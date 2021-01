AMLO, Bartlett, López-Gatell y Assange: Los movimientos tácticos del Presidente

El doctor López-Gatell, junto con Bartlett, ha sido de los más atacados en lo que va del sexenio.

En la semana que empieza el presidente AMLO, luego de que Manuel Bartlett hizo las aclaraciones técnicas sobre “el apagón” de hace dos semanas, ha tenido que contender con el video relacionado al subsecretario de salud, López-Gatell, que en alguna forma lo puso a la defensiva y trasladó al propio subsecretario la responsabilidad de hacer las aclaraciones y precisiones sobre su estancia en la playa con algunas personas y sin cubrebocas. Otro video-escandalito de poca monta, en donde la alianza de los revueltos (PRIANRD) bajo hegemonía del gran capital, tratan de aprovechar el menor resquicio para golpear al presidente a través de pegarle a integrantes de su equipo de trabajo más conocidos: a Manuel Bartlett, a López-Gatell y al que sigue. Pero el presidente se sacudió esa incómoda posición defensiva, al salir López-Gatell a hacer su propia defensa, y pasó a una ofensiva diplomática, a jugar ajedrez político regional-global: ofreció asilo político a Julian Assange, ¿por qué es importante ello? Vámonos por partes.

Un apagón que afectó a 10 millones de usuarios es muy importante, cuestionable y molesto, sin duda, aunque el apagón haya sido por poco menos de dos horas, y el total de clientes por la CFE sea de más de 46.5 millones, es decir, 36.5 millones no tuvimos ninguna afectación, y la CFE y la SE informaron sobre lo que sucedió: hubo un “ desbalance energético ” que rompió el equilibrio en la red eléctrica entre “la carga” (el uso) y “la generación” (el fluido para el uso), cuando alguna de las dos es mayor que la otra, se produce el desbalance, se rompe el equilibrio.

En este caso, el uso fue mucho mayor que la generación del fluido (estábamos en diciembre, cerca de navidad) y faltaron 9,500 Megawatts en la generación (así se mide el fluido eléctrico), debido a un incendio en las líneas de transmisión entre Tamaulipas y Nuevo León, ocasionando que esta líneas de transmisión del fluido eléctrico salieran del sistema afectando el servicio entre Ciudad Victoria y Monterrey, más otras fallas en el occidente y el centro de la república, que afectaron una parte de la red total suspendiendo el fluido eléctrico. ¿Era previsible? Se indicó que no. El 8 de septiembre de 2011 hubo cerca de cinco millones de habitantes de Baja California y Sonora, además de las ciudades de San Diego, California, y Yuma, Arizona, que resultaron afectadas por una falla masiva en el suministro de electricidad. La CFE entonces señaló que el desperfecto (“desbalance energético”) se originó en Estados Unidos, pero afectó a México debido a la interconexión de las redes, fueron 2,200 megavatios en la zona Mexicali-Tijuana los que se afectaron. Esta vez fueron muchos más. La empresa Gas y Electricidad de San Diego informó que en esa ciudad de California 1.4 millones se quedaron sin energía, y en Yuma, Arizona, 290 mil usuarios afectados. El tema da para mucho, dejo algunos elementos de análisis y juicio: (https://www.jornada.com.mx/2011/09/09/estados/037n1est).

El doctor López-Gatell (junto con Bartlett) ha sido de los más atacados en lo que va del sexenio, en el colmo de los exabruptos irresponsable lo han llamado, no solo “culpable de las muertes por Covid-19”, sino hasta “genocida” y han amenazado con demandarlo penalmente. “Disparos al aire” de la propaganda barata usada por los aliados revueltos (PRIANRD). El video en donde lo toman en las playas de Oaxaca con un grupo pequeño de personas y sin cubre-bocas, primero que nada debe condenarse por su ilegalidad y por ser una forma desnaturalizada de hacer política, y política de oposición, se trate de quien se trate, sitúa la lucha por la influencia ideológica en los ciudadanos y por el poder público, en un inaceptable “todo se vale”, ese no es un camino a la democracia para México, sino a mini-escandalitos mediáticos o en redes que deben despreciarse porque no educan a los ciudadanos en la lucha política organizada con programas alternativos por la vía democrática, sino en la manipulación de medios contra funcionarios u opositores.

