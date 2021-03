Mito 21: “En México ya no hay masacres”

En su segundo informe de gobierno, AMLO señaló que ya no existen masacres y lo peor fue la burla a carcajadas en plena mañanera.

“Has promovido odio, desprecio y agresión como para seguirte queriendo. Siempre es duro vivir de cara al precepto de Jesús de amar a los enemigos. (…) Tu lectura del Evangelio ha sido más la del fariseo o la del inquisidor, que la de un hombre que lucha contra sí mismo para ser un digno discípulo del pobre de Nazaret”

Javier Sicilia Carta a AMLO

El 15 de febrero de 2017, en plena campaña por la presidencia de la República, AMLO declaró que “al triunfo de nuestro movimiento no habrá ni masacres ni torturas. No somos iguales a Calderón o a Peña, ni a sus operadores y simpatizantes”

En esa ocasión cuestionó que, con Calderón, “solo en cinco años están documentadas 68 masacres y en el gobierno de Peña igual. En diez años hay un promedio de una masacre por mes”.

La realidad ha superado al mito fantástico de AMLO. A unos meses de haber iniciado el gobierno, marzo de 2019, el escritor Javier Sicilia en el octavo aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, acusó que el gobierno de AMLO está traicionando a las víctimas de la violencia en el país. No se equivocó.

En enero de 2020 colectivos de la sociedad civil, víctimas y académicos, entregaron al subsecretario de la SEGOB Alejandro Encinas, un informe que no fue considerado por las autoridades a pesar de que había un compromiso desde la campaña. Les dieron la vueltita del engaño.

Año y medio después, Sicilia le escribió una carta a AMLO, en la que aseguró que el país continúa capturado por la corrupción y el crimen. “Sin contar los cerca de 300 mil asesinados, más de 70 mil desaparecidos y 873 fosas clandestinas que heredaste como deuda de Estado y que te comprometiste a resolver, tu traición nos ha costado 53 mil asesinados más, más de cinco mil desaparecidos, masacres en toda la República y un absurdo intento por normalizar el horror”

¿Ya no existen masacres?

En su segundo informe de gobierno, AMLO señaló que ya no existen masacres y lo peor fue la burla a carcajadas en plena mañanera cundo comentó la nota del Reforma que reportaba las masacres que se habían registrado en el año.

Le pidió a su escudero y traductor de prensa, Jesús Ramírez que pusiera el desplegado de intelectuales y académicos que le exigían frenar el acoso a la libertad de prensa y se llevó una sorpresa que dejó al descubierto su insensibilidad y el fracaso en materia de seguridad que tanto prometió:

“A ver, pon la primera de Reforma en una de esas la encontramos, ahí están las masacres jejejejejeje, son predecibles, muy obvios, en donde está lo del…”

A la aseveración de AMLO de que ya no hay masacres Adrián LeBarón le respondió: “Dice López Obrador que ya no hay masacres ¿Se le olvida que la de mi hija y nietos fue durante el año que informa? Y las tantas ejecuciones en el país, ¿esas tampoco cuentan? ¿Creerá que si no las menciona no existen?”.

Después de la masacre de la familia LeBarón se sumaron más voces, de las que en su momento habían apoyado a AMLO y que hoy ya están totalmente frustrados, como el actor Gael García Bernal: “Dan ganas de clausurar el país a cada rato. Qué tristeza. Cada feminicidio, cada asesinato, cada injusticia en contra de niños y viejos. Terrible lo que sucedió ayer. Lo que sucede diario, carajo. Qué tristeza”.

El primer reporte anual de Causa en Común reporta que durante 2020 México registró al menos 672 masacres, entre los 5,380 actos de violencia extrema catalogados como atrocidades donde fueron afectadas 6,365 víctimas de todas las edades y condiciones sociales.

Después de su risita sobre las masacres, ocurrió una más en Guanajuato que dejó 11 personas muertas, entonces el compañero y camarada presidente respondió: “Vamos bastante bien a pesar del coraje, del enojo de los conservadores y de los medios de información”.

Además, a las lamentables masacres que suceden día con día y que ya superan a las registradas con Calderón y con Peña, se suma otro dato igualmente grave, los asesinatos de alcaldes, candidatos, periodistas y representantes empresariales.

La revista Alcaldes de México registró al menos 52 funcionarios municipales que han sido asesinados entre diciembre de 2018 al 11 de noviembre de 2020; de ellos 9 eran presidentes municipales en funciones y 19 exalcaldes.

El gremio periodístico

En el gremio periodístico las cosas van peor, en el Informe presentado por el subsecretario Alejandro Encinas titulado: “Agravios contra personas periodistas y quienes ejercen la libertad de expresión" se documenta que en este gobierno se han cometido el mayor número de homicidios contra periodistas de la última década.

AMLO, con un cinismo sin limites, se justifica con el argumento de siempre, que heredó del pasado la delincuencia organizada, pero por sus instrucciones la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Ícela Rodríguez, recibió al líder de la mafia rumana Florian Tudor.

A esto se suma la reunión de AMLO con la madre del Chapo y su abogado, la liberación de Ovidio Guzmán y el hecho de que varios candidatos de Morena están presuntamente vinculados con el crimen organizado, como el exsecretario de Seguridad Ciudadana y hoy candidato al gobierno de Sonora Alfonso Durazo, el indefendible violador y candidato a Guerrero, Félix Salgado Macedonio y David Moreira candidato a Zacatecas, entre otros más.

Un mito más, las masacres continúan y los grupos delictivos operan a sus anchas, mientras que la inseguridad crece en todos los niveles, peor que con sus antecesores.

No caben aquí mencionar las masacres que parecieran ya una lamentable costumbre, sangre de mexicanos que solo nos dejan pensar que o está coludido con las mafias o su gobierno es un reverendo incompetente, cínico y fracasado.