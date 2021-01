Expectativas económicas 2021 para México

Planificar con indicadores básicos nos hace valorar temas de inversión, crédito y desarrollo de negocios.

Para este inicio de 2021 , la información con relación a las expectativas y proyecciones, generan todo tipo de opiniones en sus respectivos extremos. Si nos abate lo negativo, es muy probable que caigamos en el pesimismo y una actitud crítica frecuente. Esto lo vemos reflejado en una escalada de opiniones en redes sociales, medios tradicionales y sus opinólogos (sin experiencia) en epidemiología, energías renovables, refinerías, aeropuertos o nuevos trenes, por lo que cuestionan todo (con cadenitas por redes sociales, memes y todo tipo de ocurrencias), pero que poco aportan con datos duros y sustentados.

Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en el sector financiero en áreas de negocios, se nos ha formado a considerar objetivamente las proyecciones de los departamentos económicos de las propias instituciones financieras o bien de fuentes especializadas con buenos antecedentes de proyección neutral y objetivas.

Así las cosas en una media ponderada de los principales bancos extranjeros que operan en México, de Banxico, de SHCP y de la OCDE y FMI, se considera lo siguiente:

a) Después del cierre de 2020, en el cual la economía decrece un 9% , se estima un crecimiento económico para 2021 de 3.8% a 4%.

La inflación mantendrá una tasa bajo control del 3.3% a 3.5%

c) La TIIE a 28 días sobre 4.50%

d) Los Cetes a 28 días sobre 4.25%

e) UDIS 6.63

f) Reservas internaciones cerrarán en 2021 sobre niveles de 220 mil millones de dólares.

g) El tipo de cambio sobre una media de 20.10 pesos por dólar, con la posibilidad de mejorar en el segundo semestre por el impulso del T-MEC y la actividad económica por infraestructura y actividad comercial y de servicios.

La deuda pública se ubica en el 50% del PIB, generado por deuda contratada en sexenios anteriores (Fobaproa, endeudamiento de Pemex y CFE, rescate Hipotecario de créditos puente y vivienda económica de 2009 a 2012, rescate a gobiernos estatales con deuda pública en mercados internacionales). A pesar de que no se ha contratado deuda adicional, el tipo de cambio si afectó en el primer semestre que se fue a los 25 pesos, sin embargo el proceso de recuperación del peso debajo de 20 pesos a diciembre apoyo el tema. Lo anterior limita apoyos especiales, pues hay poco margen de maniobra en el flujo después de pagar deuda pública cada año, la cual se va en cubrir casi en un 80% por pago de intereses de la citada deuda.

Con estos elementos macro -que deben considerarse para el proceso de ajuste de planeación- hay factores que implican riesgo adicional, el que el factor de contagio no se controle en esta primera semana de enero 2021. Ya son cinco estados en semáforo rojo , sigue la movilidad en actividades no esenciales, por lo que el número de contagio y fallecimientos sigue siendo muy alto en México. Lo anterior nos genera menos actividad comercial y en consecuencia deterioro económico en empresas y familias.

Banco de México, puso en la mesa un Programa de Apoyo de Liquidez con 750 mil millones de pesos, enfocados principalmente a MIPYMES. Desde hace ocho meses, la Banca privada y la Banca de Desarrollo, siguen sin grandes avances y en sus áreas de negocios no existe pronunciamiento claro al respecto. Se establecieron las reglas y son específicamente para MIPYMES. Esto es una oportunidad para las SOFOMES, UNIONES DE CREDITO y SOFIPOS. Se cuentan con manuales, sistemas, personal capacitado, capital acorde a su perfil de negocio para que sea a través de ellos que las MIPYMES sean apoyadas y trabajar en equipo con la Banca de desarrollo (garantías financieras para potencializar los recursos) y la Banca Comercial siendo esta y el Mercado de Valores que le den valor agregado a cadenas productivas regionales y desarrollar esos mercados de manera adecuada. Ese es su reto: buscar como estimular y desarrollar ese mercado de más de 4 millones de unidades productivas en el país, pero solo un millón de esos 4 millones está registrado como patrón en el IMSS.

El Poder Judicial si influye en el crecimiento y desarrollo económico.

Los Tribunales Federales y el fuero común en los Estados y en la Ciudad de México, se deben transformar aceleradamente tecnológicamente y que los asuntos y sus ejecuciones de sentencia en materia civil y mercantil, se resuelvan con eficiencia. Es la oportunidad que la contingencia permite al ámbito judicial, dejar de lado los burocratismos sindicales internos (actitudes negativas, lentitud y frecuentes errores), que el público en general desconoce y que afectan día a día a las partes, así mismo tener un tablero de los jueces que son impugnados y corregidas sus sentencias por no haberlas realizado conforme a derecho. Esa certidumbre dará confianza y certeza jurídica, que debe ser imparcial, pero no el modelo actual que es ineficiente e injusto para las partes. Pues ni es justo, ni es imparcial ni es gratuito. Así que es la oportunidad para actualizar los códigos y leyes correspondientes, con relación al uso de firma electrónica, intranet entre las partes, interacción a distancia programada, entre otras. Dan la oportunidad a los Juzgados, Salas y Tribunales a ser eficientes en sus procedimientos con la tecnología en beneficio de todos.

Las posibilidades de crecimiento, no solo son macroeconómicas, se requiere que cada uno en su ámbito participe y se empeñe en sacar adelante su proyecto de negocios y su proyecto de vida. Debemos incorporar a la formalidad a más población cada año, si bien el incremento al mínimo y sus prestaciones asociadas, nos genera un reto a los empresarios, también es un hecho que debemos mejorar en productividad y ser más eficientes en menos gastos onerosos y no relacionados con el negocio, si cada año ponemos una meta de incorporación, podemos tener un entorno de inversión estable. Los negocios no discriminan, ni por edad, sexo, formación académica, experiencia, son para todos los que tienen un sueño de generar valor agregado, donde no hay mentalidad de empleado. No solo es ser inteligente intelectual o académicamente, sino inteligente emocionalmente. Hay riesgos y hay adrenalina pura. Ser empresario es una pasión.

El uso de aplicaciones y comercio en línea es fundamental, es muy probable que la tecnología 5G entre en operación en México en 2021, por lo que podemos detonar a todo el país y no solo a las 25 zonas metropolitanas que mueven el 80% de la actividad productiva en el país. La mejor vacuna es la previsión, aplica no solo en salud, aplica en negocios y economía. Planificar con indicadores básicos, nos hará valorar temas de inversión, crédito y desarrollo de negocios. Siempre hay oportunidades, donde otros solo ven problemas.