Es la pésima herencia de la “inteligencia con fines políticos” que se practicó, también ilegalmente en México por agencias del gobierno (PRI-AN) contra los opositores, de la izquierda pacífica. No son medios civilizados de allegarse información, debe haber respeto a las garantías constitucionales. En los países democráticos de Europa Occidental y los nórdicos, son prácticas condenables que se realicen contra quien sea. Ni el Estado ni los particulares pueden hacerlo. No es posible grabar ni video-grabar a nadie sin su consentimiento. No podemos llegar a ver esto como normal. Jamás. ¿O hasta que nos pase a nosotros lo vamos a condenar?

Si el doctor López-Gatell se fue a la playa sin permiso, que lo regañen, lo pongan en orden, lo disciplinen, lo adviertan, si no sabe cuidarse de estas patrañas que usa y seguirá usando la alianza de los revueltos (PRIANRD,) él será el más afectado, y si la contrainteligencia de Estado no funciona para advertir a altos funcionarios como él o darles herramientas de defensa, es una falla. El presidente puede tomar cualquier decisión al respecto, pero la lucha se intensificará en la media en que se acerque julio de este año 2021.

Precisamente, el motivo de la persecución contra Julian Assange fundador de WikiLeaks -ONG de la que supimos en 2009- se fundó en 2006 usando una tecnología de encriptado, que significa el uso de una forma escritura o lenguaje secreto que requiere descifrarse por un experto en dicha técnica, pero permite también hoy poner en línea, en las redes, documentos confidenciales captados sin tener que evidenciar de quién se trata, y quién los descifró.

Esto es lo que hizo Julian Assange en diarios de circulación internacional (The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, y otros) revelando las atrocidades del ejército estadounidense y aliados durante la invasión de Afganistán e Irak, y miles de documentos enviados y recibidos por gobiernos de EUA, que vulneraron la secrecía de los mismos, atacando así documentos clasificados como de seguridad nacional, más de 10 millones de documentos, que permitieron conocer mucho más y saber de aspectos ocultos de toda esa trama internacional disfrazada. Pero también reveló documentos de la embajada estadounidense en México sobre temas de la política y la seguridad mexicana, sobre los expresidentes FCH y EPN, los miembros de su gabinete, que han permitido a muchos mexicanos entender mejor lo que hicieron y cómo desde las agencias de inteligencia y seguridad de EUA, estos expresidentes fueron espiados y qué opiniones se emitieron sobre ellos.

Se le ha acusado por el gobierno de EUA de favorecer a Rusia y a China con las publicaciones de documentos confidenciales, clasificados. Tras la orden de detención de Suecia en 2010 acusado de violación, se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, en 2012, allí estuvo siete años y finalmente se nacionalizó como ciudadano ecuatoriano, luego fue entregado a la policía británica. EUA desde entonces ha demandado su extradición, para lo cual la justicia inglesa lo juzgó y negó su extradición a EUA. Hoy el gobierno mexicano le ofrece asilo en cuanto sea liberado por las autoridades británicas. ¿Qué se busca con ello?

La diplomacia mexicana, hoy como ayer, a los españoles partidarios de la República y perseguidos por Francisco Franco, a los luchadores políticos sudamericanos que resistieron ante las dictaduras militares, como a Evo Morales quien fue obligado a dimitir por un movimiento militar (2019) para que finalmente la misma coalición de partidos que lo llevó a él al poder, haya ganado las elecciones presidenciales recientes en favor de un colaborador de Evo Morales, el actual Presidente Luis Arce Catacora, en todos los casos el Estado mexicano a través de su diplomacia, recibió a los perseguidos políticos. El desenlace en Bolivia dio la razón al presidente AMLO.