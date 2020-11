¿Operación cicatriz o boicot abierto?: Tatiana Clouthier recibe a Mario Delgado en su visita a Monterrey

Se reúnen Mario y Tatiana en Nuevo León.

La columna de ayer por la tarde de Verónica Malo aquí en SDP Noticias hablaba sobre el enojo manifestado por Tatiana Clouthier y la muy probable candidatura de Clara Luz Flores para contender por la gubernatura del Estado de Nuevo León.

La famosa Tía Tatis ha enviado un par de tuits con jiribilla donde cuestiona acontecimientos que suceden en el municipio de Escobedo que ahora es dirigido por Clara Luz Flores.

Ayer retuiteó una nota con el hallazgo de un túnel de huachicol que encontraron en Escobedo. Más tarde retuiteó un video donde sale Abel Guerra hablando sobre la probable candidatura de Clara Luz y como tienen invitaciones del PAN y de Morena a lo que ella comentó “ups”.

Sabemos que no era la intención de Tatiana Clouthier ser la candidata por Morena para el estado de Nuevo León. Si lo hubiera sido, como dice Verónica Malo, debió de haber salido de hace mucho tiempo a los diversos municipios del estado a formar estructura y a que la conocieran como la posible candidata para la gubernatura del estado, no lo hizo.

Hace rato , el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, subió también en Twitter una foto con Tatiana Clouthier diciendo “Llegando a Monterrey a platicar con la militancia de nuestro partido. ¡Miren quien me vino a recibir!”.

¿Qué mensaje podemos entender de esta foto? En mi parecer hay dos opciones:

La operación cicatriz es la práctica política que consiste en agrupar a todos los dolidos por la designación de alguna candidatura y ofrecerles alguna otra cosa que sirviera como compensación al no ser ellos los elegidos. Puede ser posible que Mario Delgado llegará a Monterrey con Tatiana Clouthier para ofrecerle algo diferente a la gubernatura de Nuevo León. Con esta operación se podría reagrupar a Tatiana para que no esté en el tira tira abierto con la muy probable candidata por Morena, Clara Luz Flores.

Otra situación pudiera ser que Tatiana Clouthier esté trabajando en un boicot abierto a la candidatura de Clara Luz por Morena y busque que vayan con otro candidato o con ella misma por la gubernatura de Nuevo León. Como comenta Vero Malo en su columna, ni a Clouthier ni a muchas otras personas les parece correcta la candidatura de Clara Luz Flores por Morena por su pasado priista y por el apoyo de su esposo el también priista Abel Guerra.

Con esta foto, Mario Delgado y Tatiana Clouthier nos enseñan que están buscando estar en el mismo carril. Por el desarrollo de la próxima campaña para la gubernatura de Nuevo León , los morenistas deberían de esperar que Clouthier y Delgado se pongan de acuerdo en lo que sigue para el futuro de Morena en Nuevo León. Tatiana es una poderosa representante de Regeneración Nacional, además de ser una candidata deseada por otros partidos. Si Tatiana Clouthier y Mario Delgado no logran enfocarse en una misma misión, no sería extraño que Tatiana volviera a sus raíces y se postulará para la gubernatura por el PAN, cosa que haría que la contienda para la gubernatura no fuera tan sencilla para Clara Luz Flores y para Morena.

Será interesante conocer los resultados de las reuniones que tendrán Clouthier y todos los morenistas de Nuevo León. De estas reuniones sabremos si la tía Tatis se sube al carrito de Morena o le busca por otro lado.