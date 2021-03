Morena y el Doctor Frankenstein

Mario Delgado, manifestó un desprecio hacia la población que vive al día, y que no tuvo posibilidades de resguardarse ante el Covid-19.

La 4T en Jalisco

Estamos ante un proceso ético teórico en Morena, y los militantes tienen que tenerlo muy presente; estamos ante una situación muy delicada, importante y con consecuencias lamentables en la política y en la sociedad, si la militancia no se moviliza (con estrategia).

No puede titubear en el tema de las candidaturas, la militancia tiene que ser muy crítica -yo diría, extremada y escrupulosamente crítica- porque estamos ante un evento muy grave, con consecuencias que van a repercutir en la consolidación de la 4T en el estado de Jalisco.

Esto es, la forma y el fondo de cómo fue engañada la militancia para participar en el proceso interno del partido en las precandidaturas y, posteriormente, en las candidaturas, fue una total simulación el proceso interno del partido.

No tiene comparación con los "métodos" que utilizaba el PRI en sus tiempos de júbilo hegemónico; en Jalisco, Morena desplazó en mucho y de forma impresionante, el mecanismo para entretener y engañar a la militancia del estado para la contienda interna de candidatos; las cúpulas (representantes del Comité Ejecutivo Nacional, La Comisión de Elecciones) de Morena se excedieron de forma vulgar con la militancia, bueno, el principal, Mario Delgado, en una visita inesperada en un Hotel de GDL, donde hubo una rueda de prensa, junto con Yeidckol Polevnsky, Mario fue capaz de decirle a la militancia (ellas y ellos manifestaban su inconformidad por el atropello del método de selección de aspirantes a candidaturas en puestos de elección popular): "¿Quieren un Puesto? Váyanse a un mercado", sí, leyeron bien, escucharon bien, el representante jurídico de Morena Nacional así lo dijo, así manifestó su desprecio hacia las bases del partido.

Fue la manifestación de desprecio del presidente del partido a la militancia, y no tanto, por compararlos con los trabajadores de los mercados, que en lo personal, tienen todo mi respeto y admiración; su servidor ha trabajado en los tianguis, y conozco lo que es levantarse a las 6 de la mañana para armar y armar un puesto de tianguis para ganarse la vida dignamente; lo que hizo Mario Delgado, fue manifestar el desprecio hacia la población que vive al día, esa población que no tuvo posibilidades de resguardarse en sus casas para evitar contagiarse de Covid-29 porque tiene que ir trabajar poder subsistir.

Fue el desprecio y descalificación directa y con mensaje insultante a la población más vulnerable, dio a entender que NO TIENEN Cabida la militancia de a pie, de abajo, a una candidatura en el partido, esa militancia que siempre ha tenido contacto directo con el pueblo de abajo, que trabaja todos los días, si, esa militancia fue desplazada, ninguneada e ignorada, bueno, le sumamos que Yeidckol, estuvo presente en el evento y escuchó ese desprecio y permitió que Mario Delgado se dirigiera de esa manera a la militancia. Fue la demostración de dos dirigentes de un partido de izquierda (un partido que surgió de movimientos sociales, donde aglutinó a varias luchas sociales, donde la entrega y el esfuerzo de la militancia se forjó bajo el sol, y con actitud de aplomo, su piel morena).

Ahora, Mario Delgado, demostró su verdadera cara, y es consecuente con el resultado de los "métodos" de selección de candidatos, pero no sólo en Jalisco, sino que planchó todos los estados. Su verdadero "troquel selectivo", lo plasmó en los candidatos y candidatas seleccionados, su marca registrada pragmática quedó evidenciada, formó la "aleación" de partidos y personajes más nefastos (con honrosas excepciones); fue una metamorfosis política que culminó en FRANKENSTEINS políticos.

En cada feudo estatal y municipal, fue la misma operación, se combinaron los minerales más volátiles y oxidados como candidatos para la elección constitucional intermedia el próximo 6 de Junio del presente año. Mario Delgado, utilizó varias extremidades, órganos, cabezas de otros partidos y cartuchos quemados para formar a los candidatos de morena, impuso su "estilo característico" en todos los Estados, crear varios FRANKENSTEINs. Los avaló y legitimó con total arbitrariedad; el resultado de esta historia es ya conocida, pongo de ejemplo la extraordinaria novela de Mary Shelley, increíble y creativa obra literaria de "Frankenstein (o el moderno prometeo)", en un mundo paralelo y analogía simbólica, la asertividad imaginativa lo podemos depositar en el contexto de México en materia de candidatos, Mario Delgado, logró replicar el fenómeno humanoide en Morena. Los personajes están a la vista de todos.

Es inadmisible tanta intolerancia del "Doctor Frankenstein político, junto con su ayudante, el Dr. Lomelí en Jalisco, intolerantes los dos", ellos piensan que con su pragmático experimento, tendrán monstruos controlables y obedientes, pero recordemos que unos humanoides formados por varios cadáveres políticos, tendrán consecuencias desastrosas. Esas metodologías pragmáticas para la selección de candidatos NO son VIABLES, NO PODRÁN SOBREVIVIR, Porque NO TIENEN EMPATÍA CON LA SOCIEDAD.

Los Doctores FRANKENSTEINs se dejaron llevar por la vulgar ambición pragmática, que caracteriza el machismo tradicional en la política. Tendremos ante nosotros, el monstruo experimento más antidemocrático en el partido y el descontento de los simpatizantes de la 4T.

Se dejó fuera las propuestas que surgieron de las bases. Dignos representantes de la 4T. Estaremos atentos ante el atropello y embestida por las cúpulas del partido.