Loret y Ancira: juntos en la calumnia contra AMLO

La entrevista de Loret al empresario Alonso Ancira.

Carlos Loret de Mola ya está cayendo más que en la vulgaridad, en la abierta mentira con la intención de hacer daño al presidente de México.

El columnista de El Universal entrevistó al empresario Alonso Ancira, acusado de haber participado en graves acciones de corrupción. Eso está muy bien, el periodista debe buscar la información donde quiera que se encuentre. Lo que me parece francamente inmoral es que Loret, quien tiene oficio de sobra, no haya recurrido a la clásica “repregunta” cuando Ancira dijo que su “error fue no haberle dado dinero al presidente López Obrador” durante la campaña electoral del tabasqueño.

Una afirmación tan temeraria y, para quienes conocemos a AMLO, evidentemente falsa y hasta perversa, merecía no una repregunta, sino varias. Loret no las hizo. Si las hubiera realizado, se le habría caído la nota.

La primer “repregunta” que Loret no hizo fue la de: “¿Señor Ancira, le pidió dinero el presidente López Obrador?” Obviamente, Loret no preguntó porque conocía la respuesta —el empresario no se habría atrevido a mentir para agravar su ya delicada situación—. Alonso Ancira habría respondido: “No, AMLO no me pidió dinero”. Seguramente jamás ha estado en una reunión privada con López Obrador.

La otra repregunta relacionada con lo que Ancira le estaba diciendo a Loret, era: “Usted dice que le dio 2 millones de dólares a Enrique Peña Nieto para su campaña, ¿está usted confesando un grave delito electoral?”. Todos sabemos que las aportaciones que se pueden entregar a un candidato son de alrededor de un millón de pesos por persona física. Probablemente Loret no hizo esta repregunta para no perjudicar más a su entrevistado.

El mal trabajo al hacer la entrevista, el cuidado que tuvo en no molestar al entrevistado y la clara intención de dañar la imagen de Andrés Manuel, me llevan a pensar que se trató de un trabajo no con fines informativos, sino de golpeteo político.

Qué pena ver a Carlos Loret de Mola en el triste papel de defensor de hombres de negocios acusados de enormes actos de corrupción y, al mismo tiempo, de ejecutor de una campaña de calumnias contra el gobernante que simple y sencillamente quiere higienizar un poco las relaciones entre la administración pública y los empresarios de México.