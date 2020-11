La nueva visa de viajero: El PCR negativo de COVID-19 para entrar a España

El "pasaporte" del Covid-19.

Si usted vive en un país de riesgo de contagio de COVID-19 tendría que tomar una prueba PCR para saber si tiene el virus y de ahí podría entrar a España sin problemas. Según una nota del diario español El País, todas las personas que quieran ingresar a España deberán tener una prueba negativa 72 horas antes de la llegada a España y esta medida entrará en vigor el 23 de noviembre.

No se si sea muy tarde o muy temprano para que este tipo de cuestiones se estén llevando a cabo. Controlar el contagio en los puertos aéreos debió de haber sido prioridad en la etapa uno de la pandemia, ahora, pudiera parecer sólo una aspirina para un gran dolor de cabeza.

Los españoles tomarán como referencia el mapa de riesgo que elabora el Centro Europeo para el Control de Enfermedades donde se informa que todos los países están en máximo riesgo con excepción de Noruega, Finlandia y Grecia donde los nacionales de ese país podrán exentar la prueba. Para países fuera de la Unión Europea, se tomará como referencia la incidencia básica acumulada por 100 mil habitantes en 14 días.

Antes de llegar a España todos los pasajeros deberán responder a las preguntas del formulario de control sanitario donde se incluiría la pregunta sobre si se tiene una PCR negativa realizada en las 72 horas previas antes de la llegada a ese país. Las autoridades tendrán el derecho de solicitar el respaldo de esa prueba redactado en español o inglés para poder entrar al país.

Tener el PCR negativo no asegura que la persona no esté incubando el virus pero podría servir para contener a los asintomáticos que pudieran realizar el viaje.

¿Qué es lo más útil? Lo más útil sería que se hiciera esa prueba y obligar a los pasajeros a tener una cuarentena de 10 días en el destino para que se asegurará que la persona que realizó el viaje realmente no tiene el virus.

Este filtro para entrar a España busca ser promovido una regla para entrar a cualquier país de la Unión Europea para hacer que el cerco sanitario sea aún más fuerte.

Lo diplomático debería de ser que esta misma medida fuera aplicada a los viajeros que vienen de estas naciones a nuestro país. La misma PCR negativa y quizá con el tiempo una cuarentena de 10 días para asegurarnos que no tienen el virus.

Sigo pensando que la medida fue tomada ocho meses tarde y que su efectividad tendrá límites. Según números de la IATA en octubre han volado 1.2 mil millones de pasajeros desde principios del 2020 con solo 44 casos reportados de probable transmisión en un vuelo, esto da como resultado 1 en 27 millones. Es un número muy aventurado pues no se sabe con certeza cuántas de estas personas se contagiaron y viajaron con el virus mientras volaban.

No me parece mala la medida de España, pero creo que le falta para que su resultado pueda ser contundente. Sería interesante y adecuado que otros países fuera de la Unión Europea se unan a este tipo de iniciativas.

Ayer hablando con unos amigos españoles que ahora viven en México, me han dicho que prefieren quedarse acá que volver a España pues allá muchos de los controles sanitarios no son tomados en cuenta. ¿Cómo estarán las cosas por allá que los españoles me han hecho este tipo de comentarios? Complicado, ¿no crees?

¿Usted le pediría a las autoridades sanitarias de México que realizaran este tipo de filtros para viajeros internacionales? No me parecen mal, pero el riesgo de contagio es mínimo en los viajes comparado con las reuniones y los lugares donde no se toman las precauciones necesarias.