Ley Banxico es inviable; Banco del Bienestar y Telecomm, al quite 

Tengo otros datos

La polémica iniciativa para reformar la Ley del Banco de México (Banxico), por el que modifica los artículos 20 y 34 y se adicionan los artículos 20 Bis y 20 que buscan que los mexicanos que reciben dólares en efectivo por alguna fuente puedan venderlos por pesos al mejor precio posible y se frene el mercado negro de compra de divisas con un precio muy castigado.

La propuesta para modificar la legislación del Banco central no fue del agrado de los funcionarios de la institución que dirige Alejandro Diaz de León, alegando que el cambio de las reglas del juego en materia de captación de divisas vulneran la autonomía del Banxico al imponerle la compra de moneda extranjera y verificar su legalidad, lo que no está en su mandato constitucional, además de que esto sería usado para lavado de dinero con lo que los dólares que se compran y no son repatriados no podrían parte de las reservas internacionales entre otras cosas debido también a que estás divisas no son de liquidación inmediata, como sí lo son las transferencias electrónicas.

Ante los fuertes argumentos de los financieros que hacen ver a la iniciativa como inviable, aunque los nobles objetivos de la iniciativa del Senador Ricardo Monreal se podrían llevar a cabo por otra vía que no tenga que ver con cambios en la Ley del Banco de México y esto se podría llevar a cabo a través del Banco del Bienestar y Telecomunicaciones de México (Telecomm).

Las instituciones que dirigen Diana Álvarez y María del Rocío Mejía respectivamente, tienen la infraestructura y la experiencia para poder comprar cierta cantidad de divisas extranjeras que gastan migrantes y trabajadores del sector turismo en territorio nacional y adquirir esta moneda con un tipo de cambio justo para el vendedor, además de poder repatriar los dólares a través de una corresponsalía en el extranjero o colocar una parte en el país.

El Banco del Bienestar recibe remesas en más de 2,300 puntos del país con una red de pago conformada por sucursales propias y sucursales de [email protected] de la Gente establecidas muchas de ellas en zonas rurales y municipios de alta marginación que no cuentan con Bancos comerciales.

Desde hace muchos años Telecomunicaciones de México recibe remesas de los Estados Unidos, además proporciona los servicios de entrega de apoyos a beneficiarios de programas sociales; cobro de servicios a terceros asociado con giros telegráficos; servicios de conectividad digital, y a cuentahabientes y clientes, a nombre y cuenta de varios bancos comerciales, por los conceptos de retiro de efectivo, abono en cuenta, consulta de saldo y de movimientos, además de poder hacer pagos de telefonía, electricidad, ventas por catálogo, servicio de gas natural, entre otros.

Telecomm cuenta con 1,743 sucursales en todo el país y desde hace más de 100 años envía y recibe dinero y con su alianza con la empresa estadounidense Western Union y acuerdos con otras compañías de la unión americana es la principal receptora de remesas.

En muchas poblaciones, Telecomm Telégrafos es el único medio de comunicación e integración con el resto del país, pero además es una de las vías más accesibles para las transferencias de dinero.

Telecomunicaciones de México es el corresponsal bancario más grande del país y la dependencia suma 11 Bancos comerciales con los que tiene acuerdos.

Las dos instituciones gubernamentales tanto el Banco de Bienestar como Telecomm deben en mi opinión hacer sinergia y colaborar para llevar los servicios bancarios a la mayor parte de la población de ingresos más bajos, así como repartir los recursos de los programas sociales de una forma más eficiente y segura a través de la inclusión financiera.

El objetivo de la iniciativa de los Senadores de Morena para que los migrantes que visitan a sus familiares en México puedan gastar sus dólares y estos tengan un precio cambiario en pesos más justo bien lo podrían hace estos organismos gubernamentales que ya ofrecen financieros y tienen infraestructura en zonas marginadas del país.

La discusión de la Ley del Banco de México se llevará a cabo en el Congreso hasta el próximo mes de febrero y esperemos que no sea aprobada, por el bien de la economía mexicana.

Aeroméxico tendrá más vuelos entre Montreal y Ciudad de México

La línea aérea bandera de México, está de fiesta celebrando 10 años de haber inaugurado su ruta Ciudad de México – Montreal, siendo este su primer destino en Canadá. El festejo también se da porque esta misma semana Aeroméxico anuncia un incremento a 5 frecuencias semanales a este destino.

La aerolínea del Caballero Águila tiene vuelos directos entre la Ciudad de México y Montreal, Toronto y Vancouver, así como códigos compartidos con otras aerolíneas aliadas para llegar a más de 30 destinos dentro de Canadá.

A pesar de la pandemia de Coronavirus que ha restringido la movilidad de pasajeros, Aeroméxico está operando a 73 destinos nacionales e internacionales: Canadá, Centroamérica, Europa, Estados Unidos, Sudamérica y Asia, ofreciendo su servicio aplicando en todas sus operaciones los protocolos de su sistema de Gestión de Salud para proteger a clientes y colaboradores.