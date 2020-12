Ordena Miguel Treviño remoción de Regidor incómodo en San Pedro Garza García

Lo sustituiría su incondicional Mauricio Sada.

Les platico que lo sustituye su incondicional Mauricio Sada y como City Manager nombra a otra suya: María del Roble García, quien era su secretaria de desarrollo social.

El alcalde con licencia Miguel Treviño de Hoyos, ordenó hoy la remoción del Primer Regidor independiente, José Mario Garza Benavides, uno de sus críticos más agudos, y en su lugar colocó a quien es reconocido como incondicional suyo, Mauricio Sada.

Al inicio de la actual administración, Sada era el Primer Regidor y Treviño de Hoyos le pidió que ocupara el puesto de City Manager.

Con ese movimiento, el cargo de Primer Regidor fue ocupado por Garza Benavides, quien colaboró en la campaña y a pesar de ello, se opuso a muchas de las decisiones ordenadas por el alcalde con licencia, que fueron en contra de la ciudadanía, como la eliminación de las partidas presupuestales que estaban asignadas a las juntas de mejoras de las colonias.

Garza Benavides, junto a la Sexta Regidora, Marcela Dieck, fueron de los únicos miembros del Cabildo sampetrino que rechazaron el endeudamiento propuesto por Treviño de Hoyos, por más de $400 millones.

El hoy ex Regidor comentó que la decisión de removerlo de su puesto en el Cabildo le fue transmitida por teléfono por José Dávalos, Secretario del Ayuntamiento.

"A Pepe le dije que por lo menos esperaba que Miguel tuviera la cortesía de llamarme, pero me respondió que no había necesidad y que tal formalismo no era necesario", expresó.

Garza Benavides comentó que con estos movimientos, el alcalde con licencia -que está en campaña buscando su reelección- arma todo un plan para que sus decisiones no tengan obstáculo en el Cabildo, cuya mayoría es incondicional del edil.

Y al asignarle el puesto de City Mánager a otra incondicional suya, María del Roble, se asegura de que aún estando al margen de la administración -pues pidió licencia- sus decisiones sean acatadas.

Presidentes de varias colonias de San Pedro entrevistados por DETONA comentaron que se trata de un "golpe de Estado", pues Treviño de Hoyos está anulando cualquier indicio de oposición dentro de su gobierno municipal.

"Se necesita ser muy descarado para hacer lo que este conato de alcalde al que ya le dicen en todos lados ´El Socavón´, está haciendo en su afán de poder. Tiene a San Pedro Garza García hecho un desmadre y todavía se quiere reelegir. Eso es no tener abuela...", dice la irreverente de mi Gaby. Ya ves, Miguel, eso te ganas por hacerla encabronar.