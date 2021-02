El aumento es necesario, tras la escalada en el precio internacional del maíz; Y no solo eso: ha subido la luz, el agua y el gas; tortilleros.



En estos momentos, donde la crisis económica está brutal y la tortilla es un alimento básico en nuestro país, es inminente el aumento en el precio de este producto de la canasta básica.

Por desgracia, como todo es una cadenita donde si sube una cosa sube lo demás, las organizaciones de tortilleros en el país aseguran que este aumento es necesario, sí, así como lo leen, y esto debido a la escalada en el precio internacional del maíz, que en este momento se encuentra por las nubes, de hecho, está en su nivel más alto en siete años derivado de las inclemencias del tiempo, como las intensas heladas y sequías que han afectado la producción del grano.

Y no solo eso: ha subido la luz, el gas, el agua… factores que, queriéndolo o no, encarecen los productos y el más afectado siempre es el consumidor final.

La situación parece compleja, porque aunque el gobierno federal ha pedido que no se incremente el precio de las tortillas al menos en el primer semestre de este año, las cosas no son tan simples, ya que se espera que en nuestro país a más tardar en marzo se verá reflejada una caída de entre 30 o 40 por ciento en los inventarios de maíz, lo cual provocará que el costo del maíz blanco para tortilla suba de precio pero los representantes de organizaciones de la Masa y la Tortilla, advierten que esperar hasta el segundo semestre del año para el incremento sería un desastre financiero que afectaría a más de 130 mil tortilleros en México , quienes, como dije, han tenido que sortear los incrementos en combustibles, maíz, agua, entre otros.

En este sentido, Homero López García, presidente del Consejo Mexicano de la Tortilla, organismo que concentra más de 33 mil afiliados, lamentó que continúen sin freno los aumentos en las materias primas y los insumos que utiliza la industria.

Ante esta situación, reveló que continúan las negociaciones con la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier con el fin de detener la escalada de precios y se respeten las normas para evitar afectaciones a los negocios establecidos, que cumplen con todas sus obligaciones legales.

“Hay voluntad del gobierno, pero no basta con eso, ni con los créditos que están ofreciendo como parte del programa para enfrentar la pandemia, porque es como si solicitas una tarjeta de crédito y lo único que vas a hacer es endeudarte, después no va a haber dinero para pagar, y eso no es algo atractivo”, indicó.

Se ve compleja la situación, ¿no creen?

Por mucho que se quiera mantener una venda en los ojos, no podemos ignorar que muchas familias mexicanas se alimentan prácticamente de tortillas y como la crisis en verdad está azotando a los bolsillos, este incremento pegará, de nuevo, a quienes menos tienen.