Alianza contra alianza

“Los gobiernos derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se torna destructiva para estos fines, el pueblo tiene derecho a alterarla o abolirla, así como a instituir un nuevo gobierno” (La carta de ruptura definitiva)

Thomas Jefferson

Inicia el año electoral y como se ha perfilado desde el fatídico 2020, la elección será entre dos bloques: la alianza del compañero y camarada Andrés Manuel López Obrador con Morena, PVEM y PT contra la alianza opositora entre PAN, PRI y PRD.

La pregunta clave es ¿qué hay detrás de cada alianza? Continuar con el reciclaje de la barbarie priista de los 70, con criterios absolutistas de Palacio Nacional o iniciar una etapa con candidatos de ideas modernas y democráticas., es decir, nuevas caras y visiones distintas.

PRIMOR

La alianza lopezobradorista representa al priismo de antaño, con control absoluto de parte del líder moral de Palacio Nacional, el que designa candidatos, ordena al Congreso, enfrenta al poder Judicial y a cualquier persona u organización que no piense como él.

Un ejemplo lo ofrece John Ackerman, esposo de la secretaria de la Función Pública y uno de los aplaudidores de AMLO quien, cuando se nombró a Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena en Guerrero, al saber que su cuñado no sería el candidato, estalló y aseguró que la elección fue resultado de una “imposición” que implica “un quiebre histórico” en el devenir de la “cuarta transformación” porque no fue tomada desde las bases, sino por presiones de “mafias” que han estado incrustadas en la estructura de Morena en Guerrero y que no quieren perder sus privilegios.

Otro evento similar sucedió en Colima, cuando Claudia Yáñez, actual diputada de Colima y hermana del ex vocero de AMLO, Cesar Yáñez, renunció a Morena luego de que la“bajaran” de la candidatura al gobierno estatal por órdenes de Palacio.

César Yáñez, por cierto, fiel de AMLO desde los primeros años de lucha, al inicio de esta administración se casó con una empresaria poblana en una boda súper “fifi” que le costó la chamba.

O en Campeche, donde el ex comisionado de seguridad de Peña Nieto y candidato del PT a la gubernatura de Campeche enfrenta a Layda Sansores, la hija del Negro Sansores Pérez el mayor cacique de ese estado peninsular, quien exgobernador y presidente nacional del PRI.

Sales primero cuestionó a Morena por no hacer encuesta y por no incluir en el proceso de selección de candidatos a el PT. Al final, salió la orden de Palacio Nacional, y el ex comisionado de seguridad se disciplina y ofrece apoyar a Layda.

PRIANRD

La alianza opositora, criticada por AMLO en sus “mañaneras” como la confirmación de la existencia de la “mafia en el poder”; Acto seguido, atendiendo la su orden, MORENA sacó un spot para atacar al “tumor maligno llamado PRIAN”.

Sin embargo, el éxito de la alianza opositora dependerá de una adecuada selección de los candidatos en los distritos donde se postulen candidatos comunes. Idealmente, PRI, PAN y PRD deberían coaligarse donde la unión de sus fuerzas maximice la probabilidad de ganar la elección.

Construir una alianza de esta naturaleza implica un delicado trabajo político para superar resistencias en el ámbito local.

La selección de candidatos de la alianza debe apoyarse en un importante trabajo que supere las resistencias en el ámbito local, no hacer lo que Morena hizo y sigue haciendo: reciclar candidatos de la peor fama, hacerlo sería terrible para la nación.

En los tres partidos aliancistas existen políticos capaces con otra mentalidad y visión y también podría recurrirse a verdaderos especialistas en materia de energía, de combate a la corrupción, seguridad pública, etcétera. además de personas profesionales y capacitadas para el Congreso y las gubernaturas.

Hay ejemplos interesantes como la regidora Angélica Del Valle actual secretaria del PRI en Naucalpan, el exdiputado federal Rodrigo Reyna y así en cada localidad, personajes capaces y con distinta visión.

Por ejemplo, el para el necesario contrapeso en las ocurrencias y negocios de la secretaría de energía, se deben postular expertos como Erick Sánchez Salas, Guillermo García Alcoćer, Gonzalo Moneroy o Victor Ramírez.

En el caso de los gobernadores en la alianza se perfilan candidatos de mayor experiencia en enfrentar a caciques y toda la fauna de expriistas y experredistas que postulará Morena.

Hay casos como Sonora, donde se perfila el expriísta Ernesto “el Borrego” Gándara; Chihuahua con la alcaldesa de lacapital, María Eugenia Campos Galván; Claudia Anaya en Zacatecas, Edgardo Flores Campbell y el senador Mauricio Kuri en Querétaro, entre otros con probada capacidad,experiencia y visión.

Otro factor determinante es si realmente gran parte de la sociedad mexicana está dispuesta a cambiar y optar por una nueva visión o fortalecer a Morena y a un régimen absolutista.

El electorado tiene la última palabra: que el pueblo siga eligiendo a sus gobernantes o el retorno al poder de un solo hombre.