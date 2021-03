Del “Estado soy yo" a la desilusión

AMLO como Luis XIV , le atribuye al pueblo la obligación de respaldarlo, porque según él ha “resistido gracias al apoyo del pueblo”.

Abrió un negocio,

reanimando el ocio,

la desilusión.

Como turismo

inventó el abismo

la desilusión.

Tocó el diamante

y lo volvió al carbón,

y al atorrante

lo sembró en la administración

Silvio Rodríguez. “Desilusión”

La afirmación “el Estado soy yo” fue pronunciada por Luis XIV al ver el desacuerdo que la corte en París tenía frente a la aprobación de los edictos presentados por el monarca. La frase se refiere a lo absurda que para él era la discusión, ya que esperaba que sus propuestas fuesen aceptadas sin cuestionamientos, así lo hace AMLO, en pleno siglo XXI con sus iniciativas y sus decisiones absolutistas.

López Obrador tiene una idea confusa de para qué fue electo.

La función del presidente es gobernar para el pueblo, no se trata de que el gobierno le sirva ni de que el pueblo lo venere y se haga lo que él decida y mande.

Millones de personas creímos en su proyecto y en que realmente haría algo por México, pero lo que existe ahora es una gran desilusión.

El compañero y camarada presidente usa la fuerza del Estado para imponer sus caprichos y obsesiones personales. Ejemplos hay muchos, desde la imposición de leyes y de candidatos, hasta defender o solapar la corrupción, si de sus amigos o candidatos de Morena se trata.

“Ni una sola coma”

Con la iniciativa de la reforma a la Industria Eléctrica, AMLO fue claro: no se le debe modificar ni una sola coma, y hubo quien se atrevió a preguntar: “¿Si no se le movería una coma, para qué el parlamento abierto?”. La respuesta de AMLO fue contundente, cual vil totalitario: "los legisladores ya tienen la línea a seguir, y así fue, a su iniciativa no se le movió una sola coma”

Y el ataque a quienes tuvieron el valor de exponer sus diferencias: “¿Por qué se unen y nos producen la dicha, la satisfacción de tener la razón histórica cuando hablábamos de que era lo mismo y ahora se quitan la máscara y se unen? Porque, ¿cuánto tiempo engañaron que eran distintos, que eran diferentes?”.

Y la descalificación a los legisladores que votaron en contra o propusieron adiciones o adecuaciones a las reformas al Artículo 4º Constitucional para convertir en un derecho la pensión a los adultos mayores, las becas para estudiantes pobres, la pensión para niños con discapacidad y la gratuidad en la salud. “¿Ustedes saben que los diputados opositores votaron en contra? Votaron en contra de la pensión a los adultos mayores, ¿por qué?, porque para ellos eso es populismo, es paternalismo, porque para ellos el presupuesto tiene que destinarse a apoyar a las minorías. Ahora que estamos padeciendo por la pandemia y que se nos cayó la economía, también se demostró que hay otra manera de enfrentar la crisis”.

Lo mismo con quienes se han opuesto a la cancelación del NAIM, de la construcción del Tren Maya o a la locura de la Refinería de Dos Bocas.

“Politiquería”

Para AMLO, los casos de corrupción de personajes como el titular de la CFE Manuel Barttlet, su hermano Pío, su prima Felipa, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval junto con su esposo, John Ackerman y su hermano el exsuperdelegado en Guerrero, Amílcar Sandoval y Ana Gabriela Guevara, por demostrados que sean, son “politiquería” de sus adversarios, de los que están contra de él y su gobierno.

Pero no sólo eso, si de candidatos de Morena hablamos, ahí destacan en Zacatecas, David Monreal y en Guerrero, el impresentable Félix Salgado Macedonio.

El hermano del coordinador de los senadores de Morena, David Monreal ha sido acusado de corrupción cuando fungió como coordinador nacional de Ganadería y antes, de estar vinculado a grupos del crimen organizado. En su defensa AMLO:

“Es de mal gusto acusar a alguien que quiere ser candidato y puede ganar”. Son “politiquerías” por parte de sus “adversarios”que no tienen ningún efecto. AMLO.

Quizá la gota que derramará el vaso sea su respaldo a Félix Salgado Macedonio en Guerrero, a pesar de las acusaciones que pesan en su contra por la violación a dos mujeres y que desde antes haya sido señalado por estar vinculado con el crimen organizado. Aunque el apoyo incondicional de AMLO hacia este personaje está causando el resquebrajamiento de su partido, para él son “politiquería” y parte de un “campaña de linchamiento” lanzada por la oposición.

Además, para AMLO el movimiento feminista está vinculado con el “conservadurismo” y promovido por sus adversarios para debilitar al presidente, sencillamente porque para él, siempre que existe un movimiento opositor o una posición legislativa, es su contra.

El desencanto

El país vive el desencanto de miles de personas que lo votaron, como dice en su columna Genaro Lozano:

“Los votantes jamás somos los culpables de los errores de los gobernantes. El desencanto democrático se origina siempre por los errores de quienes gobiernan”.

Hernán Gómez, otro lopezobradorista que cuestiona escribe:

“Hoy parecieran no tener otra alternativa para conservar el poder que hacer de Morena una franquicia electoral, sacrificando la posibilidad de formar un verdadero partido”;

También vemos a gente como Julio Astillero o Jorge Zepeda cada día más críticos de quién demanda incondicionalidad e idolatría.

Al final AMLO, como Luis XIV y su absolutismo monárquico, le atribuye al pueblo la obligación de respaldarlo, porque según él ha “resistido gracias al apoyo del pueblo”. Pero ¿dónde quedan las demandas del pueblo? ¿Dónde quedaron las promesas que repitió campaña tras campaña? ¿Dónde quedó la esperanza del supuesto y prometido cambio?

Por esto, cuando quienes aún creen en el cambian de parecer ante su extraordinaria propaganda, debemos abrazarlos e incorporarlos, porque no hay un país próspero y justo, sin cabida para todos.