¿Qué debe hacer Morena con Félix Salgado Macedonio?

Morena está en tiempo y forma de analizar si respaldan a Félix Salgado Macedonio, o están pensando en un candidato emergente.

El tema se tornó delicado. Abordar este rubro en tiempos preelectorales para muchos es un instrumento político infalible y teorías de conspiración- que pretenden derribar las intenciones del coordinador, Félix Salgado Macedonio en Guerrero; tal vez sí, pero también, es quizá la muestra de la irritación de miles de mujeres que, durante un largo lapso, han sufrido, y sufren las consecuencias del flagelo de acciones que causan una enorme indignación. Esa ignominia aflora cuando se rompió el silencio y se desnudaron las denuncias de presuntas violaciones.

Por eso el estupor es tan grande- que lamentaron- que se haya ignorado los distintos testimonios. Han transcurrido apenas un mes y medio y el desarrollo de las acusaciones no se ha aclarado del todo, de hecho, aumenta sistemáticamente.

Entonces, el proceso a pesar de estar en curso, puede situarse en materia de análisis en los órganos colegiados del partido. Más allá de que una de las quejas fue desechada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, Morena está en tiempo y forma de analizar si respaldan a Félix Salgado o están pensando en un candidato emergente por el clima que ha comenzado a escalar entre la opinión pública. Salgado Macedonio figura como precandidato, y de acuerdo con el periodo de registro aún pueden desechar su aspiración para que oficialmente no sea el abanderado del partido guinda.

La queja puede seguir abierta si el árbitro institucional encargado de este tema decide lo contrario.

¿Qué es lo mejor para Morena? ¿Quitar a Félix Salgado?

Los señalamientos han comenzado a subir de tono. Organismos y colectivos Feministas han dado su respaldo para que se le retire su precandidatura; acusan que los presuntos delitos de violación deben ser suficientes para no respaldar a Félix Salgado; además, un grupo de 150 hombres entre activistas, profesionistas, académicos y comunicadores- se pronunciaron igualmente por retirar el registro de Macedonio: un hombre que ha sido acusado de violación y abuso sexual, no puede contender por un puesto de elección popular, mencionaron en una misiva.

Y, por si fuera poco, la secretaria general de Morena, Citlali Hernández se ha pronunciado abiertamente por remover el registro en lo que llamó un acto de congruencia hasta que las autoridades correspondientes resuelvan las denuncias, comentó. Asimismo, un bloque sustancial de mujeres diputadas presentó un punto de acuerdo para que se llegue al fondo de esta situación en las indagaciones.

No es poca cosa, la situación es grave. Más allá de las aspiraciones de un candidato se debe cuidar el clima de la certidumbre a los derechos ineludibles de las mujeres; esto no es un tema político, sino una denuncia formal de abuso sexual que tiene que ser investigada.

Si se trata de la marca, Morena no tiene la necesidad de sobreponerse en Guerrero donde es ampliamente favorito para coronarse en la gubernatura; sin embargo, si se deja a Félix como candidato, quedará el estigma de las imputaciones, sobre todo porque en Regeneración Nacional se ha insistido mucho en la honestidad, la justicia y la transparencia. Entonces es un tema de congruencia.

A pesar de que Mario Delgado apoya la aspiración de Félix Salgado Macedonio argumentando que ganó la encuesta y el “pueblo decidió”, creemos que tienen que repensar y evaluar nuevamente los efectos negativos. Es cierto, hay una competencia, hay estrategias, hay guerra sucia y mezquindad, pero, también, puede existir la certeza al inmenso bloque de colectivos que alzaron su voz y se pronunciaron en contra; muchas de esas inquietudes provienen desde adentro del partido de Morena.

Se acaba el tiempo para el registro oficial y Morena tiene el reto de decidir qué pasa con el caso de su coordinador del voto en Guerrero. Lo mejor que puede hacer el partido es sentarse y evaluar con los órganos colegiados la atmósfera que creció; y más cuando se trata de una gubernatura por la dimensión de la encomienda.

Lo cierto es que, si todo este asunto ya se decidió sin marcha atrás desde la cúpula del poder, nada logra inquietar ni mover la candidatura del senador con licencia, Félix Salgado Macedonio. Seguramente porque piensan que este proceso es transitorio y se consigue superar tarde que temprano; no obstante, justamente ese esquema de señalamientos, puede ser tóxico y nocivo para la consolidación y vida orgánica de una expresión que en teoría nació plural, democrática e incluyente.

Finalmente, es cierto, no hay un fallo, no obstante, debe haberlo rápidamente-porque es obligación de las autoridades dar prioridad a las quejas y denuncias sobre la base de su responsabilidad. Mientras tanto la ola creció y parece que, si continúa con ese camino, muy pronto veremos un nuevo perfil como candidato de Guerrero en Morena. El pueblo ya decidió: con cualquier perfil gana el partido guinda; la oposición está muy desinflada y no tiene cómo competir.

Mientras tanto, por ética y responsabilidad de las denuncias que están en proceso de investigación, Morena debe dar marcha atrás y nombrar un nuevo perfil que represente el proyecto.