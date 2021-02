Otra oportunidad para MORENA

¿MORENA hará historia, rumbo al 2021?...No lo sé

#UnVioladorNoSeráGobernador

En mi artículo de la semana pasada, escribía acerca de la SORORIDAD y de la postulación de IMPRESENTABLES, concluyendo que al final, somos los electores los que tenemos la última palabra, en estos últimos días ha cobrado fuerza una batalla más que está librando el movimiento feminista ante la postulación de una persona que está acusada de violación.

Incluso, después de que el Presidente justificara la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de guerrero, tanto artistas, como escritoras, activistas y colectivas feministas han alzado nuevamente la voz pidiendo que se “rompa el pacto” con el morenista.

Es de extrañar que un Presidente que entiende los movimientos sociales pues él mismo ha dedicado gran parte de su vida a ello, no esté prestando atención a estas legítimas exigencias, no se entiende que se justifique con “encuestas” una candidatura que tenga tantos señalamientos, en redes sociales vemos también una intensa movilización de mujeres utilizando los hashtag #UnVioladorNoSeráGobernador y #NingúnAgresorEnElPoder.

Sin duda alguna a MORENA se le ha presentado una oportunidad de oro, hoy podrían demostrar que son diferentes y que tienen decencia, podrían demostrar que realmente ESCUCHAN, se preocupan y se ocupan de las mujeres, no basta tener a un gabinete con muchas mujeres cuando no se les está dando la atención que merecen, no se puede justificar como “producto de la temporada electoral” el descontento del sector más grande y más importante de nuestro país.

Muchos colectivos feministas han señalado, “hombres así no deberían estar en ninguna boleta, no deberían ser apoyados por ningún partido, deberían estar dentro de la cárcel” y su reclamo “¡Que caiga Félix y todos los Félix de México! Debería ser tomado en cuenta, debería ser escuchado y atendido, hoy, diversas colectivas feministas como, Las Constituyentes, Nosotras Tenemos Otros Datos, Ningún Agresor al Poder y 3 de 3 contra la violencia, entre otras, convocaron a una movilización más en contra de Salgado Macedonio.

La exigencia es legítima y ya está sobre la mesa, el dirigente nacional de MORENA, también debería dar la cara, Mario Delgado debería fijar una postura clara y hoy tiene todavía la oportunidad de ponerse del lado correcto de la historia que sin lugar a dudas es el lado de las víctimas y de la justicia, impidiendo que un personaje con tantas acusaciones de violencia contra las mujeres, sea candidato a tan importante cargo.

Ante esto mi invitación para los votantes es nuevamente la misma, RAZONA TU VOTO, no apoyes al actor, al cantante, al estríper, al futbolista, boxeador, o luchador que no se ha preparado, que no tiene estudios, que no tiene experiencia, pero tampoco debes apoyar a un presunto agresor de mujeres ni aunque el “delito” haya “prescrito” o bajo la excusa de que no se le haya dictado sentencia.

Hoy todas las mujeres y todos los hombres de MORENA realmente pueden hacer historia y fijar su postura, o simplemente, CALLAR COMO MOMIAS ante la postulación de un MISERABLE.

¿Qué pasaría si TODAS las mujeres votantes, deciden ser solidarias con su género?

¿Qué pasa si los partidos ven que no votamos por payasos, cantantes, artistas, boxeadores, luchadores, futbolistas y demás personajes? Les puedo asegurar que al menos por un buen tiempo no volverán a postularlos.

¿Qué pasaría si los partidos ven que no votamos por agresores de mujeres? Les puedo asegurar de la misma manera que al menos por un buen tiempo no volverán a postularlos.

Por lo que reitero, MORENA hoy puede hacer historia, pero la decisión final está en nosotros, en quienes votamos o VETAMOS a agresores y a famosos, seamos electores educados, razonemos, es una realidad que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, pues al final, si en estas próximas elecciones apoyamos a quienes o no tienen la capacidad o son simplemente IMPRESENTABLES, esos serán quienes dirijan nuestro municipio, o nuestro estado.

¿MORENA hará historia? No lo sé, pero si no lo hacen, el ELECTORADO sí puede hacer historia, imaginen ni un solo voto femenino para quien está acusado de ser agresor de mujeres, les aseguro, así, los partidos pensarían dos veces en presentarlos como candidatos.

Yo invito a hombres y mujeres a que luchemos juntos y que así “CONSTRUYAMOS JUNTOS EL MÉXICO QUE TODOS QUEREMOS”

Porque yo AMO A MÉXICO