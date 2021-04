La respuesta de Alejandro Junco a Mauricio Fernández

La respuesta de Alejandro Junco de la Vega al reto del candidato del PAN a la alcaldía de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández.

10 millones de pesos

La respuesta de Alejandro Junco de la Vega al reto del candidato del PAN a la alcaldía de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza, se dio a través de la columna “Fricasé” firmada por “El abogado del pueblo” en El Norte y la columna de “Manuel J. Jáuregui” en Reforma.

El candidato lanzó un reto al periódico El Norte de 10 millones de pesos por la encuesta que lo ubica a 14 puntos de Miguel Treviño en las preferencias electorales. Mauricio emplazó a El Norte / Reforma:

“Les apuesto 10 millones de pesos por cada punto de los cuales está la diferencia… Si la diferencia se agranda, yo con mucho gusto le apolingo 10 millones de pesos y, si lo que publicaron hoy se acorta, que me pague el periódico 10 millones de pesos. Yo quiero saber si defienden lo que publican o son puras mentiras.”

La respuesta de Alejandro Junco de la Vega sintetiza el reto:

“Amaneció ayer muy enojado el candidato panista a la Alcaldía de San Pedro, Mauricio Fernández”.

Trata de ironizar: “Quizás creyó –en un momento de confusión– que se encontraba en Las Vegas y por un instante olvidó cómo funcionan las encuestas y qué es lo que indican”. Y se justifica: “Una encuesta es una radiografía de un momento en el tiempo, no es un pronóstico y menos herramienta de tahúres: faltando aún DOS MESES completos para la elección, todo puede pasar. ¡Y seguramente así pasará!”.

Alejandro Junco trata de ser pedagógico:

“Mucho dependen las encuestas de las percepciones cambiantes de la gente, que mutan en el tiempo y se mueven de acuerdo con los sucesos y las propuestas de los candidatos”.

Condescendiente, Junco de la Vega aconseja a Mauricio: “Si ha de ganar la elección no va a ser con bravatas y propuestas descabelladas que en el fondo representan más RUIDO que nueces, sino convenciendo a los ciudadanos de que su propuesta es superior a la de su verdadero rival, el Alcalde en funciones, y no esta Casa Editora”.

Alejandro desconoce o trata de desconocer el fondo de la crítica de Mauricio, es decir, la encuesta se levantó en la etapa de vacunación contra el Covid en el municipio de San Pedro. Mauricio impugnó:

“Si haces una encuesta hazla cuando sea parejo, no cuanto está cantado el marcador, y en este caso así fue, cantado. Estoy desconfiando de esta encuesta porque se hizo, según yo, en una forma amañada al utilizar la vacunación para ser la medición electoral y no se me hace correcto”.

A pesar de lo anterior, Junco de la Vega dicta: “Parece desconocer el candidato panista que el resultado de la más reciente radiografía, o encuesta electoral, en San Pedro puede explicarse por el ÉXITO rotundo que tuvo el plan de vacunación implementado por el municipio”.

“El abogado del pueblo / Manuel J. Jáuregui” falsea: “CIEN AÑOS de trabajo que está a punto de cumplir esta Casa Editora acreditan su absoluta imparcialidad, de manera que sólo porque algo no le cuadra al candidato Fernández amerita que nos convierta en dardos de su veneno, por otra parte completamente fuera de lugar”.

Finalmente trata de callar a Mauricio: “Siempre será una mejor opción –para cualquier político– apegarse a la infalible máxima ‘el silencio es oro’ y ponerse a trabajar, que finalmente es lo que mueve las encuestas, no las apuestas disparatadas”.

No sólo Mauricio Fernández ha minado la credibilidad de Alejandro Junco de la Vega. El levantamiento de sus encuestas está en entredicho a través de un video donde se evidencia el amañamiento al recoger la opinión ciudadana y, por cierto, existe una significativa diferencia entre los resultados que arrojan los datos demoscópicos de El Norte y de otros medios, como El Financiero y El Heraldo.