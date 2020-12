Juan Bustillos: olfato, oficio periodístico y amigo de calidad

Juan Bustillos fue un periodista que nació predestinado a saber los aspectos fundamentales del oficio sin necesidad de haberlos aprendido en otra escuela que la vida, cosa que para él no hubo.

Juan fue uno de los mejores cabeceadores que he conocido en mi largo trayecto por los medios de comunicación impresos.

Recuerdo que hice para Impacto una entrevista a Vicente Fox cuando era candidato presidencial.

Le enseñé a Juan la transcripción que hizo Liliana Castillo de la grabación de la entrevista.

Eran los momentos en los cuales Roberto Madrazo insistía en ser candidato presidencial del PRI: su lema de “Dale un Madrazo al dedazo” lo acuñó el publicista Carlos Alazraki.

Yo le pregunté al entonces candidato Vicente Fox sobre la frase de Roberto Madrazo en contra de su partido. Y el que fuera después presidente de México me dijo algo así como que Madrazo era un buen cliente de Alazraki.

De inmediato Juan captó de la transcripción la mencionada opinión de Fox y me dijo: “Hermano ya encontré la cabeza”.

Y en la siguiente portada de Impacto salió la foto de la entrevista de Fox con la cabeza que construyó con mucho sentido periodístico Bustillos:

Madrazo, buen negocio para Alazraki: Fox.

Con seis palabras la cabeza creada por Juan describió el futuro que ciertamente le esperaba al exgobernador tabasqueño.

La candidatura del PRI fue para Francisco Labastida y Madrazo fue condenado a seis años de ostracismo hasta que, adueñándose del PRI nacional, se convirtió finalmente en aspirante a la presidencia.

Y se cumplió así la sentencia de Juan.

Madrazo perdió ante Felipe Calderón en una contienda que el panista “ganó”, apenas con un 0.45 de ventaja sobre Andrés Manuel López Obrador.

Madrazo derrumbó al PRI hasta el tercer lugar de las preferencias electorales en esos comicios.

Y cuando se descubrió que Madrazo había hecho una trampa por demás inútil en un maratón en el que compitió, Bustillos me dijo lo siguiente: “Madrazo traicionó a sus amigos y a su partido. Y la vida todo te cobra compadre.”

Para Juan, la amistad era una profesión de vida.

Por ello consideró que la traición de Madrazo a sus amigos era un acto falto de hombría que la vida le estaba cobrando cuando apareció el video de un perro que hacía la misma trampa que Madrazo realizó en el maratón en el que competía.

Además del gran periodista que fue, Juan siempre ofreció su amistad llena de sinceridad y plena de lealtad.

Por ello, hoy lo recuerdo en sus dimensiones paralelas: la del gran oficiante nato del periodismo que fue; y la del amigo que siempre estuvo presto a tenderte la mano cada vez que uno lo necesitaba.

Agradezco por ello a Juan Bustillos todas las enseñanzas que me dio sobre del oficio de ser periodista que, con la mejor de sus voluntades, me dispensó en el trayecto que recorrimos juntos cuando me designó Director Editorial de Impacto.

¡Hasta siempre querido Juan Bustillos!

EN TIEMPO REAL

1.- En su noticiero radiofónico, el periodista Joaquín López-Dóriga informó que un grupo de feministas protestaron en la sede nacional de Morena, ubicada en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, donde realizaron pintas y dejaron esparcidas cabezas cercenadas de cerdo para exigir que el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio no sea contemplado como candidato a la gubernatura de Guerrero.

Las manifestantes acusaron a Salgado Macedonio de violar sexualmente a una mujer menor de edad en 1998 y destacaron que el presunto crimen sigue impune pese a que existen carpetas de investigación en instancias ministeriales.

De forma paralela, el diario Milenio informó que la Fiscalía General de la República, había integrado un expediente contra el senador con licencia de Morena, Félix Salgado Macedonio por el delito de violación sexual contra una menor de edad.

Félix Salgado Macedonio. Cuartoscuro

2.- La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum anuncia 4 apoyos económicos para negocios y trabajadores por semáforo rojo ante el semáforo rojo hasta el 10 de enero, los cuales irán dirigidos a micro y pequeñas empresas, personas que trabajan en restaurantes formales y no formales, adelanto de útiles y uniformes en Mi Beca para Empezar y apoyos económicos fiscales para comerciantes del Centro Histórico.

Para los apoyos se destinarán 500 millones de pesos para 50 mil créditos para pequeñas empresas, que serán por un monto único de 10 mil pesos por empresa por un plazo de 24 meses con 4 meses de gracia a tasa cero.

También se otorgará un apoyo único de 2 mil 200 pesos para trabajadores de restaurantes formales y no formales, con una meta de 100 mil trabajadores y el registro comenzará a partir de mañana 23 de diciembre en la página de http://apoyoemergente.covid19.cdmx.gob.mx

Respecto al adelanto de Mi Beca para Empezar será un millón 250 mil niños por lo que 600 mil familias serán beneficiadas, por ejemplo: prescolar recibirá 710 pesos, Primaria serán 790 pesos, Secundaria 830 pesos, Centro de Atención Múltiple 900 pesos.

Claudia Sheinbaum. Tomada de video

3.- Ya es oficial, la oposición sin ninguna ideología se une para ganarle a Morena en todas las entidades en donde habrá elecciones el próximo 2021.

Las dirigencias nacionales del Partido Acción Nacional (PAN), del Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) firmaron y presentaron la coalición parcial electoral en la que concurrirán en la elección federal del 2021 para la renovación de la Cámara de Diputados contra el presidente, Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena.

En conferencia de prensa virtual, los tres partidos recibieron el respaldo de distintos presidentes de organizaciones de la sociedad civil como Claudio X. González de Sí por México; Gustavo de Hoyos, de Alternativas por México; Demetrio Sodi de Futuro XXI, de Beatriz Pagés y de Luis Asalí, de Sí por México, entre otros que defienden a los niños con cáncer, a las mujeres víctimas de violencia, entre otros.

Va por México Especial

