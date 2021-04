La vida como solución

La CDMX cumple 14 años de legaliza el aborto.El mito de la criminalización

Se cumple 14 años de legalizar el aborto en la CDMX

El pasado 24 de abril se cumplieron 14 años de que se llevó a cabo en la Ciudad de México una reforma legal en materia de aborto. La práctica del aborto no es nueva, fueron la Rusia de Stalin y la Alemania Nazi los primeros países del mundo en legalizarlo. En América Latina el primer país que lo hizo fue la isla de Cuba en el año 1965.

De los 193 países que hay en el mundo 67, el 35%, han despenalizado el aborto. En estos 67 no figuran ni México ni Reino Unido porque son países con una despenalización parcial, en México únicamente está despenalizado el aborto en la ciudad de Oaxaca y la Ciudad de México y en el Reino Unido en Irlanda del Norte.

Todos estamos de acuerdo en el problema que supone llevar en el vientre un hijo no planeado o no deseado o incluso indeseado, sobre todo si no se ve más que la espalda de quien coopero al embarazo y el estado que ofrece cero protección, apoyo y oportunidades.

Protección y seguridad: una deuda para las mujeres

La demanda de protección y seguridad integral para las mujeres embarazadas y los hijos que llevan en el vientre, sigue siendo deuda social de un estado claudicante que ve en la muerte y no en la vida la solución al problema.

El aborto se logró legalizar hace 14 años en CDMX con el apoyo político del entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, -hoy canciller del gobierno de México- por tres causas que con el paso de los años han caído por su propio peso: aborto seguro, no criminalización de la mujer y demanda ciudadana.

No hay evidencia alguna de que gracias a la despenalización del aborto haya disminuido la mortalidad materna en CDMX. Un estudio reciente del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo para el Bienestar y la Salud concluye que en comparación con las mujeres que llevan a término su embarazo, las mujeres que abortan son cuatro veces más propensas a morir dentro del año siguiente. Aquí estudio.

¿Aborto seguro?

El triste caso de María González López mujer Argentina que durante años luchó por legalizar el aborto y murió el pasado 12 de abril realizándose uno, nos pone de manifiesto que no hay aborto seguro.

El mito de la criminalización. En los penales federales y estatales de México solo hay 130 personas privadas de su libertad por el delito de aborto, de las cuales 125 son hombres y 5 a mujeres, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de México.

El argumento de criminalización de la mujer hoy por hoy no tiene fundamento alguno; sin embargo, es usado insistentemente por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y grupos feministas que no hacen más que copiar argumentos de movimientos tan extranjeros como colonizadores.

¿Qué piensa la mayoría?

Finalmente la demanda ciudadana. ¿Qué piensa la mayoría? La ley fue aprobada hace 14 años, sin que mediara consulta pública alguna y cuando todas las encuestas, incluso las de estos días, revelan que de cada 10 mexicanos 7 no ven el aborto como solución.

En México dos de las treinta y cuatro entidades federativas -CDMX y Oaxaca- han legalizado el aborto, mientras que en el resto del país -32 estados- se ha optado por iniciar la búsqueda de un enfoque positivo y eficaz de apoyo a la mujer embarazada en estado de abandono y vulnerabilidad.