Vacunar contra la polarización

México está adelante en el mundo, lo que en estos momentos se debe destacar es que se logró algo fuera de serie en el mercado global de las vacunas.

Ser uno de los primeros países en el mundo y el primero en América latina en traer la vacuna de Pfizer contra el Covid-19 es un gran logro por parte de las autoridades de la SRE que se encargaron de la negociación, aunque en un país acostumbrado a la confrontación, no es raro que el hecho se use para hacer política

¿Por qué tres mil vacunas?



En comercio exterior es común que se envíe una primera entrega para calibrar, en este caso la cadena de frío, ello con el propósito de satisfacer diferentes mercados y en un principio se toman en cuenta a quienes ya pagaron o son mayores consumidores.

Lo importante aquí es que se logró y reconocer que la gestión realizada por el canciller Marcelo Ebrard, a través de la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado, junto con el director responsable del proyecto, Javier Jileta, resultó exitosa.

Cabe aclarar que la distribución será responsabilidad, en este caso, del laboratorio Pfizer que será el encargado de hacerla llegar a cada punto de vacunación, por lo que la logística de la distribución en frío no es el problema, sí lo es el manejo posterior de la vacuna, considerando que en el mundo hay un porcentaje de merma del 10% y en México es superior al 15%. La preocupación real es que al momento de disponer de la vacuna se pierda la cadena de frío y se dejen, por ejemplo, al sol y por ende se echen a perder, por eso resulta importante esta prueba inicial con tres mil vacunas que se estarían mandando a distintas partes.

El compromiso es que para finales de enero se hayan entregado más de un millón doscientas mil vacunas, y según el canciller Ebrad, el gobierno de México firmó contratos para la compra de hasta 200 millones de dosis, que se recibirán entre 2020 y 2021. Si se entiende el comercio exterior, este primer paso es un gran logro, es decir, pese a que México no sea uno de los principales consumidores, ni uno de los diez países más ricos del mundo, tener la vacuna más eficaz y eficiente desde Bélgica, hoy en día es algo de reconocerse.

¿Era necesario o fue "para salir en la foto"?



Aunque un poco exagerada, la ceremonia resulta muy similar en cada uno de los charters que llegaron a diferente lugares, es decir los funcionarios responsables fueron a garantizar que no hubiera problemas de aduanas, de seguridad o de logística, dada la relevancia para la salud de los mexicanos, fue lo adecuado, pero además es un acto simbólico, un "paso de estafeta", es decir, una vez pasado el proceso de compra internacional y garantizado el abasto, ahora le corresponde al sector salud el perfecto manejo y aplicación de las vacunas, de acuerdo con lo que haya dispuesto el presidente, de la mano de las fuerzas armadas u otros organismos, lo importante es que las vacunas lleguen a la mayoría de los mexicanos lo antes posible.

Hay que considerar también que se tiene asegurado el respaldo de la vacuna de CanSino, que por sus características permite que se pueda almacenar hasta dos meses a 25 grados sin refrigeración, es decir, puede ser enviada a zonas rurales o más cálidas, con las medidas adecuadas y considerando siempre el riesgo de mal manejo por parte de los aplicantes, no de la logística, que está garantizada.

Como en pocas ocasiones México está adelante en el mundo, lo que en estos momentos se debe destacar es que se logró algo fuera de serie en el mercado global de las vacunas, que se tiene una vacuna de respaldo y se han abierto dos o tres procesos de compra de otras vacunas conforme vayan surgiendo. Pese a las grillas y desastres internos la SRE anota otro gol.

Sin embargo, la crítica resulta entendible en un gobierno que ha abusado de la simulación y que ha mentido constantemente, pero hoy y en circunstancias como esta que tiene que ver con la salud de todos los mexicanos, deberíamos estar más unidos en torno a los logros y menos desunidos buscándole cuatro pies al gato, viendo como si fuéramos expertos que si el contenedor era o no era adecuado, aunque aclaro, era efectivamente un contenedor seco, que en su interior controlaba la temperatura de las tres mil vacunas; que si fue un show montado, que si no va a lograr la distribución, lo cual solo demuestra el desconocimiento porque eso, como comenté antes, será responsabilidad de los laboratorios directamente, no del gobierno.

El circo que se montó fue innecesario pero significó el cambio de estafeta y responsabilidad de la Secretaria de Relaciones Exteriores a la Secretaria de Salud.

El único error grave hasta el momento es que la autoridad no vaya a permitir la compra y venta de la vacuna de manera privada, lo que viola las leyes más básicas de la libertad humana y del capitalismo.

Así, partamos de la vacuna para tratar de cerrar las brechas de polarización y unámonos para cuidarnos mutuamente y apoyar cuando el gobierno lo hace bien, a finales de enero deberemos contar con más de un millón y medio de vacunas antes que la mayoría de países.