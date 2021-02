Open Banking México. La Banca Abierta.

20 millones de internautas en México realizan operaciones bancarias en línea.

“Open Banking” u “Open finance”

La digitalización, ha generado una verdadera transformación en el sector financiero, los términos “open Banking” u “open finance”, son términos que cada vez son más frecuentes en las conversaciones, ya no solo de financieros o estudiantes de sistemas o administración, sino del público en general que ante la pandemia, se ha identificado más con la tecnología, provocando que incluso de personas que superan los 50 años y más, sean cada vez más activos en el uso de aplicaciones bancarias. La prueba de ello es que hay más de 80 millones de internautas en México y más de 20 millones realizan operaciones bancarias en línea.

Por lo que es un proceso de evolución de la tecnología que es irreversible, los servicios financieros serán cada vez más directos sin intermediarios internos o o externos.

De igual manera los corresponsales bancarios irán a la baja por el menor uso de efectivo, el cuál incluso hoy condicionan para el pago de servicios y productos financieros, hasta hoy han sido un negocio sensacional por las comisiones que cobran a la base de la pirámide por utiliza esos corresponsales para cobrar algun envío de dinero, pagar telecomunicaciones, servicios o hacer depósitos. Todo lo piden en efectivo y eso irá a la baja aceleradamente con la tecnología.

La Banca Abierta tendrá su acceso a través de aplicaciones (APIS), esto es que son software con ejecución de enlaces que permiten comunicación entre entidades financieras de manera segura, rápida y confiable. Las aplicaciones móviles se impulsaron ante la pandemia de manera por demás necesaria, ir a una sucursal en nuestro país, del Banco que sea, significa perder el tiempo de dos a cuatro horas en promedio, ya sea para aclaración, reporte, asesoría y tramites. El desarrollo y capacitación del personal, se quedó lejos de la aplicación en línea para realizar transferencias, pago de servicios o incluso contratar productos sin intermediarios.

La Banca Abierta, fomentará la competencia entre todas las entidades financieras, pues deberán compartir datos sobre sus clientes y usuarios con la competencia. Esto generara mejores condiciones de precio, oportunidad y competencia.

El 9 de marzo de 2018 se publicó en el diario oficial de la federación, la Ley Fintech , misma que el 4 de junio de 2020 reporto las disposiciones de carácter general relativas a las interfaces de programación de las aplicaciones informáticas estandarizadas. A continuación dejo las ligas de ambas para su consulta.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5515623&fecha=09/03/2018

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594445&fecha=04/06/2020

De esta manera la CNBV dio claridad con relación a las reglas con relación al intercambio de información entre entidades financieras, por lo que los datos abiertos de productos, servicios, red de cobertura, cajeros automáticos (atm).

"Ley Fintech"

El artículo 76 de la citada Ley Fintech, establece que todos los participantes estarán obligados a compartir información en tres tipos:

1) Abiertos: Ubicación de la red física y atm.

2) Agregados: Datos estadísticos de las entidades financieras sobre sus portafolios de clientes.

3) Transaccionales: Es la Información operativa del cliente, saldos, compras, crédito, inversión, siempre y cuando este de su consentimiento.

Así mismo se debe cumplir con protocolos de ciberseguridad, por lo que las entidades financieras deberán cubrir los requisitos al igual que sus proveedores con relación al manejo y control de la información. De igual manera se deberán detallar las contraprestaciones que cobraran a solicitantes que intercambien información.

Toda la información será en español, el modelo mexicano de open Banking o Banca Abierta, establece condiciones y contraprestaciones que la CNBV o Banco de México autorizaran para el cobro referido por la información intercambiada. Aún falta definir la infraestructura para compartir información, por lo que este 2021, puede en el segundo semestre definirse.

En que Beneficia la Banca Abierta u Open Banking:

1) A los clientes, en primera instancia la facilidad para tener respuesta y servicios en línea eficientes, la tecnología permite reducir el tiempo de atención y transacción. Permitirá diversas ofertas adecuadas a la necesidad y perfil de cada cliente.

2) A las Entidades Financieras les permite el control centralizado y la relación con sus clientes, tanto en materia de captación, como de colocación. Logrando mayor orden, control y rentabilidad en una sola administración.

3) El mercado financiero se potencializa, no requiere intermediarios, sino que evoluciona para a través de la tecnología y la digitalización se avanza de manear significativa en bancarización y desarrollo de productos.

Que Desventajas puede presentar:

1) Desconfianza, ello por la falta de credibilidad en los clientes para compartir sus datos e información personal.

2) Elimina la relación personal con el cliente, todo se manejará de manera digital, serán pocas oficinas físicas en el futuro y especializadas, todo lo transaccional será vía electrónica.

3) Sobreoferta de Fintech de todo tipo, que confundan al mercado, pues hay crowdfunding, prestamos, medios de pago, entre otros.

Por lo que, el sistema debe estar bien supervisado y ese tema en México no ha sido bien comunicado, pues incluso los medios, informan de nuevas Fintech, por aquí y por allá, sin que sea esto cierto, si bien México fue el primer país en Latinoamérica en tener una Ley Fintech, esta ha ido paso a paso en su proceso de regulación y más con lo sucedido el año pasado con el Covid, que rezago todos los temas.

Así mismo el sistema financiero mexicano debe reinventarse, el modelo actual demanda que aprendan a competir con nuevas tecnologías, a formar y desarrollar tecnológicamente a sus clientes, sin embargo el tema de seguridad en el manejo y administración de datos es el principal reto, hay diversas empresas que se autonombran Fintech y no lo son, realmente la única autorizada es una entidad dedicada a envío de pagos, es obligación de las autoridades financieras señalar cuales son las autorizadas y que mañana no estén descoloridos por una sorpresa desagradable como les sucedió con varias Sofipos y un Banco que todavía no se resuelven para los clientes afectados.

Se dice que somos el país latinoamericano con mayor desarrollo Fintech, pero la realidad es que son negocios en validación por parte de las autoridades, se estiman 50 entidades que se promueven como tal, más varios centenares de Startups que se irán sumando o haciendo alianzas estratégicas con Bancos o Sofomes ENR.

Considero que los reportes de marzo de 2021, de resultados de la Banca que opera en México, con los efectos de atraso en los pagos de consumo en primera instancia (Tarjeta de crédito, Nomina, Automotriz) y luego el crédito hipotecario, que tiene un efecto posterior en el comportamiento de pago.

Hay entidades financieras muy concentradas en cartera hipotecaria de su portafolio total, otros en consumo, la diversificación es clave en los grandes Bancos en estos momentos (BBVA, BANORTE y SANTANDER), la concentración en ciertos productos de colocación en bancos importantes en el pasado reciente que han perdido participación de mercado o en bancos medianos, pequeños o relativamente nuevos es riesgo adicional, sus costos los hacen menos eficientes. En abril haremos el análisis de cómo este portafolio de crédito se comporta después del primer trimestre de 2021.

Es un hecho que para el sector financiero mexicano, la Ley Fintech, si bien algunos desearían que fuera más acelerado, la situación actual, permite que se alineen los tiempos en favor de mejorar los procesos de certificación de PLD (Prevención de lavado de dinero), que cada Fintech integre sus interfaces de acuerdo a la regulación. El mercado nacional en sus diversos segmentos socioeconómicos y regionales es muy interesante y rentable, si se oferta y regula adecuadamente.

Mario Sandoval Chávez

CEO FISAN SOFOM ENR

PROMETEO (Previsión y Prospección)

Banquero en activo con más de 30 años de experiencia.

[email protected]