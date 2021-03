Estados Unidos y el Turismo de Vacunas

Las enormes diferencias en las estrategias de vacunación entre EU y México; Uno lo gobierna un estadista y otro un jefe de campaña partidista.

La estrategia de vacunación de EU y México

Grandes diferencias se perciben entre la estrategia de vacunación de Estados Unidos y México, no solo en la organización y la logística de la aplicación, sino desde la base y objetivos que cada presidente se plantea.

Para Estados Unidos la vacuna está orientada a dos objetivos primordiales, como asunto de salud pública y como factor para la reactivación económica.

En México, para AMLO y de su fiel escudero el doctor muerte, Hugo López Gatell, la prioridad, base y objetivo, es el manejo electorero, tanto de la pandemia, como de la aplicación de la vacuna.

La excusa pandémica

La pandemia ha sido la justificación perfecta para el fracaso de las políticas públicas implementadas por la 4T y la vacuna, uno más de sus programas electoreros. En muchos centros de vacunación, desde hace unos días, se documentan mantas en las que le agradecen al presidente por la vacunación, y claro, en la mañanera, el YouTuber Lord Molécula ya le dio las gracias al presidente por su vacuna.

Al otro lado de la frontera, las cosas son muy distintas, Joe Biden, apenas llegó al cargo, se puso una meta muy ambiciosa, vacunar a 100 millones de sus habitantes en sus primeros 100 días de gobierno . Como líder de su país y asumiendo que su trabajo es prioritario y además por su edad, se vacunó y puso el ejemplo a poco más del 40% de habitantes que heredaron el fanatismo religioso de Trump y que niegan la ciencia y las vacunas.

En cambio, AMLO desde un principio, con los ojos puestos en la elección, le dio un manejo politiquero a la pandemia, llegando al absurdo de responsabilizar de la crítica o de lo que salga mal a “los conservadores, corruptos e hipócritas”, como siempre, como que todo se centrara solamente en él; decía sobre la pandemia:

“Ni siquiera es equivalente a la influenza”. AMLO.

Además, en su sermón mañanero, como un acto de fe, dijo:

“Detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo” y sacó unas imágenes religiosas de su cartera: “Son mis guardaespaldas”. AMLO.

“Hay que abrazarnos no pasa nada”. AMLO.

Ni en los peores momentos de contagio aceptó suspender momentáneamente sus mañaneras: “Ni, brincos dieran”.

Sobre la falta de información respecto del covid-19 en México, respondió:

“Son conservadores, mentirosos e hipócritas”. AMLO.

La fuerza del presidente es moral: López-Gatell

Su eminencia, López Gatell llegó a señalar que “La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio”, y faltando a toda responsabilidad aseguró que el uso de cubrebocas no sirve para proteger a la población del contagio de coronavirus u otras enfermedades infecciosas.

Respecto a las elecciones que se realizaron en Estados Unidos en noviembre pasado, como dice el dicho a “explicación no pedida acusación manifiesta”, AMLO apuntó que “seguramente deben de estar tratando el tema del coronavirus de manera partidista”.

Sobre los efectos en la economía, AMLO decía irresponsablemente:

“Los conservadores, que quisieran que nos fuera mal, van a decir que está mal mi pronóstico y que vamos a tener crisis económica y financiera. Yo digo: No, está bien nuestra economía, tenemos finanzas públicas sanas y está fuerte nuestra moneda”. AMLO.

Aun cuando la propia OMS recomendó al mundo que una medida de control era hacer pruebas, pruebas y más pruebas, en México no se permitieron, ni siquiera a los gobiernos estatales que lo intentaron.

Para colmo, ayer AMLO anunció que no se vacunaría:

"Acerca de la vacuna ya me va a corresponder, pero voy a realizarme unos estudios en estos días porque los médicos que me atienden y ayudaron cuando padecí covid-19, me recomendaron que esperara yo para la vacuna porque tenía anticuerpos suficientes” AMLO.

Parece que AMLO ignora que se han documentado casos de un segundo contagio, como el del secretario de Marina, Almirante Rafael Ojeda.

La manipulación

AMLO ha manipulado las cifras de muertos por la pandemia, ya que, según la propia secretaria de Salud, se contabilizan más de 350 mil decesos. También miente sobre la compra y disposición de las vacunas y se excusa con que Estados Unidos y otros países las acaparan. Cambia el plan de vacunación un día sí y otro también y lo hace con el único fin de cumplir su objetivo: crear impacto en favor de los candidatos de Morena con la vacuna.

Vacunación general EE.UU.

Mientras esto pasa en México, en Estados Unidos anuncian que a partir del 5 de abril iniciarán la vacunación general y sin discriminar raza, genero, preferencia sexual, posición económica y origen, es decir, vacunarán a toda persona que se encuentre en su territorio, con lo que abren la puerta a una nueva faceta económica al promover el turismo de vacunación.

Si bien, Estados Unidos literalmente no exporta vacunas -aunque a México y a Canadá ya los está apoyando a partir de esta semana- ha eliminado prácticamente todas las barreras para que los mexicanos acudan a los estados fronterizos para aplicarse la vacuna.

Este tipo de turismo resulta clave para reactivar la economía de estados como Texas, porque el gasto promedio que hace una familia es de 7 mil 500 dólares en compras, hoteles y servicios.

La otra razón, es que México y Canadá son sus principales socios comerciales y vecinos y, para reactivar económicamente la región, se requiere que la población esté vacunada.

Las enormes diferencias en las estrategias de México y Estados Unidos para salir de la pandemia tienen una sencilla explicación, al vecino país del norte lo gobierna un estadista y en México tenemos un jefe de campaña partidista.