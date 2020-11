Para su desgracia, será Adrián el candidato priyista por NL

Y también para la de Cristina Díaz, Ildefonso Guajardo y César Garza...



Irreverente

Alito, el presidente nacional del PRI, vino a Nuevo León a darles atole con el dedo a los priyistas anti medinistas.

Les platico que en los próximos días será anunciada la designación de Adrián de la Garza, el funesto e inútil alcalde de Monterrey, como candidato “de unidad” del PRI por la gubernatura de NL.

Quesque cualquiera de a los que les levantó ayer la mano está preparado para ser el mejor candidato, fue una farsa, porque los dados están cargados en favor de Adrián.

Por prestarse a ese jueguito, Cristina, Ildefonso y César, o son muy tarugos o se pasan de lanzas, engañando a quienes de verdad y convencidos los apoyan en estos momentos.

La noticia no es que hoy comienzan los registros para la convención de delegados que supuestamente elegirá -si Chucha- al que irá a dar las ....”gracias” en junio del 2021.

No señor, la noticia es qué van a hacer los tres citados cuando se dé el destape de Adrián al más puro estilo del PRI de los tiempos en que el mismo AMLO era priyista.

?Con qué les van a salir Cristina, Ildefonso y César a sus simpatizantes de a deveras que han confiado en ellos al impulsarlos por la candidatura?

Tengo amigos que apoyan con todo a Ildefonso -como Bertha Castilla, Roberto Olivares, Ricardo Brandi, Jorge Cuéllar- y me pregunto si acaso no sabían que Adrián es ya el elegido por la mafia que mangonea a su partido en NL.

A mis camaradas que apoyan a Cristina -Pepe Chebrán, entre otros- les pregunto lo mismo.

De César ni me ocupo, porque él solito se dio cuerda pagando como desaforado publicidad de un color raro, que no le debe haber costado mucha lana, pero ahí anda, encuerdado y encuerado mostrando sus limitaciones, que si las tiene como alcalde de Apodaca, no quiero saber que desgracias le ocurrirían a NL si fuera gobernador.

Se los voy a decir por enésima vez: Adrián NO quiere andar en éstas. Si no le quería ser alcalde, cuantimenos gobernador.

A él le gusta ser policía, pero quienes lo mandan le ordenaron que aflojara el cuerpecito para servirse de lo lindo de sus dos “administraciones” como alcalde y ahora quieren hacer lo mismo soñando con volverlo gobernador.

Viéndolo a los ojos -el día que me invitó a platicar con él en su búnker de la Alameda- le dije a Paco Cienfuegos que no se sintiera tan confiado de que le va a funcionar su estrategia con las fuerzas territoriales que está moviendo del antes llamado “voto duro priyista”, en favor de Adrián.

Y teniendo a mi amigo Marco como testigo de calidad le dije que quizá sus fuerzas terrestres le jalen en Monterrey, pero no las tiene en el resto del área metropolitana ni en el de NL.

Mi amistosa y respetuosa “advertencia” fue que haría bien en poner distancia de por medio con Adrián, porque si no, éste se lo llevaría de encuentro, y podría arruinar sus propias aspiraciones de buscar la alcaldía de Monterrey.

Pero no me hizo caso y ahí lo tienen, emperrado en seguir operando el plan de Adrián en pos de ganarle a Clara Luz en junio 2021.

O a lo mejor Paco es tan listo que sigue dizque apoyando a Adrián moviendo a sus tropas de los campos llaneros de fútbol en Monterrey, pero jalando agua para su molino y haciéndole creer a su jefe, que está operando para el otro.

"De los políticos, espera todo lo malo y si algo sacan de bueno, estás de gane", decía tu abuela, la que fue alcaldesa de Perros Bravos, NL, me recuerda la irreverente de mi Gaby, desde la seguridad de su búnker atómico en Hualahuises.

