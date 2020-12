Los efectos de la pandemia: En Jalisco quieren abrir para las clases en Nuevo León cierran hasta los supermercados

No man is an island entire of itself; every man

is a piece of the continent, a part of the main.

Ningún hombre es una isla de solo el mismo;

Todo hombre es una pieza de continente , una parte del todo.

John Donne

Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador hablo del tema de la apertura de planteles escolares. Insistió que el regreso presencial a clases no tiene fecha al no haber las condiciones necesarias para que los niños vuelvan a clases.

Ayer también, el Doctor Manuel de la O, secretario de Salud de Nuevo León anuncio que los comercios tendrán que cerrar el fin de semana para controlar los crecientes números de contagios de COVID-19 en el Estado.

Jalisco

El 1 de diciembre de 2020 el titular de la SEP, Estaban Moctezuma declaró: “No vamos a regresar intempestivamente. Fuimos el primer sector que salió a esta distancia social y seremos el último en regresar. Precisamente para cuidarlos a ustedes maestros, maestras, y a nuestros niños y jóvenes”.

La noticia es que el estado de Jalisco quiere que los niños vuelvan a las aulas para el 25 de enero y han desarrollado un plan de regreso a clases que se supone seguro.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro en entrevista con Azucena Uresti dijo, “El 11 de enero vamos a hacer un corte para analizar si el 25 de enero arranca el regreso a clases presencial, pero no será obligatorio”. Dentro de la misma entrevista hablo sobre el retraso escolar que tendrían si no vuelven a clases, sobre la parte psicológica y social que no están desarrollando ahora los niños entre muchos temas que son de preocupación general que suenan lógicos por el encierro.

Imagino que Alfaro piensa que Jalisco esta próximo a salir de los semáforos rojos y naranjas en su estado y por eso tienen planeado hacer este tipo de movimientos.

Del otro lado de la ecuación esta el estado de Nuevo León. El estado con un cumulo de las mejores universidades del país y con el aumento de contagios sostenido mas grande de México a pesar de todas las medidas de contingencia que se han tomado.

Ayer anuncio el Doctor Manuel de la O, titular de Salud en el estado, que habrá ley seca y que tendrán que cerrar comercios, centros comerciales y hasta supermercados los fines de semana. Todas las actividades deportivas, al aire libre y hasta el ciclismo estarán prohibidos los fines de semana. Esto parece entre precaución y castigo adolescente a los habitantes del de Nuevo León.

¿Cuál es el gran problema de este anuncio? Que seguramente hoy todos los comercios estarán abarrotados de personas comprando lo que suponen que les faltará el fin de semana. Añádale lo de la ley seca, la gente ira a surtirse de cervezas y otras bebidas alcohólicas para “sobrevivir” a este fin de semana sin alcohol y nada que hacer.

Consecuencias lógicas, seguirán las reuniones de un número de personas mayor al recomendado, y los focos de contagio seguirán similares a los que se tenían anteriormente. En otros países se ha determinado que los mayores contagios se dan en las pequeñas reuniones y no en los supermercados.

La NFL

Hago una analogía con la NFL que supone tener protocolos de seguridad para proteger la integridad de sus jugadores y del espectáculo mismo. En la jornada pasada uno de los equipos tuvo que jugar sin sus mariscales de campo porque la liga los suspendió por no seguir los protocolos de seguridad para evitar contagios. Ayer se llevo a cabo el juego de Pittsburgh contra Baltimore porque había indicios de posibles contagios. En un sistema de protección tan complejo como el de la NFL tienen contagios. La razón principal, jugadores que no siguen al pie de la letra las indicaciones que les ha dado. La NFL tiene una “población” mas pequeña y mas fácil de controlar, además que tienen un interés monetario en común, las poblaciones estatales de Jalisco y Nuevo León claramente no.

En Jalisco ¿Cómo se podría evitar esto en el sistema educativo donde hay tantas diferencias entre planteles, estudiantes y maestros? ¿Cuánto tiempo puede durar un niño con el cubrebocas puesto? ¿Cuántos profesores seguirán las reglas sanitarias para evitar contagios entre sus alumnos? ¿Cuantos papas enviaran a sus niños a las escuelas aun con sospecha de estar enfermos?

En Nuevo León, ¿Cómo controlar focos de infección cuando un gran porcentaje de la población no esta tomando en cuenta las medidas sanitarias? ¿Se tendrá que hacer un toque de queda real como lo han hecho en Madrid donde las salidas de casa solamente eran para lo necesario y se multaba fuertemente a los infractores?

En México, Campeche y Chiapas están en semáforo verde y siguen teniendo las precauciones necesarias para evitar contagios y no se les ha ocurrido volver a clases presenciales. Habría que seguir a estos estados como ejemplos nacionales.

Ningún hombre es una isla…

… y cualquier decisión que se tome en un estado afecta a los demás estados. Si los contagios en el estado de Nuevo León aumentan, afecta a los estados vecinos como Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí. Además, al ser un estado con industria y movimiento económico afecta a los estados donde los habitantes tienen que viajar para hacer negocio. Lo mismo pasa con Jalisco.

Lo que hace Alfaro en Jalisco parece mas un reto al sistema de educación federal que una iniciativa para el bien de la población. Del otro lado, la población de Nuevo León se ha pasado por el Arco de Triunfo las recomendaciones sanitarias y ahora ven las consecuencias.

Esperemos que la gente de Jalisco piense muy bien lo del regreso a clases pues ponen en riesgo a la población total del estado. También esperemos que la gente de Nuevo León siga las recomendaciones de la Secretaria de Salud estatal para que vuelva a números un poco mas controlables en esta pandemia. El cierre de negocios afecta a todos.

John Donne cierra su poema así:

any man's death diminishes me,

because I am involved in mankind.

Cualquier muerte me afecta,

pues formo parte del genero humano.

Esperemos que los que toman decisiones irresponsables en estas epocas de pandemia reflexionen sobre estas lineas.