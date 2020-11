La teoría del caos aplicada a la "política".

Irreverente

Una de las muchas variantes de la teoría del caos postula lapidariamente que si se pone a un pendejo en medio de inteligentes, el pendejo se puede volver inteligente.

Pero si se mete a un inteligente en medio de pendejos el inteligente se puede convierte en un consumado y contumaz pendejo.

En quiénes están pensando leyendo esto?

Por lo pronto les platico que en la 4T sucede eso.

En el equipo priísta de NL que impulsa a Adrián de la Garza para que contienda por la gubernatura, también.

En el seno del PAN nuevoleonés, ni se diga.

En el MC donde Samuel García presume sus tronadores chicharrones, la misma cosa e incluso en muchos de los organismos de la mano llamada Iniciativa Privada.

Ah, se me olvidaba: En el otrora municipio modelo de México, hoy convertido en feudo del hijo de un panista arrebolados ambos por el tufo del ego del mamón que cree que nos hace un favor por vivir entre nosotros. Sí, me refiero a San Pedro Garza García, a qué municipio más, si no a ese?

Sé de algunas agrupaciones abreviadas de no sólo el nombre, sino también de sus alcances e inteligencias, en las que dicha teoría se aplica a raja tabla.

Y para amolarla de acabar, el síndrome está tan extendido que cobra víctimas en el gremio de las religiones, de los sindicatos y hasta en los núcleos de la familia, donde se supone que nacen para bien o para mal los ejes que sustentan la vida, la muerte, la luz y la decadencia de las naciones.

¿A quién seguimos?

¿Por quién nos dejamos conducir?

¿A quiénes guiamos?

¿Con quiénes nos vinculamos?

¿A quién elegimos?

¿A quiénes aceptamos

Y el 20 de noviembre gravita alrededor de estas consideraciones, y no precisamente porque nos aprestemos a “celebrar” el día de la Revolución.

CAJÓN DE SASTRE

“Los únicos lugares donde esta teoría no se aplica son Hualahuises y Perros Bravos, NL. Te digo, vámonos para allá, no vaya a ser...”, me advierte la irreverente de mi Gaby.