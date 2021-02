Exceso de confianza en Morena o ¿Morena la confianzuda?

Morena y los tiempos valiosos de hacer campaña.

Morena no va en caballo de hacienda, como años atrás, pero, con perdón de mis amigos chairos yo los veo excesivamente confiados, porque, supuestamente están haciendo ajustes pero es fecha que no sale la convocatoria para elegir a los candidatos a diputados locales, ayuntamientos y regidores.

(Bueno, salvo la nominación del aun panista Víctor Fuentes, al cual, Morena y sus aliados por fin, lo hicieron candidato a la alcaldía de Monterrey. Así, el senador albiazul con licencia es el candidato de un partido, al que hace poco despreciaba y abandera al Partido del Trabajo, en alianza de “Juntos Haremos Historia en Nuevo León” precisamente con Morena, el Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza).

Pero como digo, faltaría ver aún el tema de la nominación de los candidatos a diputados federales, pero se ve que el partido oficial, el partido de Andrés Manuel López Obrador está jugando al filo del reglamento.

¿Morena al frente de las encuestas?

Y aquí cabe la explicación: Seguramente de cada 10 encuestas a nivel nacional, 9 de ellas posiciona a una Morena aún “muy fuerte”, sin embargo en las 10 encuestas Morena habla que puede quedarse aún todavía con la mayoría del Congreso Federal e incluso barrer con las 15 gubernaturas en disputa.

Pero siendo sinceros y hablando claro, 14 de ellas pueden ganarse, pero una en definitiva está fuera de su alcance y esa es Querétaro… Aunque en Nuevo León parece que hay un empate técnico.

Sin embargo con el anuncio de los ajustes de fechas en que darán a conocer los nombramientos de sus posibles candidatos a presidentes municipales, diputados locales, regidores y aún sus diputados federales hasta, van a perder los tiempos valiosos de hacer precampaña.

Porque sí Morena decide meter candidatos fuertes probados realmente con encuestas. seguramente las cosas le pueden salir bien al partido del presidente, pero si vuelven a manosear los 15 estados en cuestión, o todo el país, para el caso, en las candidaturas antes mencionadas, las cosas no pueden resultar tal como lo esperan, porque creo que no recuerdan que ya no aparece en la boleta el nombre de Andrés Manuel para este junio del 2021.

Y si vamos al tema de Nuevo León sin duda el día de ayer en el búnker de Clara hay tremenda preocupación por el alargue de los tiempos.

¿De quién es la culpa? De las gentes de las candidaturas a los gobiernos del estado en los 15 estados por Morena, que tanto metieron mano que provocaron que el líder Mario Delgado tomara esta decisión y le diera reversa a todos los enjuagues que habían hecho, porque se supone que la línea es que surjan más elementos de Morena y menos “importados” y no sean víctimas de compras o ventas de candidaturas en ningún rincón del país.

Pero los expertos ven un gran riesgo por qué los tiempos se ajustan. Y se van ajustar de tal manera que si no llevan a candidatos sólidos todo va a recaer en sus candidatos a las gubernaturas, y las cosas se pueden complicar.

No quisiera recordarles, pero se hablaba que para el 17 febrero ya estarían palomeadas y formalizadas todas las candidaturas… Pues les tengo noticias: hoy es 17 de febrero.

