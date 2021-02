Crowdfunding México; El Fondeo Colectivo

Crowd: multitud- Funfing: financiación = Fondeo Colectivo

¿Qué es el Fondeo Colectivo?

Prometeo

La financiación colectiva, supone que un grupo de personas financia iniciativas de otras personas u organizaciones. Los montos suelen ser pequeñas aportaciones, pero muy numerosas al contar con distintas personas que realizan aportaciones monetarias. El termino CROWDFUNDING proviene de los vocablos en ingles “CROWD” que se refiere a multitud y “FUNDING” que significa financiación. El Fondeo Colectivo forma capital y participación de mercado, donde las necesidades de capital en los proyectos de inversión se plantean al pool de inversionistas o fondeadores y estos canalizarlos a los emprendedores o empresarios.

El proceso por el cual se activa es con la creación de una idea o plan de negocios. Con ello se plantea la iniciativa a un grupo de personas para obtener financiación. De esta manera los interesados en el proyecto, realizan pequeñas aportaciones para ponerla en marcha. Cuando el proyecto funciona, los inversores se benefician y se vuelve un proceso circular.

En México existen varias empresas que se promueven como FINTECH, entre las principales plataformas crowdfunding que se promueven como tal están: AFLUENTA, DONADORA, HIP GIVE, OC CAPITAL, SNOWBALL, MONIFIC, DOOPLA, PLAYBUSSINES, YOTEPRESTO, 100 LADRILLOS, PRESTADERO, LENDERA, CAPITAL FUNDING, FONDIFY, entre varias más que superan las 80 empresas de este tipo.

Los tipos de Fondeo Colectivo o Crowdfunding, están orientados por ahora principalmente al sector inmobiliario, capital y préstamos, aunque también consideran donaciones, recompensas y regalías. Es clave la funcionalidad de las plataformas digitales para inversionistas y solicitantes de crédito. De tal forma que los proyectos de inversión planteados en las plataformas, tengan una correcta evaluación y se tomen las mejores decisiones. Por ello debe haber transparencia con relación a las aportaciones y su destino, además de términos y condiciones de precios cargados en las plataformas. Así mismo la rendición de cuentas antes y después de la recaudación de fondos con los inversionistas. Pues el Fondeo Colectivo o Crowdfunding debe ser una alternativa de financiamiento seria, confiable y segura.

México, el primer país en regular servicios financieros

EL 9 de marzo del año 2018, México se convirtió en el primer país latinoamericano en aprobar una ley que regula los servicios financieros a través de medios electrónicos. Lo precisó porque ahora en diversos medios impresos se ha señalado que llegan a México las Fintech de Brasil, Chile, Argentina, Colombia, por citar a algunos, pero estás no cuentan con autorización para operar en el país, lo cual hay que aclararlo se debe tener previa aprobación de la CNBV, para operar como tal.

La ley Fintech (LEY PARAR REGULAR LAS INSTITUCIONES DE TECNOLOGIA FINANCIERA), considera la adopción de mejores prácticas, así como la adopción de estándares y políticas para el adecuado cumplimiento de la ley y sus disposiciones.

Hasta ahora en México por parte de la SHCP, en su Catálogo del Sistema Financiero Mexicano (CASFIM) solo hay una autorizada (NVIO Pagos México SAPI de CV), la cual se orienta a pagos instantáneos vía SPEI. Se desconoce cuántas empresas están en trámite, las que promueven sus servicios, lo hacen con soporte a la autorización temporal establecidas en los artículos 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,88 y 89 de la citada Ley Fintech.

​Ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera

Anexo la liga con la LEY a efecto de consulta y de igual manera la liga del CASFIM en especial lo relacionado al Sector 65 con respecto a las empresas FINTECH. Es muy importante formar parte del CASFIM, su última publicación es del 12 de febrero de 2021. En él se identifica quien forma parte del mismo y es reconocido por la SHCP, todo el sector financiero legal, incluye asociaciones gremiales, quién no forma parte de él, está en falta ante el mercado. En este asunto es clave hay varias asociaciones vinculadas a servicios financieros que se auto promueven con sus agremiados o el propio mercado y no están en el CASFIM. Anexo también su fundamento legal con una consulta rápida. Esto es muy importante para inversionistas, tomadores de crédito y el público en general.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRITF_090318.pdf

https://www.gob.mx/shcp/documentos/catalogo-del-sistema-financiero-mexicano

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/23237/CONSULTA_R_PIDA_FUNDAMENTACI_N_CASFIM.pdf

La figura debe evolucionar con seriedad y profesionalismo, pues hay personas que pueden invertir pequeñas cantidades en el fondeo a sectores específicos como el inmobiliario, las mipymes, desarrolladores de aplicaciones en el sector salud, comercio, servicios, logística, turismo, cadena vertical de proveedores de la industria automotriz, el retail en general. Sin embargo también hay modelos sin fines de lucro.

