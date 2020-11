Mario Delgado vino a NL a calmar a Tatiana...

...para que deje de estar "chingando".



Irreverente

Antes de ser presidente de Morena tenía un friego de “estorbantes”. Hoy que lo es, tiene un chingo de esos, que oficialmente se llaman ayudantes.

Pues a uno de ellos que se quedó en la CDMX le pregunté: ¿Qué anda haciendo tu jefe exhibiéndose con Tatiana a su llegada a éstas bárbaras tierras del norte?

Y me respondió lacónicamente: “Fue a calmarla para que deje de estar chingando”.

“Bolas, doña Tatis”, exclamó la irreverente de mi Gaby, cuando escuchó por el altavoz de mi cel semejante expresión.

Les platico: Así como ya se cumplieron dos de mis predicciones -1.- La fallida alianza PRIANRD y 2.- La bajada de Luis Donaldo del burro por la gubernatura de NL- aquí les va una 3a, anótenla por favor. Arre:

Antes de que el presidente de Morena se apoltrone en su espacioso asiento reclinable 1-A del vuelo VB1143 de las 19:50 de VivaAerobus en su viaje de retorno a la CDMX, Tatiana NO va a volver a desatar su ardor, envidia y rencor contra Clara Luz.

La va a dejar en paz porque así se lo vino a pedir -ordenar- su tocayo de segundo apellido, Carrillo.

No le veo tamaños para estar detrás de las protestas contra Clara. No llegan a tanto sus alcances.

Tatiana no es buena para la intriga política. Es tan silvestre en esas lides, que debería de omitir su apellido para que el legendario Maquío no se revuelque en sus santos y eternos aposentos, nomás de verla y oírla.

Pero lo que sí hizo apenas las fuerzas municipales de Escobedo descubrieron el huachitúnel en ese municipio, fue tirarse desde la 3ª cuerda contra Clara Luz, sin tener los pormenores del suceso, que son los siguientes:

La Proxpol dirigida por el general brigadier retirado Hermelindo Lara Cruz, secretario de Seguridad Pública escobedense, dio parte a la autoridad federal, después de que un vecino del lugar estaba construyendo y en los cálculos de cimentación descubrió el mentado túnel que tenía entrada, pero no salida.

Las primeras indagaciones muestran a un propietario del predio con identidad falsa. Las fuerzas federales tienen control de la investigación y esta misma semana se darán detalles. Tan Tan.

CANDIL DE LA CALLE

Mi fuente me confió que Tatiana no acababa de aceptar que ella no sería la ungida para buscar morenamente la gubernatura de NL.

No acababa, porque -insisto- como vinieron a leyerle (así dicen en el rancho) la cartilla, le va a parar a su cuento. Ora lo verán.

Y mientras tanto en Ciudad Gótica, Sinaloa, el pasado 17 de septiembre, en un oficioso recorrido por el culichi Fraccionamiento Los Angeles, la hija del Maquío fue increpada por vecinos de ese lugar.

Lo menos que le dijeron es que siendo diputada plurinominal por la 1ª circunscripción que comprende a Sinaloa, no se ha dignado aparecerse por ahí porque se la pasa entre la CDMX y San Pedro Garza García, NL.

Tatiana NO representa a NL, pues su área de cobertura es BC N y S, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sonora y Sinaloa.

Entonces, lo que los vecinos de la tierra donde dejó el ombligo le reclamaron "¿qué anda haciendo usted aquí si es de allá?", se lo increpan los propios nuevoleoneses: “¿Qué pitos toca en NL si su circunscripción no comprende a esta entidad?”

Y ella respondió a un sinaloense inconforme por su “visita”, llamado Tomás Ruelas, de 59 años:

"Me casé en NL y me fui a vivir allá".

Incluso se aventó a cuestionar al ex secretario de gobierno de Sinaloa, Gerardo Vargas Landeros, por las pretensiones de éste de buscar la candidatura de Morena a la gubernatura.

De él dijo Tatiana que no tiene principios ni valores, y el ex funcionario le respondió: ¿”Cómo viene a decirme eso si Tatiana ni siquiera sabe dónde están las oficinas de Morena en Culiacán”.

Total, que ella no es de aquí ni es de allá y se anda metiendo en temas y áreas que no le tocan.

Si no se lo dijo así su “primo” Mario Delgado Carrillo, a lo mejor anduvo muy cerquita.

CAJÓN DE SASTRE

“Tatiana anda de ajonjolí de todos los moles, pero seguramente ya le dieron su buen ...poblano en nogada para que se apacigüe, no vaya a ser que por andar de argüendera le cierren las puertas de consolación que le habían abierto en Gobernación”, dice la irreverente de mi Gaby, desde la seguridad de su búnker atómico en Hualahuises.

PLÁCIDO GARZA. Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Forma parte de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe todos los días su columna IRREVERENTE para prensa y TV. Maestro de distinguidos comunicadores en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras. Como montañista ha conquistado las cumbres más altas de América.