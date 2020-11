No todos odian a Trump, no todos quieren a Biden

En un mundo que se ha tornado bastante polarizado, es complicado que todos jalen parejo. Si usted ve los números de las elecciones, no por colegio electoral sino voto por voto podrá notar que con los votos registrados hasta ahora Biden tiene el 50.7% de los votos y Trump el 47.6%.

Si nos ponemos muy religiosos con estos números, no hay tanta diferencia entre los que pensaron en reelegir a Trump y los que pensaron que Biden sería un mejor presidente.

Los que quieren a Biden y no quieren a Trump

Dentro de mi grupo de amigos de los Estados Unidos, muchos de ellos pensaron siempre que Biden era mejor opción pues su manera de pensar tiene más a la parte social que tienen generalmente en su campaña. Una de ellas llegó a las lágrimas cuando ganó Biden pues en la fórmula ganadora estaba Kamala Harris. Harris es la primera mujer que tiene el cargo de vicepresidencia de los Estados Unidos desde que hay votaciones en ese país. Si le añadimos que Kamala tiene raíces afrojamaicanas y indias, hace que el simbolismo de su posición sea muy poderoso. No quiero decir que Kamala está ahí por sus raíces y no por su capacidad pues ha demostrado en el senado estadounidense ser muy capaz.

Parafraseando lo que dijo mi amiga, “ahora mas niñas podrán darse cuenta que es posible que una mujer, que además es una mujer de color, puede ocupar los cargos políticos mas importantes del país por sus capacidades”.

Los que quieren a Trump y no quieren a Biden

Del otro lado, otra amiga que es Pro-Trump ha sido un poco mas agresiva en sus comentarios. En una imagen pone una composición a Biden diciendo que es católico, en la segunda parte a Judas diciendo que fue discípulo y en la tercera al chamuco diciendo que él era un ángel. Ella dice que Biden no sigue los principios de la religión que dice que profesa.

Después se va poniendo mas interesante, habla sobre la legalización de las sexoservidoras y de como no deben de criminalizar la prostitución cuando involucra el consentimiento de ambas partes. Con esto mi amiga quiere decir que Harris no busca la dignidad de todas las mujeres como dicen ahora con la frase “glass ceiling broken” que se traduce como “quebrando el techo de cristal” lo que significa que Harris rompió una barrera que no permitía a las mujeres llegar a posiciones más altas en el organigrama de gobierno.

Mi amiga aplaude que México no haya reconocido todavía a Biden como presidente y habla de cómo Biden no ha hecho nada que beneficie a las minorías en casi 50 años que tiene como político aun y cuando esa era su bandera.

Esta estadounidense no es racista, estudio fuera de los Estados Unidos y es bastante educada. Lo que si es que ella veía a Trump como una mejor opción que Biden.

Lo que promete Biden

El presidente electo Joseph Biden tiene un gran trabajo de convencimiento de la mitad de los estadounidenses que no votaron por él. Dijo en su discurso de victoria que él sería un presidente que buscaría no dividir, pero unir. Que no ve estados rojos o azules sino Estados Unidos.

Con una nación tan polarizada y con los ánimos calientes por el encierro de la pandemia, será un inicio complicado para la administración Biden-Harris. Tienen que recordar que , a diferencia de otros ex presidentes, Trump no se quedará callado y seguirá alentando a las personas que votaron por él a que se manifiesten. Magnificará los posibles errores de Biden y dirá que él lo hubiera hecho mejor.

No veo el fin de la polarización con Biden, puede ser que sea menor pero siempre estará el factor Trump enojado por perder las elecciones. Tal vez el tema dure unos meses , quizá el primer año del mandato de Biden, pero ese sentimiento que se quiere erradicar será complicado extraer pues las diferencias seguirán siendo alimentadas por las personas inconformes por los resultados de la elección.

¿Nos debería de importar como mexicanos?

Creo que lo que nos debería de importar es cómo sería la relación con el presidente electo Biden y como la administración del presidente López Obrador puede mantener o mejorar los acuerdos comerciales que lograron con el presidente Trump. Creo que debería de buscarse el espacio para lograr beneficios para nuestro país.