Morena enciende frente opositor en Nuevo León: ¿Nació el PRIANRD?

El nacimiento del "PRIANRD".

Nunca me había tocado ver frentes opositores de partidos tan diferentes para luchar contra el partido que esta en el poder. En Baja California se tiene la idea de crear un gran frente opositor contra Morena y ahora leo en una nota del periódico El Norte que en Nuevo León es probable que pase algo similar.

La nota habla sobre la posibilidad de habría una alianza entre fuerzas políticas con diferencias ideológicas diametrales, pero con un solo objetivo, que Morena no gane la gubernatura, alcaldías y diputaciones del estado de Nuevo León. Esta alianza incluiría al PRI, PAN, PRD y otros partidos para hacer frente en las elecciones del próximo año a Morena y a Movimiento Ciudadano.

Según lo publicado por El Norte, se realizó una reunión en casa de Mauricio Fernández donde estuvo el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno: Mauro Guerra, líder estatal del PAN; Fernando Canales, ex gobernador de Nuevo León por el PAN entre otros militantes tricolores y albiazules.

Panistas de cepa como Alejandra “Kana” Fernández y José Luis “Coco” Coindreau han manifestado el apoyo a este posible frente opositor para evitar que Morena se lleve como una de las posibles joyas de la corona a Nuevo León.

Le dijo Coindreau a El Norte “Si hacemos una alianza, PAN, PRI y PRD, ganamos el Gobierno y no tiene ninguna posibilidad Morena y los aplastamos en Nuevo León”.

¿Quiénes serían los posibles candidatos de este frente opositor? En primer lugar, Ildefonso Guajardo, en segundo lugar, Cesar Garza. Ambos tienen un perfil parecido que pudiera embonar en el PRI o en el PAN.

Cualquiera de estos dos candidatos iría contra el que resulte ganador de la contienda interna de Movimiento Ciudadano. Los que están en esta contienda son el diputado local de Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas o el senador por Nuevo León, Samuel García Sepúlveda.

Por Morena, lo mas seguro es que vaya la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales.

Con estas alianzas nos podemos dar cuenta que la oposición sabe que Morena esta bastante fuerte en muchos estados y la única manera de poder hacerles frente es hacer una unión, aunque sea de chile, dulce y manteca.

¿Qué pensaría don Manuel Gómez Morín sobre la creación de este frente opositor? Dice Marko Cortés, líder nacional del PAN que las alianzas son un antídoto contra el “morenavirus”. A mi me parece que esto es la oficialización del surgimiento del PRIANRD mas los demás partidos.

No se puede negar que Morena ha adquirido mucha fuerza en estados donde parecía que nunca lo iba a hacer. A mi me sorprende lo que esta sucediendo en Nuevo León porque antes de que AMLO ganará la presidencia, este tipo de frentes opositores no hubiera existido.

¿Podrá este Frente Opositor ganarle a Morena? Si no lo hace, al menos en Nuevo León, esto podría representar la pulverización de muchas estructuras partidistas en el estado. La pelea por Nuevo León será entre Morena y el Frente Opositor, Movimiento Ciudadano será un espectador que seguramente le pondrá sal y pimienta a la contienda.

La gran pregunta será, si el Frente Opositor llegará a perder las elecciones del 2021, ¿Qué estructura quedaría para las elecciones intermedias del 2024 y las del 2027? Una jugada bastante arriesgada, pero al parecer es la ultima opción que le queda a la oposición en Nuevo León y en otros estados donde van todos contra Morena.