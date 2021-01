AMLO y los organismos autónomos: ¿Una afrenta a la democracia?

Los órganos autónomos son instituciones establecidas por la Constitución.

Más de uno alzó la ceja y más que eso, ante la noticia que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la reforma que estaría preparando para desaparecer los organismos constitucionales autónomos.

Justamente ayer por la tarde, el primer mandatario López Obrador y su gabinete legal y ampliado iniciaron el análisis para desaparecer y absorber los órganos autónomos del gobierno federal durante la primera reunión de 2021.

Tras el encuentro en Palacio Nacional que se extendió por dos horas, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, aseguró que todos los organismos pueden ser absorbidos por el Estado porque fueron creados para hacer “pedacitos” al Estado para que el sector privado mande en el país.

Sin embargo, algunos especialistas aseguran que en caso de que la pretensión se concretará y las funciones de algunos organismos autónomos se concentrará en las secretarías de gobierno, podría haber una transgresión a los derechos humanos , además de que, en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), sería violatorio del T-MEC, ya que se atenta contra fundamentos constitucionales y obligaciones internacionales.

En este sentido, la autonomía y creación del IFT se debió a la exigencia de más de dos décadas para que la población tuviera acceso a un mayor número de información, y a más y mejores servicios de telecomunicación, gracias a su autonomía se ha garantizado la toma de decisiones de varios sectores basados en la especialización técnica, ajena a intereses políticos y económicos.

Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( INAI ) resulta hoy indispensable para la democracia, pues permite con todo y sus demoras y burocratismo, que cualquier ciudadano pueda tener acceso a la información pública de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial.

Es gracias al INAI que se han podido destapar grandes injusticias y desfalcos al erario, desde el "toallagate" de Martha Sahagún hasta la llamada “Estafa Maestra” del gobierno de Enrique Peña Nieto. Con este instituto la población puede saber cómo se gastan los recursos públicos y también saber qué hacen con nuestros impuestos los servidores públicos de los poderes y órganos autónomos, sobre todo en actos de autoridad de los que deben rendir cuentas.

Entre las causas que motivaron su creación se encuentran la pérdida de legitimidad social de las autoridades tradicionales, enmarcada por la complejidad creciente de la administración pública y de las tareas a su cargo, lo que requiere de funcionarios altamente capacitados y sin afiliación partidista o funcional, dado el desprestigio mencionado.

Una reforma de tal calado tendría que meditarse bien en aras de proteger lo que se ha avanzado durante décadas en beneficio de la democracia.

EN TIEMPO REAL

1.- En febrero de este 2021 se cumple un año de la huelga en Notimex , es por ello por lo que el presidente López Obrador anunció que se reunirá con la directora de la agencia de noticias del Estado, Sanjuana Martínez para solicitarle que busque un acuerdo para resolver en definitiva el conflicto.

No obstante, Sanjuana Martínez no ha manifestado su disposición para atajar el conflicto, pues hace apenas unos días, Notimex llamó a las autoridades laborales a “dejar de lado la parcialidad” en el conflicto sindical en esta empresa del Estado, dejando a la vista que no esta dispuesta a negociar para llegar a algunos acuerdos.

Por su parte, trabajadores en huelga de Notimex le pidieron al presidente por medio de una carta, antes de las fiestas navideñas les concediera el regalo de tener trabajo, solicitándole de forma urgente una solución al conflicto laboral.

Sanjuana Martínez, directora de Notimex. Andrea Murcia / Cuartoscuro

2.- Continua imparable la violencia en Guanajuato que desde el 2018, ha ido escalando entre las entidades más violentas de todo México, pero en 2020 se presentó un fenómeno poco común hasta entonces: las masacres u homicidios múltiples.

Fenómeno que todo indica continuará este 2021, pues este fin de semana y tras llevarse a cabo una serie de operativos en la comunidad de Santa Rosa de Lima , se registró un enfrentamiento armado entre civiles y elementos de la policía, lo que habría dejado como saldo preliminar al menos nueve muertos.

Antes otras nueve personas fueron asesinadas brutalmente mientras se encontraban en un velorio… y unos días después, en el mismo municipio, masacraron a una familia completa.

Policía de Guanajuato Luis Ramírez / Cuartoscuro

3.- Respecto a la pandemia, las predicciones son pesimistas y enero podría ser el mes más letal de la emergencia sanitaria, por ello, el llamado urgente es a quedarse en casa y reforzar las medidas de prevención.

En este sentido, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la capacidad hospitalaria se ubica entre el 88 y 90%, lo cual representa el pico más alto de hospitalizaciones desde que comenzó la pandemia por Covid-19.

En un mensaje de Twitter, Claudia Sheinbaum informó que la CDMX se ubica en el pico más alto de hospitalizaciones y sigue aumentando posiblemente por las reuniones en fiestas decembrinas.