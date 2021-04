No es Somalia… es Michoacán

La toma del municipio de Aguililla, Michoacán, por elementos del Cártel Jalisco Nueva Generación, se difundió ayer en videos ignominiosos.

Aguililla, Michoacán tomada por el narco.

Humillados y acalambrados. No, no me refiero a los elementos del Ejército de México y de la Guardia Nacional a quienes se les ordenó el retiro de Aguililla, Michoacán, ante la embestida del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que como siempre, en esta historia de la fallida guerra contra el narco, ahora pasea orondo por la zona que ya controla.

Video; Convoy de El CJNG revienta reten Militar en Aguililla, Michoacán quienes al verse superado en numero y armamento fueron levantados y secuestrados , no se sabe nada de los Soldados pic.twitter.com/TRUrAQ6dt0 — El Diario Del Narco (@Diariodenarco) — El Diario Del Narco (@Diariodenarco) April 7, 2021

Me refiero al parecido de esta derrota, con la que sufrió, el entonces ejército más moderno del mundo, el de los Estados Unidos, que en octubre de 1993, intentaba realizar “una misión humanitaria” que acabó en masacre en Mogadiscio, capital de Somalia, en África Oriental.

De este fracaso ominoso, los gringos hicieron una película intitulada “La Caída del Halcón Negro”, la cual le recomiendo ampliamente ver, si lo que quiere es conocer como un puñado de delincuentes pudo poner de rodillas a toda una nación… y posteriormente a otra nación, la más poderosa del mundo… Y todo porque no se le paró a tiempo.

La escena del desfile de vehículos, muchos de ellos blindados artesanalmente, tras la toma del municipio de Aguililla, Michoacán, por elementos del Cártel Jalisco Nueva Generación, se difundió ayer en videos ignominiosos para nuestras fuerzas armadas y para todos los mexicanos. Los soldados recibieron la orden de retirarse para evitar confrontarse con los delincuentes.

Cártel celebra su triunfo

Y mientras los elementos del Cártel celebraban su triunfo, gritando “nos la pelaron, tras ganarles la partida no solo a los militares, sino a los sicarios de Cárteles Unidos, que reúne a ex Templarios, Viagras y ex autodefensas, Iván Patrón Reyes, secretario de Seguridad de Michoacán, dijo que los hechos ocurrieron en territorio del estado de Jalisco.

Así, por un tiempo, los poblados de El Charapo; La Bocanada; El Limoncito; Los Mojos y El Aguaje en Aguililla, y en El Colomo en Tepalcatepec, ya no serán territorios mexicanos, sino de la “maña”, como se autonombran en todo el país los delincuentes.

“La Caída del Halcón Negro”

La tragedia tiene además, visos de desastre humanitario: han sido desplazados al menos mil 500 ciudadanos, quienes que tuvieron que dejar todo atrás, sus casas y sus posesiones, para buscar refugio lejos, ante la falta de garantías de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Este fin de semana que ya se nos viene encima vea “La Caída del Halcón Negro”, y verá las casualidades en los parecidos y los errores que cuestan tanta sangre.