No mas politiquería, por favor

Lo que se ha convertido Guerrero; Macedonio va de nuevo.

"Hay Toro", la personalidad de Félix Salgado Macedonio

Macedonio va de nuevo. Muchos supusieron que era una maniobra del gringo, pero a los pocos días se vio que no.

La familia de aquel fue obligada a desistir en público.

Salgado Macedonio, respondió con espíritu de grandulón patriota. En otro mensaje en sus redes sociales que reafirmó su personalidad de toro sin trancas.

Félix Salgado Macedonio Twitter

Las redes escenificaron una escaramuza de reproches; algunas mujeres –cándidas– rompieron el pacto moral de obediencia al partido. Salieron a cubierta e hicieron declaraciones airadas, incluso amenazaron con irse de MORENA; no dijeron a dónde, pero que se iban.

Algunos supusieron que Morena habían ganado un batalla moral, la primera en su historia, que no era como otros partidos y que allí estaba la diferencia. Comprobar que las Instituciones internas funcionaban.

Ruidos tímidos de emancipación en las filas.

Soy de la llamada Tierra Caliente

Una región que no es Michoacán, no es Estado de México y no es Guerrero. Una provincia de rancheros literalmente tomada por el crimen organizado, por ahí del 2005. Sostenida sobre una cultura mental y material que hace de las armas y la muerte su mayor culto, de mujeres y hombres. Una cultura histórica, alojada en los intersticios mas ocultos de la condición humana.

Tengo la sospecha que tuvo su momento fundacional en las guerras de independencia con Los Pintos de Juan Álvarez. Alimentada todos los días desde los aparatos del propio gobierno.

Hay un video muy ilustrativo en la edición de esta semana en el periódico El País.

#CirculaEnRedes#Michoacán

Integrantes del #CJNG se pasean en vehículo blindado hechizo que habrían arrebatado a "Los viagras" en la zona de #TierraCaliente pic.twitter.com/uujHRoj9X8 — Meganoticias Zamora (@MeganoticiasZAM) — Meganoticias Zamora (@MeganoticiasZAM) March 2, 2021

Dos tanques de guerra hechizos recorren las calles de un pueblo polvoso de Michoacán; tripulados por hombres y mujeres que se dicen del CJNG, como un acto de propaganda en contra de un grupo rival. En algún momento paran y lanzan:

“Pura gente del señor Mencho”

“Puro 4 Letras, putos”

En el descenso columbro la imagen fresca y tierna de un niño.

Fifirucho, untado en los huesos que apenas lo sostienen con todo y fusil

Cuelga del cuello una carrillera atascadas de cartuchos

No debe tener más de 14 años

Los identificó bien porque, como digo, soy de allá.

Lleva una arma larga, debe ser un R-15

Hace grandes esfuerzos con las dos manos para sostenerla

¿Qué falta en Guerrero?

Un gobernante que lo rescate de ese universo primitivo y salvaje. De muertes, venganzas, armas, sospechas, y esa hombría mal entendida aprovechada por los carteles. Me parece que se trata de una actitud incentivada con sutileza desde el mismo gobierno.

¿Recuerdan las imágenes de Rubén Figueroa viejo posando para la televisión francesa?

Con Macedonio es volver a lo mismo

Por eso digo que me duele que se le devuelva a un pasado.

La Tierra Caliente es una tierra abandonada.

La medio integró el general Lázaro Cárdenas con sus grandes proyectos Comisiones Hidrológicas del Papaloapan y Tepalcatepec.

Fue como se construyeron escuelas, caminos, algunas clínicas rurales, se conoció el agua potable, el alumbrado publico, y se introdujo la economía de mercado, frente a la subsistencia.

Pero luego se le abandono y apareció la guerrilla de Genaro y Lucio.

¿Qué hacer?

Primero. El estado mexicano tiene que recuperar su soberanía en esa región y devolver el estado de derecho.

Segundo. El presidente tiene que despojarse de sus acciones inmediatistas lectorales.

Tiene que buscar a los mejores planeadores y desarrolladores, aunque no sean sus amigos y aunque no sean de Morena, e implementar un proyecto de desarrollo humano a tres años.

Que aproveche el dominio que tiene en el Congreso y que lo saque.

Eso pondrá las bases para sacar a Guerrero y a la Tierra Caliente del salvajismo que la domina.