Llevamos un mes de campañas… faltan dos meses para elecciones

“Si, para evitar la discusión, todo se limita a mediciones mecánicas, el resultado es absurdo. El candidato con más puntos puede ser un mediocre. El producto que más vende puede ser mediocre. Lo más calificado en las encuestas puede ser mediocre. El programa con más rating puede ser una porquería.”

Gabriel Said.

Los cuatro principales candidatos

A un mes exacto del arranque de las campañas con rumbo a las elecciones de este 2021, de los que buscan la gubernatura en el estado de Nuevo León se puede hacer un análisis más claro del camino que han tomado los 4 principales candidatos, con rumbo a manejar los destinos del gobierno estatal más importante de este país.

Podríamos decir que de los cuatro aspirantes punteros, dos han tenido una peculiaridad muy importantes… El resto están ahí por quedarse con una Suburban al final del proceso, porque saben (excepto uno) que no ganarán ni con la Lámpara de Aladino.

Pero entrados en gastos, hablando de Clara Luz Flores de Guerra, la dama de Escobedo, aunque no quisiéramos tomar los resultados de las encuestas como punto de análisis, 5 de 6 estudios de mercado hablan de la caída de Clara, en picada, por lo que el consejo es que hable menos y no se meta con los demás competidores y así menos puntos pierde.

El otro caso es el de Samuel García, príncipe sin corona, quien con Movimiento Ciudadano prácticamente, sigue apostando todo a las benditas/malditas redes sociales, estrategia que le dado buen resultado, hay que reconocerlo, sobre todo entre los jóvenes que ojalá pueden (y se acuerden de) ir a votar y que respalden este crecimiento de Samy.

El otro que sigue de puntero, aunque dicen que también ha caído, es Adrián de la Garza, quien mantiene la intención del su voto un duro.

Aunque muchos no lo creen, los expertos señalan que esta contienda en Nuevo León se va a cerrar entre los 4 punteros igual que el 2018 cuando Samuel alcanzó la senaduría apretado, muy apretado por el PAN y por Morena.

Pues el escenario pinta igual para hoy pero lo ubicación puede ser diferente.

En tanto, Fernando Larrazabal se mantiene en su lucha por el tercer lugar, aunque hay quienes lo sitúan en cuarto, pero hay que ver que faltan dos meses aun y Fernando está en tiempo de dar la pelea.

¿Qué me dicen los insiders? Ah, pues que en los cuarteles generales de estos cuatro punteros, solamente en uno se siente un malestar, un sentimiento de inquietud y es en el de la señora de Escobedo, porque los estrategas no ven por donde puede subir y no ven que esa soberbia que trae en el equipo en su álbum no los deja cambiar de rumbo.

Me aclaran que cuando se dice que es gente de Morena nacional la que está realmente detrás de la campaña de Clara Luz, esto es falso de toda falsedad y se nota en el estilo de hacer la chamba… y hasta en los chalequitos guindas que brillan por su ausencia.

Para cerrar mi colaboración, le mando un consejo al doctor, Emilio Jacques Rivera, quien se desgañita diciendo que su partido, “Fuerza por México” es el próximo triunfador con él en las elecciones en Nuevo León. Doctor, consígase un buen oftalmólogo. Ahí por la calle de Juan Ignacio Ramón, en el centro, hay muchos, son económicos y efectivos.

Arréglese unos lentes para que vea usted mismo los resultados de las encuestas.

