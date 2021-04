El Sector Financiero y el crecimiento al 5% del PIB.

Hacienda estima un crecimiento de la economía en 2021;Proyecta mayores ingresos en 2021 por 174 Mil MDP y un menor costo financiero por 18 Mil MDP.

Reactivación gradual de la economía mexicana: SHCP

La Secretaria de Hacienda estima un crecimiento de la economía en 2021 con un rango de entre 4.6% y 6.3%. Así mismo una proyección promedio del 5.3% y proyecta para el 2022 un crecimiento del 3.6% al 4%. Ello con los pre criterios publicados en la última semana de marzo de 2021.

Ello sustentado en el fortalecimiento del mercado interno, por la reactivación gradual de la economía, además asociado al avance de la campaña de vacunación contra el Covid 19, adicional a un mayor dinamismo mundial y en especial en los USA, ello incluyendo la estabilidad en la mejoría de precios del petróleo.

La propia Secretaria de Hacienda estima el cierre del dólar a 20.20 pesos por dólar, con una tasa de cetes promedio del 4%, con una inflación anual en 3.8% para 2021. La Secretaria de Hacienda refiere tres pilares clave:

1) Finanzas Públicas Sanas

2) Conservar la deuda en trayectoria decreciente

3) Incrementar la recaudación Fiscal mediante acciones concretas y activas contra evasión y elusión fiscal.

Proyecta mayores ingresos en 2021 por 174 Mil MDP y un menor costo financiero por 18 Mil MDP, con lo cual se impulsará un mayor gasto programable y mayores recursos a los estados. Consideran bajar en un punto del PIB la deuda, poniendo atención en la inversión pública y privada en infraestructura, inclusión financiera y el impulso que el comercio tendrá con el TMEC. Anexo la liga con el documento completo en PDF publicado el 31 de marzo de 2021. Aquí

De igual manera sesionó el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, de conformidad con el artículo 180 de la Ley para Regular Agrupaciones Financieras, este Consejo lo preside el Secretario de Hacienda, e integrado el Gobernador de Banco de México, los titulares de la CNBV, CNSF, CONSAR y el IPAB, también son miembros el Subsecretario de Hacienda y dos Subgobernadores del Banco de México. Su función es la instancia de coordinación permanente, evaluación y análisis de riesgos en la estabilidad financiera entre las autoridades que lo integran, a efecto de evitar interrupciones o alteraciones sustanciales en el funcionamiento del sector financiero y en su caso minimizar con acciones concretas su impacto cuando estas tengan lugar.

El Sistema Financiero Mexicano en su conjunto, muestra fortalezas aun con las pruebas de estrés.

El Consejo señala en su última sesión, que México, ha tenido un comportamiento mixto, El peso ha presentado volatilidad por depreciación, mostrando depreciación de diciembre a la fecha, en parte por el alza de las tasas de interés de mediano y largo plazo en USA, misma reacción en los mercados emergentes. Así que identifican riesgos para el Sector Financiero Mexicano asociado al ajuste de las condiciones financieras globales, en caso de que se mantengan condiciones de volatilidad y esto mueva los portafolios globales y se reajusten mas entre activos de mayor riesgo. Si bien el Sistema Financiero Mexicano en su conjunto, muestra fortalezas aun con las pruebas de estrés, ello por adecuados niveles de capital y liquidez que reportan. Se reconoce el incremento de morosidad en sectores vulnerables, al cual se comprometen a dar puntual seguimiento en aquellos casos que muestran mayor deterioro.

Reconoce el Consejo también que en algunas entidades financieras hay elementos de vulnerabilidad específicos, asociados a la concentración de fuentes de financiamiento (consumo e hipotecario), se mantienen los riesgos de una recuperación más lenta de la economía nacional, de una reorientación de flujos internacionales hacia activos de menor riesgo y de posibles ajustes en las calificaciones crediticias. Anexo aquí el documento completo publicado por el citado Consejo.

50% de adultos mayores vacunados; Hay vacunas suficientes y oportunas.

Ahora bien el reporte de vacunación, ya supera los 9 millones de vacunados, que representa el 50% de los adultos mayores a 60 años. Por lo que sí hay vacunas suficientes y oportunas, el programa de avance será consistente y entonces las actividades económicas se irán reactivando de manera sostenida. Si bien la expectativa de una tercera ola es real, es un hecho que los Inmortales que no creen y no se cuidan, afectan a todos.

