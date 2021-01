López-Gatell: de rockstar a indigente político

El dramatismo lo desnuda: vicios privados sin virtudes públicas.

En unos meses el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pasó de ser el rockstar de la política mexicana a ser un funcionario incómodo y, por tanto, prescindible. En un año electoral, López-Gatell no da votos (esos ya los tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador), al contrario, resta sufragios. Hugo es un factor electoral, un mal factor electoral para Morena, ergo, la 4T, ergo, López Obrador.

Como funcionario público, López-Gatell no es inmune a la opinión pública. Debiera saber que también para las redes sociales existen vacunas y él no se vacunó antes de emprender su viaje a Oaxaca. Si no le informó al presidente de ese viaje, mal; si le informó, peor. En una política de anticipación, nada le hubiera costado tuitear que iba a salir a ver a unos familiares por causas estrictamente privadas. No tiene nada qué ocultar, pero la percepción es la contraria

La explicación de ayer no justifica el viaje de hace días y, además, su explicación perdió la esencia comunicativa que lo caracteriza, esa elocuencia tan ponderada por Andrés Manuel. La credibilidad se pierde por los hechos y por las declaraciones. Los hechos: 127 mil 757 defunciones confirmadas .

¿Y las declaraciones?

“No tengo nada qué ocultar, efectivamente fui a la costa de Oaxaca, a la región de Pochutla. Fui a visitar a familiares muy cercanos, a personas muy amigas.”

No lo dice el funcionario público, pero debió visitar a familiares en primer grado, ya que son muy cercanos en la lejana Oaxaca. Pero, ¿no tuvo tiempo de visitarlos antes o que ellos lo visitaran en la Ciudad de México? El atole con dedo oaxaqueño no funciona. López-Gatell fue a vacacionar y pasar el fin de año en Pochutla cuando ha recomendado quedarse en casa como parte de la lucha por la pandemia o, lo que es lo mismo, del dicho al hecho…

Si las realidades no son “sincrónicas en el país”, bien podría decirnos el funcionario público cuáles son los lugares donde uno puede ir a vacacionar; una lista de esas playas a las cuales nosotros, citadinos, podemos visitar. Además de Pochutla, ¿a dónde podemos ir?

“En el contexto electoral, es claro que las distintas fuerzas políticas quieren sacar provecho, quieren crear demonios y crear enemigos para posicionarse…”

Pues, hasta donde se sabe, ninguna fuerza política adversaria le redactó su comunicado donde pide quedarse en casa, tampoco le pagó el avión de ida y de regreso y, menos, la cuenta de la comida en el restaurante de Zipolite “para posicionarse”. El dramatismo lo desnuda: vicios privados sin virtudes públicas.

No sé si el canciller Marcelo Ebrard y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum , soporten al frívolo e incompetente Hugo López-Gatell. Marcelo y Claudia han sido los funcionarios más responsables de la 4T en esta época de pandemia. ¿Hasta cuándo soportará el presidente a López-Gatell?

Los tiempos electorales están encima y Hugo López-Gatell ya es un indigente político de la 4T. Su fulgurante ascenso y su inevitable caída ya lo marcaron. ¿Marcarán los resultados electorales de este 2021?