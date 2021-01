Emmanuel Peña. Perseguir a una gallina en el Metro ¿o a un saboteador?

El posible sabotaje en el Metro lo aclararán tres peritajes.

El joven diseñador e ilustrador Emmanuel Peña, imaginó en la gran fantasía del Metro capitalino, a una niña que busca en los vagones, a una gallina extraviada. Lo hizo en su Libro del Metro, de 2011, tras cuatro años de viajes en ese transporte que lo llevó a crear centenares de imágenes que son una especie de sociología del Metro. De la fantasía, se pasa uno a la realidad ¿Que hallarán en el extraño caso del incendio en la subestación de Delicias, en el Centro, los tres peritajes de diversas fuentes investigadoras que nombró la jefatura para aclarar lo que pasó? ¿Habrán sido las condiciones que tiene un metro sobresaturado, la desidia o un saboteador oportuno que quiere eliminar los méritos que ha acumulado la jefa de la CDMX, Claudia Sheinbaum ? El Sistema de Transporte Colectivo de la capital del país, ahora estado de la República con 16 alcaldías, está funcionado de manera continua desde septiembre de 1969, en condiciones de hacinamiento en los últimos años. En forma permanente, se estuvo vigilando su comportamiento, sus cambios y reacciones o al menos así lo hicieron algunos gobiernos anteriores. La colisión de trenes de mayo de 2015 en la terminal Oceanía, fue una advertencia de lo que podía pasar, aunque se atribuyó a un deslizamiento por la humedad de la lluvia. En el 2020 otro accidente dio el alerta de nuevo con un encontronazo que provocó una persona fallecida y 41 lesionados. El nuevo gobierno inició, de acuerdo a la directora, Florencia Serranía Soto , una reestructuración y modernización de los sistemas eléctricos que aún no está terminada. El incendio del sábado 9 de enero, en el que quedaron atrapados 12 trabajadores y murió una policía, tendrá que reflejarse en los tres peritajes que pidió la jefatura. Y serán éstos los que determinen realmente que sucedió, pero no se descarta el sabotaje.

Decenas de accidentes en el mundo ¿Sabotaje en México en 1975?

El caso de la colisión de trenes del 25 de septiembre de 1975 en México, está considerado como paradigmático por el número de muertos que ocasionó. El Universal mencionaba en el 2008 en una recuperación de aquel hecho: 31 víctimas y 70 lesionados, pero El País mencionó 39 muertos y 119 lesionados. Las versiones se refirieron a un sabotaje en contra de Luis Echeverría por haber destapado a José López Portillo en lugar de Mario Moya Palencia. Y otra versión hablaba de un acuerdo entre el regente Octavio Senties y la dirección del Metro para llamar la atención de Echeverría sobre los cambios automáticos de ese transporte. La primera nunca fue confirmada, pero la segunda si se confirmó en palabras de un dirigente sindical como se menciona en la recuperación de El Universal en 2008. Nunca fueron culpados. Como cualquier vehículo sujeto a la tecnología y al manejo humano, el metro puede estar sujeto a accidentes. Lo acabamos de ver por desgracia en otro tipo de vehículo con el avión de Indonesia que se precipitó al mar con 65 personas. En muchas partes donde funciona el metro, ha habido accidentes, algunos insignificantes que no han trascendido pero otros que advirtieron no solo mal funcionamiento sino posibles sabotajes. Esto último estuvo sucediendo en Madrid en abril y mayo de 2012, ante la demanda de organismos de pasajeros que rechazaban el aumento de tarifa. La forma de detener el convoy era a partir del freno de emergencia. Hubo lesionados y detenidos y el caso se volvió a repetir ese año en diciembre. Los anales reportan accidentes en Londres en 1975 y 1987, en Chicago en 1977, en Moscú en 1982, y en Bakú Azerbayán en 1995. Y con anterioridad aparte están consignados uno en París en 1903, otro en Nueva York en 1918 y uno más en Hamburgo en 1961, entre otros. México no es la excepción.

En el caso del 'Metrazo' del Viaducto, fue duro el coraje contra Lea

El evento del 9 de enero pasado no se descarta como sabotaje y eso lo definirán tres organismos: la Fiscalía General de Justicia, el Grupo Mexicano de Seguros y la empresa privada Supervisión Eléctrica. Los resultados podrían estar pronto. En el caso de la trágica colisión del 25 de septiembre de 1975, el peritaje señaló error humano y se fueron contra el chofer que pasó varios años en la cárcel. Los rumores insistentes de inconformidad por los que daban por seguro en la presidencia a Moya Palencia se expresó de muchas maneras y en Sonora le costó la gubernatura y la persecución de muchos años a Carlos Armando Biebrich. José López Portillo fue ungido como candidato del PRI, con solo un opositor de un partido, el Comunista Mexicano no registrado, Valentín Campa. Ahora se les hace grande la boca a los que escriben de esa elección, señalando que López Portillo no tuvo rival y que con un solo voto hubiera ganado. Pese a ello votaron por él solo las dos terceras partes del padrón. Valentín obtuvo más de 700 mil votos y los que entonces se regodeaban por el carro completo de siempre del PRI, no se imaginaban que 44 años después la izquierda estaría gobernando al país y el PRI estaría hundido y en maniobras para resurgir.

