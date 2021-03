Prometen el cielo, la luna… y las limpias escuelas

Alguien tiene que decirle a los candidatos a la alcaldía de Monterrey que la rehabilitación de escuelas es de competencia federal y estatal.

Es cierto, el tema del abandono que sufren los edificios de escuelas públicas, al menos en Nuevo León, es grave, y todo mundo conoce la causa: los planteles fueron abandonados a su suerte cuando cerraron sus puertas hace un año a causa de la pandemia.

Pero alguien tiene que decirle a los candidatos a la alcaldía de Monterrey que ese tema de la rehabilitación de escuelas de entrada es de competencia federal y estatal.

Lo digo porque, prometer es muy fácil y no empobrece y si no, hay que preguntarle al candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León (JHHNL) por Monterrey, Víctor Fuentes Solís, quien ayer se comprometió (y hasta mandó un boletín) a destinar más de 150 millones de pesos para la rehabilitación de las escuelas primarias, en 100 colonias de la ciudad.

Estas son las pésimas condiciones en las que se encuentran las escuelas del municipio de Monterrey.

Estas son las pésimas condiciones en las que se encuentran las escuelas del municipio de Monterrey.

Por ello, el Gobierno del Estado no quiere aprobar la reapertura. Las descuidaron, las olvidaron y no les han dado mantenimiento.

Me dijeron que aunque no lo oficializó, el otro candidato, Luis Donaldo Colosio Riojas, también se rompió, como siempre, las vestiduras en torno al tema.

Lo que los candidatos no recuerdan, o no saben es que actualmente no existe presupuesto asignado por parte de los municipios para poder rehabilitar escuelas… Ese rubro es estatal y federal.

Alistan programa de rehabilitación en escuelas

Pero ya dijo el gobierno del estado que se está trabajando en un plan para la rehabilitación de los más de 6 mil planteles educativos que hay en Nuevo León para que estén listos en cuanto se anuncie el regreso de los alumnos a clases presenciales.

Pero para cumplir la promesa de los candidatos a la alcaldía de Monterrey, si así fuera su intención y no el simple relumbrón, los abogados (que los tienen) en sus campañas, deberían explicarles que se tendría primero que modificar la ley… Y que además Monterrey, el municipio, tiene múltiples necesidades tan importantes como el tema de los planteles escolares, que sí requieren su inmediata atención y en el cual sí llevan mano… y obligación.

En el colmo del tema, los diputados de Nuevo León etiquetaron 150 millones de pesos al rubro de mantenimiento de edificios escolares, sin embargo, hasta el momento estos fondos no han sido ejercidos, dijo Álvaro Ibarra, coordinador de la bancada priista.

Por lo pronto, sus publicistas presentan a Luis Donaldo Colosio, como todo un iluminado, y si no, con qué más se refleja la frase:

“Llega con Colosio un nuevo amanecer para Monterrey”

Que se envió en el comunicado en el que señala también:

“El candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía regia inicia campaña en El Obelisco, donde se compromete a hacer renacer la Ciudad…”

¿Colosio ve a Monterrey como a Lázaro?

Y de borrachos al volante ¿Qué?

El riesgo que significan los borrachos al volante en Nuevo León no es algo del pasado. No hemos podido superar ese mortal problema social, por lo que se puede declarar fallida la política represiva-recaudatoria de todos los municipios del estado (y del estado mismo).

Lo digo por la última tragedia en la que dos niñas murieron en el municipio de San Nicolás de los Garza cuando el vehículo que manejaba su madre dedicada al reparto de comidas, y en el que las menores viajaban, fue impactado por un auto manejado por un joven en estado de ebriedad, de quien trascendió que también había consumido cocaína y mariguana.

Ahí les hablan, diputados, se les paga por pensar y hace mucho que no se les ve chambeando.

