Juan Pablo Graf dicta línea a la Secretaría de la Función Pública 

Tengo otros datos

Usando su derecho de réplica, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) envió una carta al Director General de SDP.Noticias, Federico Arreola, con referencia al artículo publicado en esta columna el pasado 14 de diciembre, misma que llevó por título: "A Juan Pablo Graf no le preocupa grave denuncia en la SFP".

En dicha misiva el titular de la CNBV mandó decir que:

“la actuación de sus funcionarios ha sido en todo momento apegada al marco legal vigente que los rige” y,

“en relación con las bolsas de valores y sus proveedores de servicios, particularmente respecto de la posibilidad de sancionar a KIO Networks, se aclara que la CNBV NO cuenta con facultades para sancionar a dicha empresa, ya que ésta no es una entidad sujeta a su supervisión”.

Lo primero que es necesario destacar es que la columna invocada se refirió a una denuncia puesta contra el presidente de esa institución, Juan Pablo Graf, ante la Secretaría de la Función Pública, SFP, motivada, como se aprecia de su lectura, por las decisiones adoptadas por el citado funcionario el pasado 9 de octubre cuando se cayó el sistema de la Bolsa Mexicana de Valores, BMV.

Tal denuncia, que no es producto del trabajo de investigación de esta columna, fue presentada ante la SFP el pasado 20 de noviembre y tiene el folio: 51674/2020 y la clave 4296010 por lo que cualquier persona puede acceder a su contenido y acceder al seguimiento del proceso iniciado. Eso en cuanto al origen de la denuncia.

En lo que respecta a la carta aclaratoria de la CNBV hay un hecho que llama poderosamente la atención y se refiere al empeño de la Comisión Bancaria de destacar la incapacidad legal de la CNBV para sancionar a la empresa Kio Networks, propiedad de la empresaria María Asunción Aramburuzavala, que proporciona, entre otros, los servicios de nube de la Bolsa Mexicana de Valores, mismos que sirven de respaldo para que nunca se caiga el sistema y, de ser el caso, se encargan de reponer los sistemas en minutos. Cosa que no ocurrió el 9 de octubre.

Y es que en la denuncia se menciona que:

- Apenas supo que se había caído el sistema de la BMV, Marcos Martínez Gavica, desde su refugio en Vail, Estados Unidos, hizo una llamada al titular de la CNBV, Juan Pablo Graf, para explicarle su versión sobre lo sucedido y solicitarle que no hiciera públicas las causas del desarreglo porque podría perjudicar a Kio Networks ya que se encontraba en medio de una licitación con el Gobierno: la nube de RENAPO.

Con lo cual, de la denuncia como de la carta aclaratoria, parece deducirse un esfuerzo reiterado de la autoridad para evitar que se vaya a sancionar a la proveedora, Kio Networks, ya que así lo solicitó desde Estados Unidos el señor Martínez Gavica.

La Comisión –qué duda cabe- hace bien al señalar que la empresa tecnológica no es una entidad supervisada. Pero omite apuntar que la BMV sí es una entidad bajo su supervisión y, desde la fecha de la caída de la Bolsa, no se conoce que la haya sancionado por la pérdida ocasionada a las casas de bolsa por las operaciones que no pudieron realizarse y que se estiman –en la denuncia- en alrededor de 10 mil millones de pesos. Vamos, hasta la fecha ni siquiera se han hecho públicas las causas de la caída de la bolsa ese memorable 9 de octubre.

Sobre la misma circunstancia hay otra explicación que le debe al país Juan pablo Graf por los hechos de ese 9 de octubre y se refiere al por qué las operaciones que no se pudieron realizar en la BMV no se realizaron o trasladaron a la otra bolsa de Valores, o sea la Bolsa Institucional de Valores, BIVA.

Al respecto la denuncia que obra en la SFP dice que una de las decisiones cuestionables de la autoridad fue:

c) Buscar a los directivos de BIVA para solicitarles “por orden del Secretario de Hacienda, Arturo Herrera”, que colaboraran en no hablar sobre el tema y acepten que las transacciones en suspenso no se trasladaran a la segunda bolsa luego de lo cual se bloqueó el Módulo de Ruteo de Órdenes.

Como puede apreciarse ninguno de estos hechos ha merecido la atención del titular de la CNBV sino sólo el que no se puede sancionar al responsable tecnológico.

Tampoco ha dicho la autoridad del mercado de valores que hechos como el del 9 de octubre ya no se repetirán –se tiene que garantizar que no se repetirán- con mecanismos que otorguen más fluidez y competencia al mercado de valores mexicano como en cualquier país que tiene más de un operador en el mercado bursátil.

Gracias al seguimiento de esta columna se conoce que la denuncia contra la CNBV ha sido turnada a la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la SFP, donde están analizando todos los aspectos que rodearon el día de los hechos así como un proceso de investigación para deslindar las responsabilidades a que hubiera lugar.

A nuestro juicio a quien debió dirigir sus baterías supuestamente aclaratorias, la Comisión Bancaria, es a la Secretaría de la Función Pública a menos que haya querido usar los buenos oficios de esta columna para dedicarle un mensaje a la SFP. Servido.