Mito 4: “Es culpa de la pandemia”

México está entre los peores países del mundo en el manejo de la pandemia de Covid-19.

“Hay que abrazarse, no pasa nada”.



“No apanicarnos, vamos hacia adelante y no dejen de salir. Todavía estamos en la primera fase (…) sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas”.



“No mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus”



AMLO

Entre mitos, contradicciones y mentiras, el manejo de la pandemia por parte de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador es una suma de falta de estrategia, malas decisiones y pésimos resultados.

¿Por qué desestimar la pandemia?

Aunque la pandemia por Covid-19 es un fenómeno complejo, hay una triste coincidencia, los tres países con más muertes han tenido presidentes que minimizaron la pandemia: Estados Unidos, Brasil y México.

Cuando se presentó en México el primer caso de COVID-19, el 28 de febrero, AMLO señaló que el virus ni siquiera era equivalente a la influenza y en adelante siguió minimizándolo irresponsablemente.

La burla al pueblo

La falta de un plan del gobierno para enfrentar a la pandemia ha traído consigo grandes consecuencias, como las muertes que se pudieron haber evitado con acciones concretas de prevención y un gravísimo impacto en la economía.

El 19 de marzo, burlándose de los creyentes católicos y despreciando la ciencia AMLO expresó: “Detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo” y mostró imágenes religiosas a las que llamó “guardaespaldas contra el Coronavirus”.

“Vamos bien porque se ha podido ‘domar’ la epidemia, en vez de que se disparara (…) aquí el crecimiento ha sido horizontal”.

Para el dos de mayo, ya sumaban más de 22 mil casos y dos mil defunciones: “Las cosas mejoran en el país, estamos viendo la luz a la salida del túnel”.

“Los conservadores, que quisieran que nos fuera mal, van a decir que está mal mi pronóstico y que vamos a tener crisis económica y financiera. Yo digo: No, está bien nuestra economía, tenemos finanzas públicas sanas y está fuerte nuestra moneda”.

“Me voy a poner un tapaboca ¿saben cuándo?, cuando no haya corrupción ya, entonces me pongo tapabocas, entonces ya voy a dejar de hablar.”

Consecuencias

México está entre los peores países del mundo en el manejo de la pandemia, según un estudio comparativo realizado por el Instituto Lowy de Australia. El último informe de la Universidad Johns Hopkins señala que los tres países con más muertes son: EU con 433,195, Brasil con 221,547 y México con 155,145, además, en relación con casos detectados, México se encuentra en el lugar trece.

Un estudio de Bloomberg califica a México como el peor país para vivir durante la pandemia, con un puntaje de 30.8 sobre 100 en el índice de resiliencia, 7 puntos por debajo del país más cercano, Sudáfrica. Entre los puntos de alarma está un índice de letalidad de 7.5 %, el mayor de los 53 países estudiados.

¿La economía?

En materia económica México registró una fuerte caída que no se debió sólo a la pandemia.

De acuerdo con un estudio de la CEPAL la caída obedece a que, en el primer año de gobierno de AMLO, aun sin Covid-19 y sin choques internacionales negativos, después de una década de crecimiento consecutivo la economía experimentó una preocupante recesión.

Entre los factores que incidieron se cuentan la caída de los ingresos petroleros en 42.9%, la disminución de 11.2% de las exportaciones no petroleras a Estados Unidos y del 12% de las que son enviadas al resto del mundo.

También destaca la caída de un 18.3% en inversión extranjera directa atribuida a “la incertidumbre generada por las decisiones de políticas públicas recientes" que afectarondirectamente proyectos energéticos, aeroportuarios y de elaboración de bebidas.

Muestra del mal manejo de la economía desde 2019 es la velocidad con la que “drenaron” el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. Cuando AMLO lo recibió había 279 mmp y al final de 2019 restaban 158 mmp,es decir, se fue casi la mitad en un año donde no hubo pandemia ni recesión internacional, lo único que hubo fue el arribo de la 4T. Al cierre de 2020, quedaron solo 9 mmp, el Fondo está prácticamente vacío.

La CEPAL estima que la caída del 9% del PIB constituye la mayor contracción del PIB desde 1932 y según el FMI, al final de 2020 ocuparíamos el lugar 16 de 194 países, el peor sitio registrado por México desde 1989.

México es de los países que menos apoyos fiscales destinó para evitar el cierre de empresas y la perdida de empleos. Mientras que EU, canalizó el 12% del PIB, Brasil el 8% y Canadá un 4%, México apenas un 1%, por ello registramos la peor caída entre estas cuatro economías. El FMI proyecta que México ocupará el lugar 16 hasta 2025, si es que no cae al 17.

La politización de la vacuna

Nuestro país ha realizado una eficiente precompra y una pésima implementación, todo por el ego de un hombre: Hugo López Gatell.

Somos el único país que ha puesto a operadores electorales a gestionar la aplicación de la vacuna, los servidores de la nación. quienes ya fueron vacunados, antes que personal de primera línea, maestros o adultos mayores.Hasta el 28 de enero, México ha vacunado al 0.51% de su población. Solo por debajo de India e Indonesia.

Los apestados mexicanos

Fue un mito de AMLO, nunca se “domó a la pandemia” y el mundo ya empezó aislar a nuestro país. Canadá, España, Estados Unidos y hasta Cuba han anunciado restricciones de viaje desde y hacia México.

Al final, otro mito más: la pandemia no fue la causa de la crisis económica, sino que llegó a agravarla, mientras, el sector salud que cumplía a medias, fue destruido y lo poco que funcionaba de la economía fue aniquilado.