucha cómo habla de que los “apoyos” son para la campaña de su hermano y que este está enterado perfectamente de quién está haciendo las entregas.

Andrés Manuel reconoció la veracidad del video y también haber recibido el recurso al que llamó “aportaciones para fortalecer el movimiento”, admitiendo una ilegalidad, porque el dinero, además de que provenía presuntamente desviado de las arcas del gobierno chiapaneco, tampoco fue reportado a las instituciones electorales.

Por cierto, no es la primera vez que Pío López, se ve envuelto en polémica, ya antes había sido señalado por otros presuntos actos ilegales:

En octubre del año pasado, ya como presidente Andrés Manuel López Obrador, su hermano fue acusado de realizar activismo político a favor de Morena en Chiapas. En aquel momento, 21 alcaldes del estado sureño renunciaron a sus partidos y se sumaron a Morena en esa entidad.

Los mandatarios municipales acusaron que el hermano del Titular del Ejecutivo federal influyó en la decisión de los ediles a cambio de ofrecerles fondos presupuestales, acceso a créditos y protección de órganos auditores.

Como respuesta, Andrés Manuel López Obrador rechazó las acusaciones hacia su hermano y aseguró que nadie de su familia debe hacer trámites ni recibir dinero a cambio de favores.

Pero Santiago Nieto, titular de La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no encontró indicios de lavado de dinero o triangulación de recursos sobre las finanzas de Pío López Obrador y David León, en una investigación llevada a cabo fast track.

Pareciera que la instrucción para este funcionario público es clara por parte del más grande admirador de Don Benito Juárez: “para los amigos justicia y gracia, mientras que para los enemigos, la ley a secas”, o en el caso de Rosario Robles, “toda la desgracia a secas”, pues la UIF acaba de presentar una denuncia en su contra a través de la cual la acusa de desaparecer 16 millones de pesos en un día.

Según el documento, la institución detectó que de cuentas bancarias de Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa, exoficial mayor en ambas secretarías, transfirió recursos por 16 millones 385 mil 899.84 pesos a personas físicas que no tenían relación con las dependencias y que aperturaron ese mismo día cuentas. Tras recibir el dinero, las vaciaron.

El caso es que en el tema de Pío, ayer fuentes federales confirmaron que de la investigación que la UIF concluyó sobre el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador y el ex Coordinador Nacional de Protección Civil, no se detectaron delitos financieros para presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, la investigación de la UIF se entregará hoy al INE para que determine si existe o no responsabilidad administrativa y, en su caso, presente denuncia ante la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) por la posible comisión de delitos electorales.

En tanto, este mediodía se ha confirmado existe la posibilidad de que el INE observe delitos electorales y corresponderá a los consejeros determinarlo.

Así que lejos de la complacencia en el esquema seguido por Santiago Nieto, con sus absurdos y sus contrastes para ejecutar las leyes, será una institución seria e imparcial como el INE la que se encargue de juzgar si hubo o no delito electoral por parte del hermano del presidente.

VACUNA

No se puede dejar de mencionar que ya se observa una luz en el camino, luego de que la mañana de este lunes despertamos con la buena noticia de que la farmacéutica estadounidense Pfizer y la firma alemana BioNTech informaron que los estudios de su vacuna contra Covid-19 muestran una eficacia superior al 90% en los participantes sin evidencias previas de infección.

Si bien se mencionan ciertas condiciones que se deben ir cumpliendo para completar el proceso y quizá no la tengamos tan rápido como es lo deseable, no deja de ser una noticia que nos devuelve la esperanza de que no está muy lejos ya ese día en que se pueda cantar victoria en el combate a ese bicho que tanto dolor y muerte nos ha dejado en este año.

El doctor Alejandro Macías, quien fue comisionado nacional para la Prevención y Control de la Influenza en 2009, celebró la noticia.

A través de Twitter, acotó que el hecho de que tenga una eficacia superior al 90% “nos señala ya un estudio clínico de Fase 3, no es un estudio en animales, no es un estudio que determine la dosis (...) Ya es un estudio de Fase 3, ya es la verdadera eficacia”.

Nos pone a la vacuna en las grandes ligas de la vacunación, como la de sarampión, la de polio, la de difteria, superiores al 90%. No es una eficacia intermedia, es una vacuna que estaría en las grandes ligas”.

Dijo que “por desgracia”, esta vacuna de Pfizer necesita transportes de -70, -80 grados centígrados, que son difíciles de tener en una cadena de frío en países en desarrollo.

El infectólogo agregó que la vacuna daría una eficacia superior a la de la propia enfermedad y permitiría llegar “a esa anhelada inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño” a través de las vacunas.

“Buenas noticias sin duda, y sobre todo si la trasladamos al potencial para otras vacunas que ya se encuentran en estudio y en contrato, como las que ya tiene contratadas en buena parte México y Latinoamérica”, refirió.

*Con información de El Universal.

Opinió[email protected]

@salvadorcosio1