Las MIPYMES, características, retos y oportunidades en el 2021

Prometeo

El BANCO DE MEXICO, Publicó en junio de 2020, en el Diario Oficial, las reglas de apoyo y condiciones para que se canalizaran recursos a las MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. Ello a través de los intermediarios recursos financieros, en este caso a través de la Banca Comercial y la Banca de Desarrollo, se esperaba que esta última lo hiciera a través de las Entidades Financieras no Bancarias (SOFOMES, UNIONES DE CRÉDITO, entre otras figuras) y en especial con la participación de; NAFIN, FIRA, BANCOMEXT y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario.

Se trataba de canalizar recursos a la MIPYMES por 750 mil millones de pesos. Que en términos comparativos representaría el 50% de la cartera total de BBVA, o el 100% de la cartera de Bancos como Banorte, Santander o CitiBanamex. De ese tamaño es el recurso que BANCO DE MÉXICO respaldaría para reactivar al sector productivo de MÉXICO. Al mes de Diciembre de 2020, con datos de Banco de México se ha dispuesto sólo el 30% de esos recursos con el esquema de liquidez ofertado. Al parecer según el propio Gobernador de Banco de México, los Bancos Comerciales buscan garantías financieras del orden del 90% por participar en el esquema, lo cual es inaceptable.

Características de las MIPYMES Mexicanas.

Con datos de INEGI, ECONOMÍA, IMSS y SAT. Existen 4 millones, 169 mil MIPYMES, el 97% son MICROEMPRESAS y el 3% son MEDIANAS EMPRESAS.

El 50% del total de MIPYMES se dedica al COMERCIO, el 38% a los servicios y 12% a la INDUSTRIA. Las MIPYMES en MÉXICO generan el 80% del empleo.

Así mismo 4 de cada 10 empleos son mujeres, donde la mayoría son cabeza de familia y de igual manera 4 de cada 10 MIPYMES son dirigidas por una mujer en MÉXICO, particularmente MICROEMPRESAS.

La Población y el Empleo.

En MÉXICO, tenemos una población superior a los 126 millones de personas (52% son mujeres y 48% hombres), de los cuales 96 millones de personas son mayores de 15 años, lo cual se considera Población Económicamente Activa (PEA).

De esa población el 60% está activo laboralmente, es decir 58 millones de personas cuentan con empleo.

El 4% están desempleados, con 4 millones de personas (habrá que actualizar cifras en diciembre)

El otro 36% son 34 millones de personas registradas por INEGI como inactivas (ese grupo lo integran estudiantes; jubilados, pensionados y personas que se dedican al hogar).

De los 58 millones de personas activas laboralmente, 38 millones son asalariados y 20 millones lo hacen por cuenta propia en diferentes actividades.

El 10% son personas mayores a 60 años.

El 16% de 50 a 59 años.

El 45% de 30 a 49 años.

El 22% de 20 a 29 años.

Y el 6% de 15 a 19 años.

Como se Distribuyen las MIPYMES en MÉXICO.

Las MIPYMES geográficamente se concentran con el 48% en el Norte; 42% el Centro y el 10% en el Sur.

Sin embargo, hay 10 zonas que generan la mayor aportación de empleos con 25 millones en global y que son clave para contribuir con el 52% del PIB:

Valle de México con el 40%; 2) Jalisco con el 12%; 3) Veracruz con el 8%; 4) Puebla el 8%; 5) Nuevo León con el 7%; 6) Bajío el 7%; 7) Coahuila con el 6%; 8) Baja California el 6%, 9) Sinaloa el 5% y 10) Sonora el 4%. Es necesario que esas zonas tengan estrategias específicas de gestión de asesoría y desarrollo por parte del sector financiero.

El reto para la MIPYMES, es que son empresas no atendidas, que la mayoría desconoce los apoyos financieros, como es el caso de lo que ha intentado BANCO DE MÉXICO.

