Una oposición de caricatura

De esta próxima elección depende el futuro político de la oposición; sino aprovechan esta coyuntura será difícil competir con Morena en 2024.

Morena perdió terreno en algunas entidades

La oposición en México no hace más que condenar todo lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador propone o realiza. Refuta cada una de sus políticas públicas y actúa como un contrapeso “responsable” de acuerdo con sus comentarios (de risa); de hecho, llama a sus pocos militantes y seguidores a que, el próximo 6 de junio, se vote contra Morena a quien llamó y acusó de ser un fracaso desde el gobierno (se mordieron la lengua).

Aquí, una cosa es el mandatario y otra Morena. A pesar de que la mayoría de la población se guía bajo la semblanza de Andrés Manuel López Obrador en las próximas elecciones del 6 de junio, el elemento común sigue siendo la expresión que acumuló AMLO desde el 2018. Así que, en la próxima cita, se votará de nuevo por el arrastre del presidente mas que por la imagen del candidato. Aun así, no es el caso de todas las entidades; hay algunas en las que Morena perdió terreno. Por ejemplo, se cierra San Luis Potosí, Campeche, Baja California, Nuevo León, Sonora y Michoacán.

Acción Nacional, ganará Querétaro y Chihuahua

Asimismo, el PAN ganará Querétaro y Chihuahua. De los estados donde Morena camina sin contratiempos son Guerrero, Tlaxcala, Colima, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas. Allí, la gente ya se inclinó por el partido guinda según los estudios de opinión.

Aunque faltan más de dos meses para la votación, hay estados definidos. Entonces, después de que el triunfo se consuma en varios territorios, comenzará la nueva batalla para el 2024. De esta elección depende el futuro político de la oposición; sino aprovechan esta coyuntura que parece mínima, no se le ve por donde pueda competirle a Morena en 2024, tanto en el Congreso como la silla presidencial.

Tenemos claro que, su panorama, es incierto; no hubo quien levantara en imagen a la oposición. Han hecho un refuerzo a pesar de las críticas y malestar al realizar coaliciones y, aun así, no conectan ni mueven los temas de la agenda que está totalmente dominada por el presidente Obrador.

En realidad, a tres años del gobierno de AMLO— no lo han podido hacer; no pueden ni meter las manos ni muchos menos llamar la atención de la población del país, ¿así cómo? Lo más que han llegado a producir eco es la alianza por México que arrojó más detractores. No aprendieron la lección y serán arrollados nuevamente el próximo 6 de junio.

Los recorridos de Ricardo Anaya inspiran a memes y burlas

Y si a eso le sumamos que no tiene liderazgos que despierten el interés. De hecho, lo más sorprendente de todo esto es que, Ricardo Anaya, es la imagen que más proporción del voto tendría en la oposición. En él Queretano ven buenos “atributos” para competirle a Ricardo Monreal, Claudia o Marcelo Ebrard. Eso fue reafirmado en un estudio reciente de referentes Nacionales en Massive Caller. De ese tamaño está el nivel del contrapeso; es cierto, Anaya es un tecnócrata muy preparado, educado, hábil para debatir y un orador nato, pero, fue un fiasco como presidenciable.

Su gira por algunos municipios y localidades de la República son una fuente de inspiración de memes y burlas. Tuvo poca captación de intención del voto, aunque ganó el sarcasmo al capitalizar una personalidad emulada del presidente Obrador. Esa propuesta no es nada atractiva para la ciudadanía; provoca risas y su mensaje no está llegando más que al paredón de las carcajadas. En lugar de crecer se ha ido desinflando; y más, cuando cita en un video una narrativa hacia el consumo de la cahuana (cerveza). ¿Qué lo orilló a realizar ese desagradable papel? Fue bochornoso.

Las burlas no hicieron esperar, pero, la pregunta que quizá aparece en un momento crítico para la coalición es: ¿es esa la oposición que competirá en 2024? Si es así, están condenados al fracaso, son una caricatura.

Notas finales

Para probar la decadencia de la oposición en México, una muestra de esa concepción ocurre en Michoacán. Y es que el papel activo que juega Cristóbal Arias Solís como aspirante a la gubernatura— ha manifestado una ola de aceptación y muestras de apoyo.

Hace apenas unos días se divulgó en estudio que manifiesta que, en estos momentos, el senador con licencia ya rebasó a Carlos Herrera candidato del equipo por México a pesar de tener tres partidos a su favor den la competencia. Tanto ha crecido Cristóbal Arias que, según las proyecciones, superó dos votos a 1 al exsecretario de gobierno. Sobre esa evidencia y testimonio está la prominente historia de un luchador social que ante la arbitrariedad y el desaseo que sufrió, sigue de pie y, con un solo partido, demostró fuerza y capacidad. Se metió de lleno. Sí, el cachorro de Churumuco es una prueba más de la tenacidad y de aducir las razones que lo mueven.