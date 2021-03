Olvidan que en NL, AMLO no aparecerá en las boletas II

Regidor aclara que no conducía bajo los efectos del alcohol.

Rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio

(Segundo y último)

En Nuevo León, la falta de aseo en las designaciones de los candidatos de Morena (aunque digan que fueron producto de la votación y la consulta a las bases) ya tiene reacciones legales y algunos miembros del partido de López Obrador que se sentían merecedores de abanderar las candidaturas a algunas alcaldías, buscan dar la batalla legal para no quedar fuera de las elecciones.

El conflicto se da en las candidaturas morenistas a las alcaldías de Juárez, Santiago, García, Cadereyta y Pesquería, pero le diré que va a pasar... El Trife le dirá a Morena que reponga el proceso y van a designar y va a poner a los mismos.

Es la misma historia que pasó en Guerrero que anularon a Félix Salgado Macedonio y pidieron hacer otra encuesta y va a volver a jugar Salgado Macedonio y no es difícil adivinar quien va a ganar la candidatura.

Hay molestia en la base Morena, y por ejemplo al municipio de Juárez donde tenían en el profesor Jesús Fernández una gran opción o bien la señora Irene Garza y ¡bofos! que se sacaron de la chistera al perdedor eterno de Héctor de la Garza, amigo cercano del líder priista Heriberto Treviño. Ahí en Juárez, municipio conocido como “La Capital del Tamal” la lucha será entre el PRI y el PAN (como siempre) con este nombramiento. Incluso trascendió que Ramiro Alvarado, secretario de organización de Morena armó un escándalo al no quedar su novia, la diputada local Julia de los Monteros ni siquiera en último lugar de la encuesta.

En García se tenía la esperanza de ir con la exdiputada federal Karina Martínez pero, oh sorpresa, Beto Anaya, aliado, dueño y propietario del Partido del Trabajo, se sacó de la manga a una total desconocida llamada Claudia Lozano. Con esto se abre otra vez la posibilidad que se reelija el actual alcalde independiente, Carlos Guevara, testaferro, dicen, de Jaime “El Bronco” Rodríguez Calderón, y pelearla con el PRI.

A eso hay que agregar que van a repetir Pedro Martínez en Zuazua y Ernesto Quintanilla, en Cadereyta, ambos sumamente cuestionados en sus gestiones y las cosas no le auguran nada bueno… Igualito que repite Luis Fernando Garza “El Dragón”, de Montemorelos, otro cuestionadísimo, quien ahora enfrenta una fuerte denuncia por la golpiza que sufrió el ex alcalde, el doctor Héctor Garza de Alejandro a manos de unos policías supuestamente enviados por el munícipe. Hay una declaración muy comprometedora de uno de los polis, quien dijo que le pagaron 30 mil pesos por cometer el atentado.

Solo Andrés Mijes, de Escobedo, el alcalde actual de Zaragoza, Arturo Guevara y Raul Karr por China que se reeligen pueden garantizar triunfos, pero es obvio que son municipios super peques que no hacen mella.

Mientras tanto, está claro que el PAN ya les lleva ventaja en estos momentos al tener super seguros mínimo 5 municipios metropolitanos en su poder: San Nicolás de los Garza, Santa Catarina, San Pedro, Salinas Victoria y Pesquería… Con posibilidades reales en Guadalupe y eso les daría la pelea por la gubernatura.

Ah y en San Nicolas le dieron la espalda a Miguel Angel García, ex alcalde de ese municipio con mucho arrastre y pondrían al desconocido de Víctor David Guerrero, pero siempre no, porque escogieron irse por el lado de la también ex panista Josefina Villarreal.

Del resto de los municipios, como dije ayer, no hay mucho de qué hablar, y Morena parece que está armando una legión de perdedores.

CONFLICTO EN LOS HERRERAS

El gobierno de Nuevo León declaró área natural protegida la sierra de Picachos, de carambola eso viene a darle un rozón a la candidata priista a Los Herreras, Nuevo León, Daría Benavides quien es originaria de la congregación Benavides y de la cual es presidente suplente. Es que en ese municipio hay muchos terrenos comunales donde la directiva de la comunidad tiene mucha autonomía.

Resulta que Daría Benavides estuvo negociando con las pedreras instaladas en la zona y las cuales, según dicen los vecinos, dañará el abastecimiento del agua para la comunidad. Ni hablar, la candidata tricolor resultó antiecológica y quedará mal con las pedreras a las cuales no les podrá cumplir. ¡Se le hicieron agua muchos votos!

ME ACLARAN

Se puso en contacto conmigo el joven regidor con licencia del municipio de García, Nuevo León, Manuel Guerra Cavazos y me aclaró, respecto a mi texto del lunes pasado, que efectivamente fue detenido en Santiago, Nuevo León, por un agente de tránsito, pero, me dice que manejaba a exceso de velocidad debido a una emergencia médica.

Manuel niega haber manejado bajo los influjos del alcohol, y dijo que él acudió en rescate de su novia, quien se sentía mal y tuvo que ser atendida por un doctor debido a una dolencia.

Me aclara que como acto de buena fe le dejó su tarjeta de circulación al agente de tránsito que lo detuvo y quien le dio la oportunidad de seguir su camino.

De hecho, me dio a conocer un recibo, el número 5132 del municipio de Santiago, mediante el cual consta que pagó una infracción por mil 75 pesos, por el exceso de velocidad.