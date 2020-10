Lilly Téllez, Gilberto Lozano y Deepak Chopra: Como tener un desacuerdo como adulto

“Tener un agravio o resentimiento es como tomarse veneno y esperar que mate al enemigo”- Nelson Mandela.

No soy admirador de las puestas en escena para demostrar un punto. Desde las tiendas de campaña vacías hasta el nombramiento de Hugo López Gatell como Virrey por parte de Lilly Téllez se me hace que en lugar de estudiar ingeniería hubiera estudiado teatro y tal vez me estaría yendo mejor.

El día de ayer, la senadora por el PAN, Lilly Téllez, montó junto aun grupo de senadores del PAN una puesta en escena que podría llevar como título “El Virrey de las Camas Vacías”. Lo que debió de haber sido un diálogo, se convirtió en un monólogo donde Téllez “declamo” todas las ideas que habían plasmado en alguna reunión anterior para denostar el trabajo que está haciendo López Gatell frente a la pandemia.

Lo de López Gatell y la pandemia es un tema totalmente aparte, lo interesante es ver y escuchar el performance de Lilly Téllez ayer en el Senado. Mire que me recordó a mi hijo practicando su poema para la clase de declamación pues tenía todo lo que le pidió la maestra a mi pequeño. Cambios de entonación, ademanes y gestos es lo que le piden en el poema a mi niño, Téllez además de eso uso utilería como las pancartas con dibujos de los moneros, el cartel con la leyenda similar a la que se implementó en los alimentos en México y el bastón que sirve como símbolo de “Virrey”. Créame que al ver la ponencia de Lilly Téllez me acordé de la representación que hacen en Semana Santa en el pueblo de mi papá. El bastón de invidente y el pseudonombramiento que le hicieron a López Gatell es un símbolo muy poderoso. Probablemente será utilizado más adelante como ahora están siendo utilizadas las tiendas de campaña en el Zócalo de la Ciudad de México.

¿Qué tiene que ver Deepak Chopra en esto? Hace un par de semanas, una amiga compartió en un grupo de Whatsapp una entrevista que le hicieron a Deepak Chopra en el New York Times sobre cómo poder enfrentar desacuerdo entre adultos. Les comparto los puntos que consideré interesantes y que podrían ser aplicados para evitarnos estas puestas en escena que la gran mayoría de las veces no conducen a nada.

Dice Chopra que para entrar a una discusión donde hay un desacuerdo es importante saber que el objetivo no debe de ser cambiar la opinión del otro porque esto llevaría a argumentos violentos y obstinados, solo basta recordar los gritos de Lozano en el Zócalo o los de Téllez ayer en el Senado. Los desacuerdos existen como un lugar para empezar a negociar.

Le hago una lista de los tips de Deepak Chopra para tener un desacuerdo como adultos:

Escoja si quiere tener una discusión: En ocasiones es inútil meterse en ciertos argumentos. No hay ninguna regla general a seguir excepto cuando se detecta un “impasse” (barrera infranqueable) en la discusión, ahí hay que pararse e irse pues no se logrará ningún acuerdo. Todo lo demás es fútil.

Primero escuche: Si no comienza con oídos abiertos, ya perdió a su oponente. Si no conoce lo que pasa en su mente, su vida, o su experiencia personal de la realidad diaria, no habría solución solamente ataques. Escuchar ayuda a ambas partes a tranquilizar los ánimos.

Aprenda sobre los valores de la otra persona: La manera más simple es aprender sobre lo que es importante para la otra persona.

Pruebe la concientización y una pausa: Después de conocer a la otra persona puede estar enojado(a). La manera de tener una aproximación al problema más productiva es con introspección, intuición, inspiración, creatividad, visión y autenticidad. Con esto se puede domar al ego y avanzar a otras opciones.

