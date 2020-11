Morena, la venganza...

Radar político

Aunque la disfrazó con el argumento de ser una “política de austeridad”, MORENA, el partido de Andrés Manuel López Obrador, consumó su objetivo de integrar un presupuesto de egresos de la federación en el que en el 2021 privilegiará los programas clientelares y populistas del presidente, pero que al mismo tiempo representa recortes significativos a rubros fundamentales para el desarrollo como lo son salud, seguridad pública e infraestructura social, así como menos recursos para los estados, entre ellos Hidalgo que en términos reales recibirá 7.7% menos de gasto federalizado.

No es poca cosa el recorte a Hidalgo, el pasado 18 de octubre rechazó de manera contundente a los candidatos de Morena en las urnas y a menos de un mes, la mayoría de legisladores que en el Congreso de la Unión pertenecen a ese partido, le quitan mil 189 millones de pesos de participaciones federales directas, que conjuntamente con otras partidas que también le retiran, suman 2 mil 301 que dejarán de llegar al presupuesto estatal porque ninguno de los nueve diputados federales morenistas que representan a la entidad en San Lázaro, hicieron algo para evitarlo.

A excepción de Fortunato Rivera Castillo que se abstuvo, el resto de los diputados hidalguenses, Sandra Simey Olvera Bautista, Lidia García Anaya, María Isabel Alfaro Morales, Julio Cesar Ángeles Mendoza, Jannet Téllez Infante, Gustavo Callejas Romero, Marivel Solís Barrera y Hugo Rafael Ruiz Lustre, votaron a favor de quitarle ese dinero a Hidalgo, reduciendo de 50 mil 673 a 48 mil 372 los recursos provenientes de la federación; si alguien cree que no es desquite, basta con saber que hasta lo festejaron, algunos de los aquí citados, resultaron además matraqueros.

EN SUS MARCAS…

Hablando de diputados federales, el próximo año culminarán su gestión aquellos que no logren reelegirse; Y como el proceso electoral ya inició, no son pocos los que en los diferentes partidos políticos han iniciado su carrera hacia una curul como si les hubieran gritado “en sus marcas, listos, fuera” y tan solo en Pachuca el millonario Benjamín Rico Moreno ya está en franca campaña, pero para su suerte, no es el único en la pista.

Tan solo en su partido donde las designaciones tendrán que pasar previamente por la Comisión Nacional de Postulaciones que preside Alma Carolina Viggiano Austria, se barajan varios nombres para las diputaciones federal y locales de la capital hidalguense, Jessica Blancas Hidalgo, Cristina Cortés Montaño y Roberto Rico Ruiz, por mencionar algunos.

Distrito que llama la atención es el de Tula, donde Morena perdió todo lo que podía perder, lo que reduce al mínimo las posibilidades del súper delegado Abraham Mendoza Zenteno que ni con su ejército de operadores “servidores de la nación” pudo evitarlo y también limita al diputado Ricardo Baptista González; por el PAN quiere la federal Asael Hernández Cerón que maneja al Congreso del Estado como su agencia de promoción personal, pero la buscará por la vía plurinominal; por el PRI que solo ganó Tepeji y Atitalaquia, parece que se le anda cayendo al tutor regional Rodrigo León y el resultado abre la opción hacia los ex-alcaldes Gadoth Tapia Benítez y Fernando Miranda Torres.

PGJEH ¿CERO TOLERANCIA?…

Donde cada vez está mal holgada la disciplina y quedan en entredicho las promesas de “cero tolerancia” es en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo; tan solo la semana pasada se conoció de la grave situación que enfrentaban más de 100 peritos en la Dirección General de Servicios Periciales y de una denuncia por intento de cohecho por parte del agente del Ministerio Público, Luis Enrique Vargas Vite.

Y este fin de semana la nota la dio el personal del segundo turno de la agencia del Ministerio Público del Centro de Atención Temprana de Tepeji, acusados de presionar –a manera de extorsión- a una familia en duelo para que contrataran los servicios de la agencia funeraria San Ángel, lo que constituye diversas conductas irregulares y posiblemente ilícitas.

Si de conductas lamentables se trata, fue el director general de Investigación y Litigación, Adarick Vite Aranda, pero ahora no por querer regular hasta la vestimenta del personal de la subprocuraduría poniente, sino porque la madrugada del sábado cayó en el alcoholímetro y “su automóvil” que se dice era vehiculo oficial, fue subido a la grua porque él conducía, con más alcohol en la sangre del permitido por el reglamento. Vaya con los subalternos del procurador Raúl Arroyo González.

COVID, SIGUE AVANZANDO…

Como resultado del imparable avance del COVID-19 en todo el país donde ya se supera el millón de contagios, en Hidalgo éste fin de semana se llegó a los 17 mil 187 casos positivos y con 29 defunciones entre sábado y domingo, se contabilizan ya 2 mil 476 fallecimientos en la entidad, que no deja de atraer las miradas de todo México, desde que la Secretaría de Salud divulgó que en el estado había dos hospitales privados, Intermédica y Clínica Marfil, donde de los diagnosticados con SARS-COV2 que ingresaban, ninguno salía con vida.

Afortunadamente ese trágico record se rompió y este domingo egresó de Intermédica con vida y recuperado del COVID-19, fue el arzobispo de Tulancingo, Domingo Díaz Martínez, en lo que constituye una muy buena noticia, especialmente para sus feligreses y el hospital que pierde el deshonroso estigma.

Ahora fue el secretario de Salud, Alejandro Efraín Benítez Herrera, quién divulgó que dio positivo a la prueba diagnóstica PCR-RT; Y aunque en su comunicado le dio la vuelta para evadir el nombre de la enfermedad, se trata de COVID-19. Como parte del personal médico y de enfermería, Alejandro Benítez se ha mantenido al frente del esfuerzo institucional del sector para contener la pandemia, son el primer muro de contención y el riesgo que corren es enorme así que a nadie extraña que se sume a las estadísticas. Esperemos que su recuperación sea pronta y total.

