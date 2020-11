Los sindicatos y la subcontratación

Desde el inicio de la discusión sobre la subcontratación han existido diversas posturas por parte del sector obrero, las mismas no han estado exentas de intereses económicos, con argumentos que parecen ser de lucha pero envuelven parte del problema central que está determinando las decisiones sobre la necesidad de regular las condiciones laborales, se oculta problemas igual de graves que la subcontratación ilegal, convirtiendo esta reforma en una vuelta de tuerca.

¿Por qué hay centrales o líderes que están tan ansiosos por eliminar la subcontratación?

En mi anterior artículo (https://www.sdpnoticias.com/columnas/subcontratacion-y-derecho-laboral-un-largo-camino-a-la-regulacion.html )explique que algunos sindicatos (no todos, pero muchos), están llevando a cabo actos de simulación con efectos fiscales, defraudando al fisco y los trabajadores. Más de un lector me comentó que no le entienden al modelo, trataré de explicarlo.

Es una estrategia laboral de algunas empresas, consiste en que el sindicato titular del Contrato Colectivo de Trabajo (condición legal fiscal para poder emitir recibos deducibles a esa empresa) expide recibos por concepto de cuotas extraordinarias o cualquier concepto, el cual equivale a un porcentaje considerable de la nómina, supongamos un 10%, mismo que cobra mensualmente o quincenal y lo dispersa a los trabajadores en efectivo, de esa manera la empresa se ahorra el pago de ISR e IMSS, deduce al 100% el dinero pagado al sindicato, con la respectiva ganancia. El sindicato no esta obligado a presentar declaración fiscal, así que no tienen que enterar de ese dinero a nadie, todos quedan limpios. Claro, con esto se hace un fraude al fisco y a los trabajadores, por que dejan de cotizar por ese ingreso que si reciben. Eliminándose la subcontratación, en lugar de regularla, este campo queda virgen para ser explotado por los sindicatos.

Pero no es el único negocio que están visualizando los líderes sindicales, además, están las cajas de ahorro y los prestamos de dinero, negocio que han realizado las empresas crediticias en conjunto con las empresas de subcontratación, pues bien, varias centrales han constituido sus propias Sofom y ese jugoso negocio lo quieren para ellos. También está el tema la capacitación y adiestramiento, pues al estar metidos en las empresas obligan a que ellos presten estos servicios cobrando por los mismos, claro, con las limitantes y deficiencias propias de los líderes sindicales, pero a las empresas no les queda de otra pues están secuestrados con un Contrato Colectivo de protección.

Como ven, atrás de la afanosa lucha sindical por la eliminación de la subcontratación está un jugoso negocio para los sindicatos charros, el trabajador como siempre será el que lleve la peor parte. Estos líderes sindicales odian tanto a los patrones explotadores y empresarios que Dios los castigo, los convirtió en empresarios y millonarios por andar odiando.

Hay que decirlo claro, mucha diferencia y lucha que hayan tenido en contra de las empresas de subcontratación en los últimos 20 años, pues no, en realidad se han mimetizado perfectamente, si una empresa trabajaba con esta modalidad exigían el Contrato Colectivo y seguían cobrando sus cuotas sindicales, esas nunca han dejado de seguir echando a andar la caja registradora.

¿Por qué no esta tocando este tema la autoridad, por qué no incluye la fiscalización de los sindicatos y su obligación de rendir declaración fiscal?, para no pegarle al avispero, no sumar a los sindicatos a la discusión, pero en el fondo esta dejando un problema enorme que se moverá como pólvora en los siguientes años, por lo cual el efecto de dice buscar se diluirá.

No quiero dejar de mencionar a los otros líderes que asoman su cabeza, en empresas como la de telefonía, que fueron desplazados del jugoso manjar de las cuotas sindicales de la otra empresa de comunicación móvil, por estar subcontratados, así, de esa forma, brillan las luchas firmes y decidida… por las cuotas.

Si se le va a entrar a la discusión que sea de fondo, no quitando un problema para generar otro, en este caso, el canto de las sirenas de los eternos líderes sindicales: mineros, de telefonía, de centrales y demás fauna, solo esta llevando el barco a encallar a piedras filosas, en donde están esperando el botín, para seguir desangrando a los trabajadores.

** Maestro en Derecho por la UNAM. Abogado postulante.