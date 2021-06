Juan Ramón de la Fuente: sobre el oportunismo político en el Seguro Popular

Con la muy gastada estrategia de publicar cartas a la opinión pública sobre temas que reflejan claros intereses políticos o económicos, disfrazados de luchas sociales o demandas al gobierno en turno de “sensatez y/o transparencia”, los grupos que Carlos Monsiváis llamaba con su ácida ironía “los eternos polizontes del escándalo del colectivo de los abajo firmante”, apareció un desplegado en defensa del Seguro Popular firmado por unos cuantos ex secretarios de salud encabezados por mi amigo el hiperactivo Salomón Chertorivski.

La vinculación de los ex secretarios que Chertorivski convirtió en “abajo firmantes” en el diario Reforma se hizo tan obvia, que en su columna de Templo Mayor se publicó un comentario sobre el hecho de que un ex secretario como Juan Ramón de la Fuente, cuya estatura moral, ciudadana y política es infinitamente mayor y por ello decidió no hacerles segunda a los ingenuos.

Templo Mayor dijo de la ausencia de Juan Ramón en el desplegado que defendía la existencia del Seguro Popular tal y como estaba funcionando, lo siguiente:

“Convocados por Salomón Chertorivski al Foro Pensando en México que preside, ahí estarán Julio Frenk, Guillermo Soberón, José Narro, Mercedes Juan, José Ángel Córdova y el ex subsecretario Pablo Kuri. Los ausentes serán José Antonio González, que anda enfocado en su despacho legal; y Juan Ramón de la Fuente, que por su chamba fifí como embajador ante la ONU, su sueldo en dólares y sus nuevas lealtades políticas, tiene otros datos sobre la crisis del sistema de salud”.

De inmediato el Ex Rector de la UNAM respondió a Reforma con una contundente réplica:

“Escribo en relación a la columna Templo Mayor, por alusiones a mi persona. Ningún periodista de Reforma me preguntó, como correspondería a un medio serio, por qué no firmé la carta junto con otros exsecretarios de salud. A diferencia de los exsecretarios que sí firmaron, yo nunca milité, ni milito, en un partido político. Casi todos ellos sí han militado o militan, están en la oposición y ejercen sus derechos. Siempre me opuse a la forma como se instrumentó el Seguro Popular. Dinamitó la descentralización. Lo hice público, de cara a todos y cada uno de ellos, en diversos foros académicos. No tengo por qué avalar algo en lo que nunca creí. La corrupción que propició el Seguro Popular, por su errática ejecución, es inadmisible. Lo saben ellos mismos, la comunidad médica y la opinión pública. A propuesta del Presidente, con la ratificación unánime del Senado de la República, me desempeño como Representante Permanente de México ante la ONU, con las obligaciones y prerrogativas que la ley señala. Procuro hacerlo lo mejor posible y, por supuesto, me someto al escrutinio de la opinión pública, pero no de los infundios. Mi lealtad y mi amistad con Andrés Manuel López Obrador son públicas, no son nuevas y mucho me honran.

Atentamente, Juan Ramón de la Fuente”.

La historia del inicio del Seguro Popular en el sexenio tiene varios capítulos negros llenos de corrupción e influyentismo.

El diario Milenio realizó un excelente trabajo de investigación sobre los desfalcos cometidos a lo largo de casi 17 años en el Seguro Popular.

Reproducimos por el interés que cobra ahora partes de su espléndido texto de Rafael López y Vanessa Job fechado el 16 de octubre de 2018.

“El Seguro Popular se creó en el gobierno del presidente Vicente Fox en 2004… Se mantuvo durante los sexenios de Calderón y Peña Nieto.

En los cinco años fiscales revisados (2013-2017), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó 174 indagatorias al Seguro Popular en todo el país.

En 2014 el monto fue de 5 mil 654.8 millones de pesos, la cifra más alta en el periodo 2013-2017. En los años siguientes los montos del dinero desviado quedaron así: en 2015 fueron 2 mil 453.7 millones de pesos, en 2016, 4 mil 106.4 millones y para 2017 el dinero sin resarcir ascendió a 575.6 mdp. La ASF reporta que, de los 16 mil 13 millones de pesos por aclarar en esos años, solo 3 mil 44 se encuentran en procedimiento resarcitorio.

Del resto, de más de 12 mil millones pesos, no. “

¿De todo esto no estaban enterados los “abajo firmantes” que están en contra de la decisión de AMLO de limpiar el Seguro Popular?

La congruencia política y la ética profesional de Juan Ramón de la Fuente jamás han sido cuestionadas de una manera consistente ni por personas ni por medios de comunicación.

Sin comentarios.

EN TIEMPO REAL

1.- El secretario de Hacienda, Arturo Herrera está utilizando el poder que ahora ostenta para ganar el espacio que le corresponde como encargado de las finanzas públicas del país, cargo que siempre ha tenido un peso político relevante en el gabinete, ya que es indispensable para sacar adelante presupuestos.

Entonces Arturo Herrera se está dedicando a empujar con fuerza ciertos temas y los sostiene con poco temor a una resistencia, sabe que será muy difícil que lo sustituyan del cargo después de todo el revuelo que causó la renuncia de su antecesor Carlos Urzúa.

2.- El incómodo ex súper delegado de Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños afirmó que es cuestión de días para que se reincorpore al cargo, pues confía en que la investigación que realiza la Secretaría de la Función Pública lo exonere de los señalamientos en su contra por presuntos conflictos de interés, cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Tan confiado de su exoneración que reveló que es su intención aparecer en las boletas en las próximas elecciones: “si tú me dices que quiero subirme a los programas para poder estar en el 21-24, de una vez te digo, si la función pública me lo permite y si el resultado sale favorable, voy a estar con programas y sin problemas”.

3.- El Heraldo de México realiza una encuesta mensual en colaboración con Caudae, para evaluar varios puntos de los gobernadores, tales como la honestidad, capacidad e integridad bajo la óptica de los pobladores mayores de 18 años en sus estados.

Los gobernadores de Yucatán (Mauricio Vila), Querétaro (Francisco Domínguez), Durango (José Rosas Aispuro), Tamaulipas (Francisco Javier García Cabeza) y Guanajuato (Diego Sinhue Rodríguez) resultaron evaluados con el mayor puntaje en promedio, dentro de la encuesta correspondiente al mes de julio.

Dentro del top ten también aparecieron la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; y Quirino Ordaz de Sinaloa.