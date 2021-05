Andrés Roemer y ¿la tierra prometida?

¿Seguirá Andrés Roemer escondiéndose en el judaísmo?

La INTERPOL busca a Andrés Roemer en 190 países.

Se le complican las cosas al violador de TV Azteca, Andrés Roemer. La INTERPOL giró Ficha Roja en su contra para que sea buscado en más de 190 países por el delito de violación.

Se confirma que la Ficha Roja fue liberada con base en una orden de aprehensión girada por un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), por dos casos de violación.

Además de la orden de aprehensión, la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales tiene al menos la integración de ocho carpetas de investigación en contra de Andrés Roemer. Por su parte la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a petición de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, bloqueó las cuentas bancarias del ex embajador de la Buena Voluntad, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿Quiénes son los amigos de Roemer?

Cumplimentar la Ficha Roja para INTERPOL no debe ser difícil. Todo mundo sabe que Don Andrés el protegido del dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego y del exsecretario de Educación Pública y actual embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma , se encuentra en Tel Aviv, Israel.

Roemer, que visita bares, transita impunemente por las calles y se enfrenta con todo aquel que lo encare, con la seguridad de que en ese país, esta "seguro" porque no hay un tratado de extradición con México.

De acuerdo con un video difundido el pasado lunes por la revista EmeEquis, el periodista de Israel Amir Shuan, de Hazinor y Canal 13, captó al imputado en las calles de Tel Aviv, cuestionándolo por las acusaciones en su contra. Andrés Roemer a paso veloz aseguró: "No estoy escapando de ningún lado, lo siento".

En ese momento estaba acompañado por una persona que aún desconocemos quién es, con el que transitaba muy campante como si fuera reina de la primavera, de acuerdo con lo que está de moda en la 4T. Aseguró-en video- que cuenta con el apoyo de 400 mujeres, ¿quiénes son? ¿sus amigas? ¿alguien se ha pronunciado a su favor?

Pero, no se trata si tiene “apoyos”, lo que importa es que dé la cara y que enfrente la justicia y los procesos de abuso sexual y violación.

La realidad es que, contrario a su dicho, las víctimas de violencia sexual enviaron una carta al embajador de Israel en México en la que le solicitaron que alerte a su Gobierno de la presencia del mexicano en su territorio por el riesgo de violencia sexual que corren las mujeres en ese país. De acuerdo con una nueva víctima, aplica el mismo modus operandi que en México.

El embajador, Zvi Tal, respondió de inmediato agradeciendo la carta:

Carta a Embajada Cortesía

la "Ley de Retorno" para violadores en Israel

Sin embargo, la buena voluntad del Embajador israelí no ha dado resultado. La tardanza en la ejecución de las ordenes de aprehensión por parte de las autoridades mexicanas, le dieron tiempo suficiente para fraguar su escapatoria a Israel, todo porque la orden de captura en su contra se liberó alrededor de setenta días después de que se inició la carpeta de investigación. Casualmente se gira la orden, cuando pasa la tragedia que le dio la vuelta al mundo, el derrumbe de la Línea 12 del Metro.

Se ha documentado que el exdiplomático acudió a Israel para el Aliá, es decir, un viaje de inmigración que, para la comunidad judía, consiste en volver a la Tierra Prometida y está reconocido en la llamada Ley del Retorno.

De acuerdo con el ministro de Aliá y de Integración:

“La Ley de Retorno estipula que todo judío, su cónyuge, sus hijos y nietos y sus respectivos cónyuges, tienen derecho a inmigrar a Israel (salvo casos excepcionales que se detallan en la misma Ley). Todo titular de estatus de inmigrante (olé) tiene derecho a recibir ayuda especial que oficinas gubernamentales y otros organismos otorgan en función de los criterios establecidos para cada caso”.

En Israel, el acusado no usó su nombre verdadero, pues se identificó como Andrés Rosenberg, pero se delató al indicar que tenía una calle con su nombre en ese país.

Con la prepotencia que lo caracteriza, no sólo en México, sino también en Israel; se dieron a conocer las imágenes en donde no fue "bien recibido" y fue increpado por los parroquianos, al grado que tuvo que llegar la policía y sacarlo. Con su habitual soberbia pidió a los uniformados que no lo tocaran y grabando en todo momento,- acostumbrado al influyentismo y protección que gozaba con la 4T- realizó llamadas desde el establecimiento, para solicitar apoyo de sus "amigos funcionarios" de ese país.

Fuertes declaraciones en Israel

Queda la duda sobre la dilación de las autoridades de la CDMX para emitir las ordenes de aprehensión en contra de Roemer a pesar de las contundentes evidencias que presentaron más de 60 denunciantes . ¿Fue para “cubrir” la ola de violencia y delitos sexuales de prominentes integrantes de la actual administración? ¿O será por el hecho de que Roemer cuenta con la protección de Ricardo Salinas Pliego, uno de los aliados de AMLO?

Trascendió que víctimas darán a conocer información importante el día de hoy. Así que Israel conocerá quién es Andrés Roemer en la Tierra Prometida. Poco a poco sus acciones le pisan los talones en cada rincón de su tierra. ¿Difícil? . Habría que preguntarle si duerme tranquilo.