Sin embargo no hay opción o si o si nos recuperamos económicamente y no por afinidad política con nadie, sino porque el sentido de supervivencia económica y de salud en la mayoría de los mexicanos. No queremos el proceso de rebrote de Europa, Brasil o Chile, estos dos últimos países pese a tener un mayor avance en la vacunación de su población, al parecer la calidad de las mismas, no ha sido el esperado y se empieza ver en los reportes diarios de contagio y fallecimientos, así que tocamos madera y debemos entender que tenemos una gran ventaja en una adecuada reactivación por el TMEC y la reactivación global que puede ser muy benéfica en un México protegido con la vacunación y el mantener medidas de prevención.

Fuera del contexto político nacional, el asunto de la pandemia es global, lo cual afecta a todos los agentes económicos y en consecuencia a las personas y sus familias. El Sistema Financiero. Se ha visto en la necesidad de revisar con cuidado sus portafolios, a reducir gastos operativos y cerrar áreas de negocio poco rentables o áreas de operación que hoy los sistemas operativos pueden realizar con mucho menos personal.

Como todo no cortaran solo grasa, sino carnita y hueso, pues al final son áreas centrales las que deciden los cortes y son personas que con frialdad serán las que definen la labor de otras personas. Pero al final ese proceso también será aprovechado por las diferentes entidades financieras y en su momento integrarán a personas con experiencia, habilidades y conocimientos que otros no valoran y desaprovechan.

Más en los momentos en los que una reactivación económica, requiere de personas que entiendan del tema y sepan atender las necesidades de clientes en materia de captación y colocación. La tecnología de nuevas aplicaciones, el uso de firmas electrónicas y uso de menos papelería, recompone la forma de hacer las cosas, a las grandes instituciones les cuesta trabajo a nivel de red de sucursales e incluso con sus constantes fallas en días clave de sus sistemas, están siendo observadas y cuestionadas por el mercado. La inclusión financiera, está asociada de manera estrecha con al tecnología y al menor uso de efectivo, esto es fundamental para aprovechar el desarrollo económico que se prevé en México para este 2021 y 2022. Los mismos grupos extranjeros que operan en México y que daban menores expectativas, en general están subiendo en los últimos días las expectativas de crecimiento económico para nuestro país.

El personal de los juzgados en México, no están a la altura de las circunstancias.

El Poder Judicial, sigue en su olimpo (bien pagados, bien comidos y sin presiones), ahí los poderes Legislativo y Ejecutivo deben actuar y exigir celeridad y JUSTICIA. En general el personal de los juzgados en México, no están a la altura de las circunstancias, Leyes y Códigos (civiles y mercantiles), son interpretados y aplicados en un tiempo que no coincide con la realidad y la emergencia de las crisis financieras. La prueba de ello es que México tenga tan baja participación de crédito con relación al PIB y es de los países con más baja calificación en América Latina en recuperación judicial. Por lo que es una de las grandes fallas del Estado de Derecho Mexicano.

El Sistema Financiero Mexicano debe tener liderazgo en cada Entidad Financiera (TODOS Bancos, Sofomes, Sofipos, Uniones de Crédito) eso es competir de otra manera de la mejor forma, sirviendo a sus clientes a salir adelante. Identificar las regiones y actividades que mayor actividad y recuperación económica tendrán.

El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, debe tener también un reporte sobre la actividad del sector financiero en materia de recuperación de sus activos en materia judicial, adicionalmente el tema de activar sus acciones de negocios y también involucrar a la Banca de Desarrollo que sigue sin ser un detonador para los intermediarios financieros que apoyan actividades productivas y que se ha convertido en solo pasarela curricular o trampolín de funcionarios que están en SHCP, luego a Banco de México, luego al SAT o bien a CNBV, Condusef, en fin es un reciclaje, pero no son banqueros de negocios y así no funciona la Banca de desarrollo que debe ser un activo impulsor de financiamiento a actividades productivas en especial al sector productivo de las MIPYMES y más cuando la propia Secretaria de hacienda pide que se tenga confianza en el crecimiento superior al 5% del PIB y para ello se necesita trabajar en equipo con el sector financiero privado, incluso sugiero que el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, tenga una comisión técnica con los presidentes de las asociaciones gremiales del sector financiero privado.

Deben tener voz cuando menos en ese Consejo. Hay que sumar experiencias y conocimientos y no solo el sector público tiene la verdad.