Las MIPYMES no son solo modelos paramétricos, hay que hacer trabajo de campo, conocer a sus clientes, al estilo de la anterior escuela de banqueros que tuvo México y no es por volver al pasado, sino hacer lo correcto, es conocer los riesgos, las oportunidades y recuperar la confianza en la MIPYMES.

La última encuesta de INEGI la MIPYMES, señaló que el 85% desconocen los programas de apoyo para ellos, 75% buscaría apoyo financiero, pero el 15% no confía en el apoyo de los Bancos, el 60% considera que el crédito es caro, el 50% no cuenta con garantías y avales que pudieran pedirles, el 50% no tiene historial crediticio. Sus apoyos de capital y liquidez lo han obtenido de familiares, amigos y proveedores.

Estratificación de las MIPYMES.

Se identifican en número de empleados y ventas, se aplica un factor compuesto de variables de ventas, personal y sector (Industria; Comercio y Servicios), lo simplificamos de la siguiente manera:

Micro Empresa, es de 1 a 10 empleados y ventas anuales hasta por 5 millones de pesos.

Pequeña Empresa, de 11 a 50 empleados y ventas anuales de hasta 100 millones de pesos.

Mediana Empresa, en el caso de Industria hasta 250 empleados; para Comercio y Servicios hasta 100 empleados.

Sin embargo, las estadísticas de INEGI y la Secretaría de Economía, también reflejan que un porcentaje superior al 50% no sobrevive al segundo año de iniciar operaciones. Se reciclan constantemente, lo que hace necesario, identificar bien al sector en especial a MICROEMPRESAS.

La burocracia operativa gubernamental, las limitaciones de financiamiento, un mal plan de negocios, o mal ejecutado o las circunstancias como las actuales afectan la continuidad de los negocios, sin embargo, después del quinto año la estabilidad es mayor al 60%.

El Reto y la Oportunidad para las MIPYMES y el Sector Financiero Mexicano.

Sin duda el programa de BANCO DE MÉXICO, es inédito, todavía la Banca de Desarrollo y Comercial no desarrollan un esquema de información dirigido sólido y activo a las MIPYMES. Sí acaso Nafin y Bancomext informan en campañas en internet de sus Programa de impulso a las MIPYMES, pero no hay claridad de los programas de apoyo, parece más bien una campaña general y no la CAMPAÑA CLAVE DE LA BANCA DE DESARROLLO.

Las Entidades Financieras como SOFOMES, SOFIPOS y UNIONES DE CRÉDITO , tienen aquí una gran oportunidad de generar sinergias con Bancos y Banca de desarrollo, siendo un brazo activo para las MIPYMES, de los 750 mil millones de pesos propuestos por Banco de México, hay disponible para colocar todavía el 70%, por lo que un buen trabajo de gestión con estrategias corporativas, líneas de gestión con visión empresarial, enfocar a sus estructuras de negocios de manera sólida y profesional en esta etapa tan necesaria para el empleo, ante los grandes retos están las grandes oportunidades.

Más del 70% del empleo en México está concentrado en personas de 15 a 49 años. Apoyar a las MIPYMES es mantener y desarrollar el 52% del PIB, por lo tanto hay una magnífica oportunidad de hacer que las cosas sucedan favorablemente para las MIPYMES y para el Sector Financiero en su conjunto.

Es muy probable que con la disminución de las actividades y movilidad en las principales ciudades en lo que resta del año, se logre disminuir el alto nivel de contagios de Covid y que con la aplicación de vacunas en los grupos y tiempos de aplicación que se han señalado, pueden generar un clima más positivo para los negocios, pese a lo complicado que ha sido a nivel global el tema económico por la epidemia, en México la actividad industrial y comercial se han recuperado de manera sostenida desde julio a la fecha. Las expectativas de crecimiento económico con el TMEC, pueden generar un crecimiento económico relevante del PIB, para algunos del 3.5 y para otros incluso del 4% para el 2021.

Mario Sandoval Chávez

PROMETEO (previsión/prospección)

CEO FISAN SOFOM ENR

Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios.

Ex Presidente Nacional AMFE

[email protected]