Con todo este alboroto del TLCAN entre México y Estados Unidos (que por cierto el PRI está aprovechando para subir de credibilidad), que si va, que no va; que quién gana y quién pierde. Ambas partes tienen mucho que perder, no obstante México tiene la oportunidad de independizarse sin perder el cúmulo o el muslo de experiencia que el TLCAN le ha dejado durante estas décadas. México ya sabe nadar a contracorriente y con la corriente, cuenta con la materia prima principal su gente y profesionales preparados en la materia para sacar adelante la economía mexicana. Uno de los grandes retos de superar son los vicios, tradiciones de traer industrias, empresas que aportan empleo, pero, no aportan calidad de vida. Una problemática social que enfrenta la economía mexicana interna es la del sector salud, el IMSS, ISSTE, vacío de medicinas para los derechohabientes, vacunas caras, en resumen, una crisis de pobreza en dicho rubro, una bomba social.

Allí se tiene un ejemplo de la industria COCA-COLA, si bien es generadora de empleo, también, es generadora de muchos males o enfermedades que ponen en detrimento la economía interna de México. ¿Cómo regular legalmente a esas empresas, sin que se sientan agredidos y se vayan del país? Si estas industrias de verdad quieren invertir en México, deberían aportar una cantidad de dinero para el sector salud, (como Sabritas, Bimbo, gansito, etc.), la frase siguiente quizá sea muy cierta, cuando los intereses tienen vicios que dañan a las personas en su vida y salud.

“El dinero es miel, mi hijo querido, y el chiste del rico siempre es divertido.” –T. E. Brown. 1

Si la guerra del comercio es acabar con la humanidad, sin soltar una bomba atómica o una guerra militar, para acabar con una raza o cultura, silenciosa y sutilmente agentes como la industria Coca-Cola lo están logrando. ¿Quién es Coca-Cola?

“Hoy Coca-Cola tiene presencia mundial. Distribuida en más de 200 países, 1,700 millones la consumen diariamente. La estrategia promocional es asociarla con momentos placenteros, como una comida en familia, la Navidad misma, reuniones familiares o festejos deportivos. Una de sus últimas campañas publicitarias promocionaba: “Coca-Cola: destapa felicidad”; como si una botella de Coca-Cola pudiera ser la llave dela felicidad.” “Según Niraj Naik, ex farmacéutico del Reino Unido a los 10 minutos de ingerirla, 10 cucharaditas de azúcar están presentes en nuestro organismo, lo que supera el 100% de la ingesta diaria recomendada. El ácido fosfórico, también contenido en la bebida, impide que vomitemos por causa de tanta azúcar.” “A los 60 minutos, el ácido fosfórico se une al calcio, el magnesio y el zinc en el sistema digestivo, e impulsa el metabolismo. Esto se agrava por las altas dosis de azúcar y edulcorantes artificiales que, además, incrementan la excreción urinaria de calcio… y a través de la orina, se elimina calcio, cinc y magnesio, que deberían ir a los huesos, así como electrolitos, sodio y agua… lo que provoca lentitud o irritabilidad, y pérdida de agua y de nutrientes valiosos para el organismo. Coca-Cola vende felicidad, pero lo que compras es exceso de azúcar y cafeína, mayor presión arterial, riesgo de diabetes, obesidad y enfermedades de corazón.” 2