No se enganche en pensamientos Blanco y Negro: Adoptar el pensamiento de “O estas con nosotros o en contra de nosotros” es una aproximación negativa hacia un conflicto y es uno de los tipos de comportamiento que muchos lideres mundiales adoptan. Este tipo de discusión es como la que se tiene con el bravucón de la primaria o estás con el o estás en contra. Con ese tipo de actitud jamás se resolverá un desacuerdo.

Cuando sea confrontado, respire profundo, sonría y después tome una decisión: Pregúntese a usted mismo “¿Voy a ser antipático? ¿Voy a ser reactivo? ¿O hay una solución creativa para esto? Dice Chopra que el podría responder así “Me gustaría oír su punto de vista. También me he dado cuenta que usted me está insultando ahora mismo. No me doy permiso a mi mismo de ser insultado, por lo tanto, gracias por insultarme. Ahora vamos a exponer nuestras intenciones nuestro plan de acción para esas intenciones sacando nuestras personalidades del conflicto de una vez”.

No busque probarles que están en un error: Usted puede darle una cachetada a alguien (de manera figurada) y lo podrán perdonar, pero si les muestra que están en un error jamás lo perdonaran. El punto de tener un desacuerdo no es “ganar” si no empezar a negociar. Las discusiones nunca pueden ser “ganadas” si la otra parte se siente atacada o disminuida.

Este preparado para perdonar: Le pregunto Chopra al Dalai Lama “¿Está enojado con los chinos? Hablando de la situación donde lo desalojaron del Tibet. El Dalai Lama le contestó: “No estoy enojado con los chinos, estoy molesto con lo que hicieron. Pero lo que hicieron, lo hicieron desde el estado de conciencia que tenían en ese momento. Algún día encontraremos una solución”. El perdonar no significa ser los mejores amigos , va más sobre no juzgar el pasado si no ponerse de acuerdo para solucionar el problema hacia el futuro.

Haga un chiste (pero gentil):Está bien traer humor a una discusión tensa mientras no sea cruel o denosté a alguien. Dice Chopra “ ¿Han visto al presidente actual reírse o contar un chiste? No confió en alguien que no se puede reír. Entonces ríase”.

¿Usted cree que con los gritos y sombrerazos que hay en las manifestaciones de Lozano, ahora con FRENAAA, se logre algo? No lo logró con los Rayados de Monterrey, con Rodrigo Medina o con el Bronco. ¿Cree que lo logre con AMLO?

¿Usted cree que con la puesta en escena del reclamo de Lilly Téllez hacia Hugo López Gatell se logre algo? ¿En qué parte del monólogo de Téllez hubo alguna propuesta? Sería interesante conocer el plan de acción propuesto del grupo de Senadores que se unió para esta puesta teatral o reclamación y de ahí realmente hacer algo.

López Gatell ya les abrió la puerta para buscar soluciones cuando les contesto “Les invitamos nuevamente con todo respeto a que se integren; que esta disonancia cognoscitiva no les haga mantenerse en el reducto de la minoría o de la auto representación de su papel minoritario en la conciencia pública, les invitamos a que sean parte de la solución”.

La respuesta de muchos senadores fue seguir reclamando sin escuchar. Y el Senador Miguel Ángel Navarrio Quintero decidió terminar la comparecencia diciendo “Al no haber garantías de una civilidad, le pido por favor me permita suspender la reunión, ya que no hay el comportamiento debido para una comparecencia” Y concluyó la reunión diciendo “Por no haber las condiciones de pluralidad y respeto se da por concluida la reunión”.

Esperemos que después de la reclamación de Lilly Téllez, la comisión de salud del Senado se pueda sentar con López Gatell para trabajar sobre algo y no solo a reclamar cosas que ya pasaron. Por más bastones y cetros que le den a López Gatell no revivirán a las personas que desafortunadamente ya perdieron la vida. Si quieren que suceda algo por favor dejen de solamente estar sentados en el curul, propongan algo y sobre todo hagan que suceda. Si no todo el performance de ayer se quedará en comentarios de ambas partes sin una sola solución.