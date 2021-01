Mito 3: “Primero los pobres”

Con la 4T de AMLO, los más ricos de México, empiezan a recuperar posiciones y continúan concentrando la riqueza en unas cuantas manos.

"Por el bien de todos, primero los pobres"



​"No puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre"



​"Se acabó el predominio de una minoría y la vinculación del poder económico y político, que el gobierno esté sólo al servicio de un grupo"

​ AMLO

Cuando presentó la segunda versión del Plan Nacional de Desarrollo AMLO se comprometió a que cada año cuatro millones de personas deberían de dejar de ser pobres, desde ahora y hasta 2024.

Este es otro de los grandes mitos del compañero presidente y camarada Andrés Manuel López Obrador.

Según datos del CONEVAL, en 2008 el porcentaje de personas en situación de pobreza en relación con la población total era de 44.4%. Con una tendencia a la baja a partir de 2016, la administración de Peña Nieto cerró en un 41.9%, un 2.5% menos respecto a 2008, es decir, en los periodos de Calderón y Peña Nieto salieron de la pobreza poco más de 3 millones de personas.

El informe especial COVID-19 N⁰ 5 de la CEPALdenominado: Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para lograr una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones, señaló que la tasa de crecimiento de la población en pobreza extrema incrementará en 6.3% en México al cierre de 2020, la mayor expectativa para los países de América Latina.

El estudio indica que México es el tercer país en América Latina que reportará un mayor crecimiento en materia de pobreza (7.6% para 2020), por lo que el porcentaje pasaría del41.9% de la población en 2018 al 49.5%.

Este estudio es coincidente con las estimaciones de CONEVAL, la pobreza incrementará entre un7.2% y 7.9%, lo cual representa casi 10 millones de mexicanos más.

Si con base en los datos de densidad poblacional del INEGI hasta 2019 la población era de 125 millones, quiere decir que, a partir de 2020, la mitad del país se encuentra en pobreza, con una estimación a finales de ese año de poco más de 62 millones de personas.

Desigualdad abrumante

El compañero presidente ha mencionado unas mil veces el consejo que le dio un campesino de separar el poder político del económico y de ahí otro gran mito:

"Se acabó el predominio de una minoría y la vinculación del poder económico y político, que el gobierno esté sólo al servicio de un grupo".

Más pobres muchos más ricos La Mafia

Para AMLO que se jacta de velar por los pobres, resulta inadmisible que a más de dos años de su gobierno se haya agudizado una tendencia de crecimiento de la desigualdad.

De acuerdo con cifras de Oxfam México, tal es la desigualdad, que el 1% más rico tiene más de ocho veces la cantidad de riqueza por ingresos que los 62 millones de personas en situación de pobreza.

Con la 4T, los más ricos de México -e incluso del planeta- empiezan a recuperar posiciones y continúan concentrando la riqueza en unas cuantas manos.

Por ejemplo, Carlos Slim, quien en algún momento fue el hombre más rico del mundo fue cayendo varios peldaños hasta pasar al lugar siete en 2018, sin embargo, el gran amigo de AMLO logró recuperar dos peldaños al cierre de 2019.

Otro ejemplo de cómo la 4T ha venido favoreciendo a la Mafia del Poder, es Ricardo Salinas, quien en 2019 logró escalar del lugar siete al tres de los más ricos en México.

Otras grandes fortunas favorecidas por la 4T son las de Carlos Hank González, Germán Larrea, Antonio del Valle, que aparecen en las listas de los más ricos de México y del mundo y otros más que vienen escalando posiciones como Carlos Peralta y Miguel Rincón, el compadre de AMLO.

Son estos empresarios quienes acompañaron a AMLO a Washington para amarrar negocios, no con el mandatario estadounidense, sino con el magnate inmobiliario y energético Donald Trump, estuvieron: Ricardo Salinas Pliego, Carlos Hank González, Bernardo Gómez, Olegario Vázquez Aldir, Daniel Chávez, Miguel Rincón, Carlos Slim y Carlos Bremer Gutiérrez, es decir, la minoría que ostenta el gran poder económico.

A esa reunión, no fueron los representantes de los diferentes sectores de la producción en materia energética, de telecomunicaciones nitecnológica. Solo asistieron los amigos del presidente para hacer negocios en beneficio de sus empresas, no de México ni de un sector en específico.

Si hablamos de pobreza nos referimos a aproximadamente la mitad de la población (más lo que se siga acumulando), millones de mexicanos relegados a ser materia prima devotos y discursos de campaña.

Queda claro que la política social de este gobierno no funcionó. La “caridad” gubernamental que entrega dinero en efectivo no genera bienestar a la población ni los incorpora a un proceso de desarrollo que permita cambiar susituación de pobreza. Se trata de una política convenenciera encaminada a la compra de voluntades y de votos que no ofrece mejorar las condiciones de vida ni expectativas de movilidad social.

Todo quedó en puro mito: No fueron “primero los pobres”, fue “primero la mafia del poder”, no fue“ no gobernar para un grupo de poder económico”, sino tener un presidente al servicio de unos cuantos empresarios, políticos y parientes que pretenden y están logrando, solo ellos, salir de pobres.