El inversionista podrá buscar plataformas en las que considere que sus recursos puedes ser canalizados por un buen rendimiento, aun en montos pequeños, la clave es el volumen de inversionistas a sectores específicos. La tecnología permite que miles y miles de personas puedan acceder como inversionistas y fondear a emprendedores o empresarios mipymes. La clave es presentar buenos planes de negocio a los inversionistas, ejecutarlos correctamente y generar historias de éxito, en especial en actividades productivas.

En la situación actual, considero que el financiamiento colectivo de capital para proyectos empresariales es una buena opción de desarrollo de negocios que necesita el país, la situación clave es levantar el capital y ahí es donde muchas veces los proyectos no están bien sustentados, hay más pasión que razonamiento, por lo que la generación millenial, puede ser un buen puente generacional con sus padres, para armar los planes de negocios, pensar como empresarios y no como empleados. Es importante resaltar que se requiere paciencia, entender el riesgo, no todo son historias fantasiosas de millonarios de la noche a la mañana haciendo aplicaciones maravillosas, hay mucho terreno en actividades comerciales y de servicios que requieren apoyo de capital para nuevos negocios o bien crédito para negocios en marcha, que la banca tradicional no atiende porque no entiende por el tamaño de estos negocios. Cada plataforma busca proyectos y perfiles de inversionistas que puedan formar la masa económica suficiente para los negocios elegidos aprovechando la tecnología y la constante evolución de la misma.

Los términos FINTECH o CROWDFUNDING, suenan muy atractivos para quienes buscar incrementar su patrimonio como inversionistas y para aquellos con mentalidad empresarial que buscan recursos para desarrollar y ejecutar sus planes de negocios productivos.

Pero como todo en el camino, hay obstáculos y situaciones que deben ser valoradas, se trata de dinero y nunca falta el vivo y abusivo, además de que el lentísimo sistema y procedimiento judicial en México sigue siendo un elemento que no da certidumbre jurídica al buscar recuperar recursos, eso nos detiene a todos, si las plataformas pueden diversificar portafolios de negocios de crédito e inversión, es muy importante que la seguridad jurídica sea real y no ilusoria, pues finalmente es capital de riesgo.

El Crowdfunding o Fondeo Colectivo es capital de riesgo, es una muy buena figura, es nueva por su evolución tecnológica y en consecuencia se está abriendo camino. Por lo que no solo es importante saber quién está presentando los proyectos de negocios, sino quienes están en las plataformas administrando, cuál es su trayectoria, quienes son sus integrantes de manera clara y su experiencia en el sector financiero, no solo en tecnología y personas soñadoras con grandes ideas, debemos darle solidez y sustancia a los inversionistas colectivos a esos nuevos mecenas que buscan canalizar recursos en montos pequeños, pero en mediano y alto volumen de recursos monetarios que hace muy importante su participación. Sabrán que hay un riesgo, pero calculado y bien soportado con información y resultados reales.

El mercado se va reorientar, el ahorro tradicional se diversificará en capital de riesgo en el cual participarán pequeños inversionistas. Nuevos emprendedores y pequeños empresarios podrán contar con alternativas de fondeo que los bancos no atendieron y que ahora estarán ocupados con sus temas de carteras vencidas en crédito al consumo e hipotecas, así como grandes corporativos que han estado declarando moras y renegociaciones, lo cual dará margen de maniobra a un nueva forma financiera de hacer negocios. No dudo que las SOFOMES, evolucionaran a Fintech, en especial por lo limitado que fue el fondeo institucional y a que no pueden captar del público. No se debe generar un boom de figuras, ahí está la oportunidad para los tramposos, de hecho las SOFOMES deben consolidarse a la baja, más calidad institucional y evolucionar en su caso a Fintech, aprovechar su experiencia y generar sinergias en beneficio del mercado financiero y la sociedad en su conjunto.

